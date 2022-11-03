LE FRECCIATINE DI BIANCA BERLINGUER A FRANCO DI MARE AI FATTI VOSTRI
VIDEO-FLASH! – CHISSÀ COME FISCHIANO LE ORECCHIE A FRANCO DI MARE: BIANCA BERLINGUER, OSPITE DI SALVO SOTTILE AI “FATTI VOSTRI”, TORNA A PARLARE DEL CASO MAURO CORONA LANCIANDO PIÙ DI UNA FRECCIATINA AL DIRETTORE DI RAI3 – “IO SPONTANEAMENTE NON L’AVEVO CACCIATO, QUALCUNO HA FATTO SÌ CHE NON CI FOSSE PIÙ. IO ME LA SONO PRESA MOLTO, PERCHÉ QUELLA DECISIONE È STATA PRESA CONTRO LA MIA VOLONTÀ…”-
FUORI DI TETTA! - INCIDENTE HOT PER PATRIZIA ROSSETTI AL "GRANDE FRATELLO VIP": LA CONDUTTRICE GIOCA CON GLI ALTRI CONCORRENTI A "OBBLIGO O VERITÀ" E SI SPOGLIA PER SCAMBIARSI I VESTITI CON ALBERTO DE PISIS. PECCATO CHE NON AVESSE IL REGGISENO! E COSÌ IL SUO PROSPEROSO SENO VOLTEGGIA TRA LO SGUARDO STUPITO DEGLI ALTRI TELE-RECLUSI - LE TELECAMERE NON HANNO CENSURATO LA SCENA E HANNO INQUADRATO TUTTO (ERA PREVISTO DAL COPIONE O ERA UN FUORI PROGRAMMA?)… - VIDEO
DAGOREPORT! - LE CANTONATE SU RAVE E VIRUS HANNO APERTO UN SOLCO TRA FORZA ITALIA E IL DUPLEX SALVINI-MELONI. IL TRUCE, PRIMA DEL VOTO, ERA CULO E CAMICIA CON LA RONZULLI. POI LA FAME DI POTERE HA AVUTO LA MEGLIO - ALL’ISOLAMENTO DI LICIA, TRADITA DAL DISC-JOCKEY DEL PAPEETE, SI CONTRAPPONE IL DIALOGO TRA TAJANI E GIANNI LETTA. INSIEME STANNO CERCANDO DI RICOMPORRE LE FRATTURE CHE HANNO SPACCATO FORZA ITALIA E RIPORTARLA VERSO UNA POSIZIONE DI CENTRO, COSÌ FANNO FELICE ANCHE MATTARELLA, PREOCCUPATO DELLA DERIVA DESTRORSA PRESA DAL ''GOVERNO SALVONI'' - SE IN LOMBARDIA IL PD DI LETTA RIESCE A CONVERGERE SULLA LISTA CIVICA DI BEPPE SALA, ALLEATO DI FERRO DI LETIZIA MORATTI, IL CASTELLO DELLA MELONI POTREBBE COMINCIARE A VENIRE GIÙ...
QUALCOSA SI MUOVE NEL LUSSO: KERING STA PER COMPRARE TOM FORD – SECONDO IL WALL STREET JOURNAL IL COLOSSO FRANCESE, PROPRIETARIO, TRA GLI ALTRI, DI GUCCI, YVES SAINT LAURENT E BOTTEGA VENETA, SAREBBE IN TRATTATIVE AVANZATE PER L’ACQUISTO DEL MARCHIO DELLO STILISTA AMERICANO, SU CUI PERÒ HA GIÀ MESSO GLI OCCHI (E UN’OFFERTA DA 3 MILIARDI) ANCHE ESTEE LAUDER
È LA NUOVA FIAMMA DI ILARY? – "DIVA E DONNA" HA PIZZICATO LA BLASI A CENA INSIEME A UN UOMO MISTERIOSO - I DUE ERANO ATTOVAGLIATI IN UN RISTORANTE NEL CENTRO DELLA CAPITALE – DI LUI CONOSCIAMO IL NOME (EDOARDO) E IL LAVORO (FA L’IMMOBILIARISTA) – CHE SIA UNA FREQUENTAZIONE PASSEGGERA PER FAR ROSICARE TOTTI O TRA LORO È SCATTATA LA SCINTILLA?
HARAKIRI LAZIO IN OLANDA: E’ FUORI DALL’EUROPA LEAGUE – SARRI, CHE AVEVA POLEMIZZATO CON L’UEFA, PERDE COL FEYENOORD E RETROCEDE IN CONFERENCE - COMPLICE LA VITTORIA DEL MIDTJYLLAND SULLO STURM GRAZ, I BIANCOCELESTI FINISCONO TERZI IN UN GIRONE IN CUI TUTTE LE SQUADRE HANNO CHIUSO A OTTO PUNTI...
CAFONALINO DIABOLIKO – PER CELEBRARE I 60 ANNI DI DIABOLIK, ENRICO MANERA HA “SFIDATO” ALTRI 17 ARTISTI NELLA MOSTRA “MANERA CONTRO TUTTI!” – ALLA “GALLERIA RESTELLIARTCO” SONO STATI AVVISTATI I SENATORI MAURIZIO GASPARRI E GIUSY VERSACE, IL PRINCIPE GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI, LA PRINCIPESSA IRMA CAPECE MINUTOLO – E POI LO SCACIATISSIMO FRANCO NERO, LA FARAONICA ALESSANDRA CANALE E MARIO ZAMMA (SENZA LOTITO)…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
UNA MANCIATA DI MANDORLE AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO – LA RICERCA PUBBLICATA SULL’“AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION”: UNA DOSE QUOTIDIANA DI 56 GRAMMI DI MANDORLE MIGLIORA LA SALUTE DELL’INTESTINO, DEL COLON, RAFFORZA IL MICROBIOMA SOSTENENDO IL SISTEMA IMMUNITARIO...