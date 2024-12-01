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DAGOREPORT - DAGOSPIA AVEVA ANTICIPATO TUTTO: L’EX RAGIONIERE DI FININVEST, EZIO MARIO SIMONELLI, È IN POLE PER LA PRESIDENZA DELLA LEGA SERIE A. SUL SUO NOME, SPONSORIZZATO DA GALLIANI, C’È UN’AMPIA CONVERGENZA, AL PUNTO CHE POTREBBE ESSERE ELETTO GIÀ ALL’ASSEMBLEA DI LUNEDÌ 9 DICEMBRE – LOTITO, CHE HA VISTO SFUMARE IL BIS DEL SUO COCCO, LORENZO CASINI, MEDITA VENDETTA INSIEME A DE LAURENTIIS: CERCHERÀ IN OGNI MODO DI FAR MANCARE IL QUORUM CON L’OBIETTIVO DI CERCARE UN TERZO NOME E NON ESSERE UMILIATO. LA CANDIDATURA DI SIMONELLI È ESPLICITAMENTE ANTI LOTITO E, SI DICE, PER QUESTO MOLTO BEN VISTA DA GRAVINA…

DAGOREPORT – I QUATTRO ANNI DA MINISTRO DELLA GIOVENTU' NEL GOVERNO BERLUSCONI (2008-2011) NON HANNO INSEGNATO A GIORGIA MELONI COME VA GESTITO IL POTERE: DIALOGO, TRATTATIVA, COMPROMESSO – “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) E' CAPACE DI MOSTRARE SOLO IL PUGNO DI FERRO DEL “QUI COMANDO IO” – LA MINACCIA BAGNATA DEL VOTO ANTICIPATO, FATTA TRAPELARE SUL “CORRIERE” (“SE MATTEO E ANTONIO CONTINUANO, FACCIO SALTARE IL GOVERNO E PORTO TUTTI AL VOTO”) NON TIENE CONTO DI SERGIO MATTARELLA (È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE) E TANTO MENO DEGLI ELETTORI: CON IL 30% SCARSO, SENZA LEGA E FORZA ITALIA, MELONI PUO' GOVERNARE SOLO A CASA SUA - NON SOLO: LA STATISTA DELLA GARBATELLA DEVE FARE I CONTI CON UN SALVINI IN CADUTA LIBERA NELLA LEGA - DI PIU': IL PARTITO DI MARINA E PIER SILVIO CONTINUERÀ A FARSI MALTRATTARE COME UN SERVO DI SCENA DA SALVINI E MELONI O PREFERIRÀ SALTARE IL FOSSO E ALLEARSI CON IL PD DI ELLY? AH, SAPERLO...