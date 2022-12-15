Ma una roba così nemmeno nei talk di Rete4? Ma tutto ok al Tg1Mattina (a parte il flop di ascolti)? https://t.co/Wu3sXXWYnn— Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 15, 2022
VIDEO FLASH! – E CHE CAZZO, MA COSI' E' INDECENTE! HANNO RIEMPITO DI SALIVA LO STUDIO DEL TG1 PER UNA SUPER LECCATA A LICIA RONZULLI (MONICA MAGGIONI HA AUTORIZZATO QUESTA SBAVATA ALL'EX INFERMIERA?) - A "TG1 MATTINA" ISABELLA ROMANO E SENIO BONINI DECLAMANO TUTTE LE PRODEZZE DI "KISS ME LICIA", PRESENTE IN STUDIO, CHE SE LA RIDE ANCHE CON UN CERTO IMBARAZZO – GIUSEPPE CANDELA: “MA UNA ROBA COSÌ NEMMENO NEI TALK DI RETE4? MA TUTTO OK AL TG1MATTINA (A PARTE IL FLOP DI ASCOLTI)?”-
Ma una roba così nemmeno nei talk di Rete4? Ma tutto ok al Tg1Mattina (a parte il flop di ascolti)? https://t.co/Wu3sXXWYnn— Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 15, 2022
DAZN SGANCIA E RILANCIA - LA PIATTAFORMA DI STREAMING HA SIGLATO UN ACCORDO IN ITALIA CON "ELEVEN SPORTS" PER TRASMETTERE ANCHE IL BASKET EUROPEO, UNA SELEZIONE DELLE PARTITE DELLA SERIE C E MOLTI ALTRI SPORT - IL NUOVO PIANO DI ABBONAMENTO, CHE NON CONTEMPLA IL CALCIO, COSTERÀ 12,99 EURO…
CAFONAL ELETTRICO – ENEL FESTEGGIA I SUOI 60 ANNI ALL'AUDITORIUM DI ROMA CON UN CONCERTO DELLA "JUNIORCHESTRA" DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, DIRETTA DAL MAESTRO ANTONIO PAPPANO – ALLA CORTE DELL’AD FRANCESCO STARACE E DEL PRESIDENTE MICHELE CRISOSTOMO SONO ACCORSI I MINISTRI ZANGRILLO E CALDERONE, GIANNI E MADDALENA LETTA, LUIGI ABETE, FRANCO BASSANINI, SABINO CASSESE, GIOVANNA MELANDRI – L’INSTALLAZIONE LUMINOSA DELL'ARTISTA ARTHUR DUFF È STATA ACCESA DA GENNY SANGIULIANO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“ABROGARE IL TAMPONE IN USCITA DALL'ISOLAMENTO DOMICILIARE PER I SINTOMATICI, È UN RISCHIO TROPPO ALTO” - IL VIROLOGO PREGLIASCO CONTRO LA DECISIONE DEL GOVERNO DI ELIMINARE LE ULTIME RESTRIZIONI ANTI-COVID: “NON FAR PAGARE LE MULTE AI NO VAX? QUESTA, COSÌ COME IL RIENTRO A LAVORO DEI MEDICI NON VACCINATI, E' UNA SCELTA POLITICA. CERTO È CHE COSÌ SI MANDANO SEGNALI AMBIGUI. IN QUESTO MODO SI ALLONTANANO LE PERSONE DALLA VACCINAZIONE ANCHE PERCHÉ C'È GIÀ UNA CERTA STANCHEZZA VACCINALE..."