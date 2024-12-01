VIDEO-FLASH – ANCHE QUEST’ANNO, I JALISSE NON SARANNO A SANREMO, E “FESTEGGIANO” – IL DUO CHE VINSE CON L’EPICA “FIUMI DI PAROLE”, NEL 1997, BRINDA SU INSTAGRAM ALLA 28ESIMA ESCLUSIONE CONSECUTIVA DAL FESTIVAL – NEMMENO CON L’ARRIVO DI CARLO CONTI FABIO RICCI E ALESSANDRA DRUSIAN SONO RIUSCITI A ENTRARE NELLA COMPETIZIONE – I COMMENTI SUI SOCIAL: “AL 30ESIMO ANNO LO VINCONO IN AUTOMATICO”-
DAGOREPORT - DAGOSPIA AVEVA ANTICIPATO TUTTO: L’EX RAGIONIERE DI FININVEST, EZIO MARIO SIMONELLI, È IN POLE PER LA PRESIDENZA DELLA LEGA SERIE A. SUL SUO NOME, SPONSORIZZATO DA GALLIANI, C’È UN’AMPIA CONVERGENZA, AL PUNTO CHE POTREBBE ESSERE ELETTO GIÀ ALL’ASSEMBLEA DI LUNEDÌ 9 DICEMBRE – LOTITO, CHE HA VISTO SFUMARE IL BIS DEL SUO COCCO, LORENZO CASINI, MEDITA VENDETTA INSIEME A DE LAURENTIIS: CERCHERÀ IN OGNI MODO DI FAR MANCARE IL QUORUM CON L’OBIETTIVO DI CERCARE UN TERZO NOME E NON ESSERE UMILIATO. LA CANDIDATURA DI SIMONELLI È ESPLICITAMENTE ANTI LOTITO E, SI DICE, PER QUESTO MOLTO BEN VISTA DA GRAVINA…
FLASH! - OGGI ALLA CAMERA I LEGHISTI FANNO CIRCOLARE LA NOTIZIA CHE IL MEF DI GIORGETTI E' PRONTA A FARE UN DECRETO AD HOC PER BLOCCARE, VIA GOLDEN POWER, L'OPERAZIONE UNICREDIT SU BANCO BPM, CARO ALLA LEGA - ''FINANCIAL TIMES'' RIPRENDE L'INDISCREZIONE RILANCIANDOLA SUL SUO SITO E GIORGETTI E' STATO COSTRETTO A SMENTIRLA....
FLASH! - CON LA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA OGGI DALLA LEGA CHE MIRA A AUMENTARE IL TETTO PUBBLICITARIO RAI, CANCELLANDO IL CANONE IN 5 ANNI, SALVINI PROVA A FAR USCIRE ALLO SCOPERTO I BERLUSCONI. MA PIER SIVIO E MARINA NON LO FARANNO PERCHE’ IL TAGLIO DEL CANONE RAI ROMPERA’ I BILANCI NON SOLO A MEDIASET E A TUTTE LE EMITTENTI MA ANCHE A CARTA STAMPATA E DIGITALE…
DAGOREPORT – I QUATTRO ANNI DA MINISTRO DELLA GIOVENTU' NEL GOVERNO BERLUSCONI (2008-2011) NON HANNO INSEGNATO A GIORGIA MELONI COME VA GESTITO IL POTERE: DIALOGO, TRATTATIVA, COMPROMESSO – “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) E' CAPACE DI MOSTRARE SOLO IL PUGNO DI FERRO DEL “QUI COMANDO IO” – LA MINACCIA BAGNATA DEL VOTO ANTICIPATO, FATTA TRAPELARE SUL “CORRIERE” (“SE MATTEO E ANTONIO CONTINUANO, FACCIO SALTARE IL GOVERNO E PORTO TUTTI AL VOTO”) NON TIENE CONTO DI SERGIO MATTARELLA (È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE) E TANTO MENO DEGLI ELETTORI: CON IL 30% SCARSO, SENZA LEGA E FORZA ITALIA, MELONI PUO' GOVERNARE SOLO A CASA SUA - NON SOLO: LA STATISTA DELLA GARBATELLA DEVE FARE I CONTI CON UN SALVINI IN CADUTA LIBERA NELLA LEGA - DI PIU': IL PARTITO DI MARINA E PIER SILVIO CONTINUERÀ A FARSI MALTRATTARE COME UN SERVO DI SCENA DA SALVINI E MELONI O PREFERIRÀ SALTARE IL FOSSO E ALLEARSI CON IL PD DI ELLY? AH, SAPERLO...
FLASH! - ZITTA ZITTA, ELLY SI E' TOLTA DAI PIEDI ANCHE ANDREA ORLANDO. SCONFITTO IN LIGURIA, ANZICHE' FARE OPPOSIZIONE A BUCCI COME CAPOGRUPPO PD AL CONSIGLIO REGIONALE, ORLANDO PREFERISCE TORNARE AI SOLLAZZI DA DEPUTATO A ROMA, PER POI, PRIMAVERA 2025, CANDIDARSI A SINDACO DI GENOVA - ELLY L'HA RISPEDITO A GENOVA: SE TORNI A ROMA, SAREI SEMPRE VISSUTO COME UN CORPO ESTRANEO IN LIGURIA... (COSI' IL PD E' TUTTO NELLE MANI DELLA SCHLEIN)