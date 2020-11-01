VIDEO-FLASH! – 2010, DURANTE UNA SERIE DI CONCERTI ROMANI A VILLA BORGHESE RENATO ZERO DUETTA CON UN OSPITE STRAORDINARIO: GIGI PROIETTI. E QUANDO METTI INSIEME DUE “CORI DE ROMA” NON SI PUÒ CHE CANTARE UNO STORNELLO DE’ NOANTRI, RIVISTO E CORRETTO:  “STAMO ‘NA CREMA”. IRRESISTIBILE…

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A CHE PUNTO E' LA NOTTE - CONTE, INDECISO A TUTTO. IL DPCM ARRIVERÀ GIOVEDÌ O VENERDÌ 2. DOMANI CI SARÀ L'ENNESIMA RIUNIONE DEL GOVERNO IN CUI SARANNO STABILITI ULTERIORI INTERVENTI SUL DECRETO. C’È MARETTA NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ SPERANZA CHE VORREBBE LOCKDOWN COMPLETO PER LOMBARDIA E PIEMONTE. DISCUSSIONI IN ATTO ANCHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI: NEGOZI CHIUSI ALLE 18? INTANTO IL VIRUS IMPAZZA - PRONTO SOCCORSO ROMANI AL COLLASSO. L’ORDINE DEI MEDICI DI MILANO CHIEDE IL LOCKDOWN IMMEDIATO PER LA CITTÀ

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CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…

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