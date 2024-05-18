Una coreografia migliore non fu mai vista. pic.twitter.com/N6ADgFRpre— federico ferrazza (@ferrazza) May 18, 2024
VIDEO-FLASH! – ALL’ARENA DI VERONA LIGABUE CANTA “QUANTO TEMPO ABBIAMO, QUANTO TEMPO RIMANE” E BERGOGLIO…GUARDA L’OROLOGIO! IL PAPA NON SEMBRAVA MOLTO COLPITO DALLA PERFORMANCE DEL ROCKER DI CORREGGIO. E SUI SOCIAL SI SONO SGANASCIATI: “UNA COREOGRAFIA MIGLIORE NON FU MAI VISTA”; “FORSE È UN FILM…”-
Una coreografia migliore non fu mai vista. pic.twitter.com/N6ADgFRpre— federico ferrazza (@ferrazza) May 18, 2024
DAGOREPORT - XI JINPING HA CONVINTO PUTIN: LA RUSSIA ACCETTERÀ LA TREGUA OLIMPICA VOLUTA DA EMMANUEL MACRON - IL PRESIDENTE CINESE SI ADOPERERÀ PER LA PACE IN UCRAINA. E IL POVERO ZELENSKY SI DOVRÀ RASSEGNARE: “MAD VLAD” CHIEDE COME CONDIZIONE PER LA TRATTATIVA LA SUA USCITA DI SCENA. GLI UCRAINI, STREMATI DA DUE ANNI DI CONFLITTO, NON INSORGEREBBERO: ALL’INIZIO DELLA GUERRA, I CONSENSI PER IL PRESIDENTE TOCCAVANO IL 94%, OGGI…
DAGOREPORT - FERMI TUTTI! SECONDO UN SONDAGGIO RISERVATO, LA CANDIDATURA DEL GENERALE VANNACCI POTREBBE VALERE FINO ALL’1,8% DI CONSENSI IN PIÙ PER LA LEGA SALVINIANA. UN DATO CHE PERMETTEREBBE AL CARROCCIO DI RESTARE SOPRA A FORZA ITALIA - A CICCIO TAJANI È PARTITO L’EMBOLO. COSÌ QUEL MERLUZZONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI SI È TRASFORMATO IN PIRANHA: HA MESSO AL MURO LA MELONI, MINACCIANDO IL VOTO DI SFIDUCIA SE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI, LEGGE SIMBOLO DEL BERLUSCONISMO, NON VIENE APPROVATA PRIMA DELLE ELEZIONI EUROPEE...
INTER-ZHANG: GAME OVER? IL PRESIDENTE NON PUÒ LASCIARE LA CINA E STA COMBATTENDO IL WEEKEND PIÙ DURO DELLA SUA VITA PER NON PERDERE ANCHE L’INTER. BALLA IL PRESTITO DA 375 MILIONI CHE ZHANG DEVE RESTITUIRE A OAKTREE. IL FONDO PIMCO SI ALLONTANA - SE LA TRATTATIVA PER UN NUOVO FINANZIAMENTO NON SI SBLOCCA ENTRO LUNEDÌ, OAKTREE SI PRENDERA’ IL CLUB. UNA SOLUZIONE CHE SAREBBE MOLTO GRADITA AL DG MAROTTA. FORSE IL DIRIGENTE SPORTIVO PIÙ POTENTE D’ITALIA HA GIÀ UN ACQUIRENTE? O FORSE SA CHE...
DAGOREPORT - VANNACCI SARÀ LA CILIEGINA SULLA TORTA O LA PIETRA TOMBALE PER MATTEO SALVINI, CHE TANTO LO HA VOLUTO NELLE LISTE DELLA LEGA, IGNORANDO LE CRITICHE DEI SUOI? - LUCA ZAIA, A CUI IL “CAPITONE” HA MOLLATO UN CALCIONE (“DI NOMI PER IL DOPO ZAIA NE HO DIECI”), POTREBBE VENDICARSI LASCIANDO CHE LA BASE LEGHISTA ESPRIMA IL SUO DISSENSO ALLE EUROPEE (MAGARI SCEGLIENDO FORZA ITALIA) - E COSA ACCADREBBE SE ANCHE FEDRIGA IN FRIULI E FONTANA IN LOMBARDIA FACESSERO LO STESSO? E CHE RIPERCUSSIONI CI SAREBBERO SUL GOVERNO SE SALVINI SI RITROVASSE AZZOPPATO DOPO LE EUROPEE?
DAGOREPORT - IL G7 ITALIANO NON SARÀ COME GLI ALTRI: AL CENTRO DELL’AGENDA LE GUERRE, IL RIARMO, L’AFRICA IN MANO A CINA E RUSSIA E I MIGRANTI, NON SOLTANTO I SOLITI TEMI ECONOMICI - LA MINACCIA ESISTENZIALE ALLE NOSTRE DEMOCRAZIE CONDOTTA DA DITTATURE, DEMOCRATURE E PETROL-REGIMI - PAPA FRANCESCO, LA VARIABILE IMPAZZITA: COSA DIRÀ? PARLERÀ DI PACE O AGGIUNGERÀ ALTRI SCOMODI APPELLI?