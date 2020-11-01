VIDEO-FLASH! – 2010, DURANTE UNA SERIE DI CONCERTI ROMANI A VILLA BORGHESE RENATO ZERO DUETTA CON UN OSPITE STRAORDINARIO: GIGI PROIETTI. E QUANDO METTI INSIEME DUE “CORI DE ROMA” NON SI PUÒ CHE CANTARE UNO STORNELLO DE’ NOANTRI, RIVISTO E CORRETTO: “STAMO ‘NA CREMA”. IRRESISTIBILE…-
“SIAMO STATI AMANTI SUL SET” – A “LIVE NON È LA D’URSO” MANCAVA SOLO LA VERSIONE DI GABRIELE ROSSI, L’AMICO SPECIALE DI GABRIEL GARKO, PER CHIUDERE LA PANTOMIMA: “AVEVO 19 ANNI QUANDO L’HO CONOSCIUTO. LUI NE AVEVA 36. ERAVAMO ENTRAMBI FIDANZATI. QUANDO CI SIAMO RINCONTRATI NEL 2017 NON VOLEVO PIÙ FARE L’AMANTE” – “ABBIAMO LITIGATO COSÌ TANTO E SPESSO, CHE TOGLIERCI LA FEDE AL DITO ERA UNA DELLE COSE PIÙ TRANQUILLE CHE POTESSIMO FARE…” - VIDEO
A CHE PUNTO E' LA NOTTE - CONTE, INDECISO A TUTTO. IL DPCM ARRIVERÀ GIOVEDÌ O VENERDÌ 2. DOMANI CI SARÀ L'ENNESIMA RIUNIONE DEL GOVERNO IN CUI SARANNO STABILITI ULTERIORI INTERVENTI SUL DECRETO. C’È MARETTA NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ SPERANZA CHE VORREBBE LOCKDOWN COMPLETO PER LOMBARDIA E PIEMONTE. DISCUSSIONI IN ATTO ANCHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI: NEGOZI CHIUSI ALLE 18? INTANTO IL VIRUS IMPAZZA - PRONTO SOCCORSO ROMANI AL COLLASSO. L’ORDINE DEI MEDICI DI MILANO CHIEDE IL LOCKDOWN IMMEDIATO PER LA CITTÀ
IL CANTIERE INFINITO - NUOVO RINVIO PER FINCANTIERI-STX: ANCHE SE L'ACCORDO È STATO FIRMATO TRE ANNI FA, MANCA ANCORA IL VIA LIBERA DELL'ANTITRUST EUROPEO, E IL SENATO FRANCESE CHIEDE UNA ''MINORANZA DI BLOCCO'' PER SOTTRARRE IL CONTROLLO AGLI ITALIANI SE…
STRAGE ALLA SINAGOGA DI VIENNA: SETTE MORTI E DIVERSI FERITI IN UN ATTO TERRORISTICO - UN ATTENTATORE SAREBBE STATO UCCISO (O SUICIDATOSI CON ESPLOSIVO), UN ALTRO SAREBBE IN FUGA. LA POLIZIA ORDINA DI STARE LONTANO DAI TRASPORTI PUBBLICI - AI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EBRAICA A VIENNA È STATA DATA INDICAZIONE DI RIMANERE IN CASA E A TUTTI GLI UOMINI È STATO CHIESTO DI RIMUOVERE LA KIPPAH - VIDEO
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
SETTE PRINCIPI RAZIONALI PER UN CAMBIO DI PASSO - L'EPIDEMIOLOGO VESPIGNANI E IL FISICO-SCRITTORE PAOLO GIORDANO: ''ABBIAMO VISSUTO IN UNA FANTASIA. UNA FANTASIA IN CUI IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E I PROTOCOLLI E LE INFRASTRUTTURE CREATE NEI MESI SCORSI, UNITI AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E A TUTTO IL RESTO, CI AVREBBERO GARANTITO UNA CONVIVENZA CON IL VIRUS, SENZA AVVICINARCI AL COLLASSO''