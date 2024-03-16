VIDEO-FLASH! – E' STATA LA MANO DI "AMA"! QUANDO, NEL 1996 AMADEUS TOCCÒ LE CHIAPPE AD ALESSIA MARCUZZI SUL PALCO DEL FESTIVALBAR MENTRE STAVANO BALLANDO LA "MACARENA" INSIEME A CORONA (UNA CAFONATA PAZZESCA!) - LA FACCIA STUPITA DI "A-LESSA" E LA SCUSA DEL CONDUTTORE, OGGI PADRE DELLA PATRIA CANZONETTARA: “L’HO VISTA BALLARE COSÌ IN DISCOTECA” – COSA SUCCEDEREBBE SE LA GAG-ATA FOSSE AVVENUTA OGGI? CHIARA VALERIO E LE FEMMINISTAIOLE COSA AVREBBERO DETTO?-
DAGOREPORT – L'ENNESIMO BLUFF DELLA MELONA SI CHIAMA UCRAINA: IL SUO SOSTEGNO E' SOLO UN RIDANCIANO ''CONFORTO VOCALE” COL SOLITO CONTORNO DI SMORFIE E OCCHIONI SBATTUTI A QUELL'ANIMA IN PENA DI ZELENSKY - LA PROVA? A BERLINO, OGGI, SI SONO RIUNITI I LEADER CHE DECIDONO DAVVERO LA STRATEGIA EUROPEA PER SOSTENERE CON ARMI E MEZZI L'UCRAINA: IL FRANCESE MACRON, IL TEDESCO SCHOLZ E IL POLACCO TUSK. E L'ITALIA? NON RIUSCENDO A TRASFORMARE IL BLA-BLA DELLA MELONA NÉ IN SOLDI NÉ IN ARMI, NON CONTA UN CAZZO E STA A CASA - COSI' MENTRE OGGI SI RIUNIVA IL COSIDDETTO "TRIANGOLO DI WEIMAR", SAPETE DOV'ERA L'UNDERDOG DE' NOANTRI? A CIANCIARE SU UN ALTRO SUO POLVERONE: QUEL FANTOMATICO "PIANO MATTEI" CHE FINIRA' CON L'INAUGURAZIONE DI UNA BELLA POMPA DI BENZINA A TUNISI (SE VA BENE...)
FLASH! – PERCHÉ MACRON HA CALZATO L’ELMETTO? QUANDO DICHIARA GUERRA A PUTIN (“LA RUSSIA NON PUÒ E NON DEVE VINCERE. SE VINCESSE, LA CREDIBILITÀ DELL'EUROPA SAREBBE RIDOTTA A ZERO”) STA CERCANDO DI RIPRENDERSI LA LEADERSHIP IN EUROPA, FORTE DI ESSERE L’UNICO PAESE EUROPEO MEMBRO PERMANENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU (INSIEME A STATI UNITI, CINA, RUSSIA, REGNO UNITO) E L’UNICO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA A POSSEDERE L’ARMA ATOMICA…
DAGOREPORT – IL DILEMMA DELLA MELONA: DOPO L’UMILIAZIONE ABRUZZESE, CHE CE FAMO CON 'STO SALVINI? JE DAMO 'NA SPALLATA? - "IO SO' GIORGIA" SAREBBE PER LIQUIDARE IL ROMPICOJONI LEGHISTA UNA VOLTA PER TUTTE, MA LA SUA “FIAMMA TRAGICA” NICCHIA E PUNTA SUL LOGORAMENTO INTERNO, ATTIRANDO E FAVORENDO I FEDELISSIMI DEL CAPITONE – NOMINE: LA DUCETTA VUOLE RINVIARLE A DOPO LE EUROPEE, SALVINI HA FRETTA E GIORGETTI TENTENNA – ANCHE IN EUROPA LA MELONA HA UN PROBLEMA DI ALLEANZE: ORBAN E ZEMMOUR SONO LA ZAVORRA PIÙ INGOMBRANTE PER I SUOI SOGNI DI GLORIA IN UE. CHE FARE? RESTARE CON 'STI FASCISTONI È UN SUICIDIO MA SFANCULARLI VUOL DIRE PERDERE LA FACCIA...…
FLASH! - SI ADDENSANO NUVOLE SULLA ATTESISSIMA NOMINA DEL SUCCESSORE DI MARIO PARENTE ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO DI INTELLIGENCE INTERNO (AISI) - A QUANTO SI SUSSURRA, A PALAZZO CHIGI NON C'E' UNANIMITA' SUL NOME DEL CANDIDATO FAVORITO GIUSEPPE DELDEO (PER ORA)...
“ANIMA” MIA, TORNA A CASA TUA - IL 28 MARZO I SOCI DI ANIMA HOLDING, TERZO GESTORE DEL RISPARMIO ITALIANO CHE AMMINISTRA 190 MILIARDI, VOTERANNO DUE BOMBASTICHE MODIFICHE STATUTARIE: LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE CON DEI “MEZZI ELETTRONICI” (NON IDENTIFICATI) E SENZA INDICARE IL LUOGO FISICO DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE. NONCHÉ LA POSSIBILITÀ DI RITENERE “INDIPENDENTE” LA PRESIDENTE PATRIZIA GRIECO - SE PASSASSERO, PRESTO TUTTE LE PARTECIPATE SI SENTIRANNO AUTORIZZATE A PRENDERE A SCHIAFFI IL MERCATO ESCLUDENDOLO DALLE ASSEMBLEE E ABBASSANDO I REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI VERTICI…