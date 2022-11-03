VIDEO-FLASH! – CHISSÀ COME FISCHIANO LE ORECCHIE A FRANCO DI MARE: BIANCA BERLINGUER, OSPITE DI SALVO SOTTILE AI “FATTI VOSTRI”, TORNA A PARLARE DEL CASO MAURO CORONA LANCIANDO PIÙ DI UNA FRECCIATINA AL DIRETTORE DI RAI3 – “IO SPONTANEAMENTE NON L’AVEVO CACCIATO, QUALCUNO HA FATTO SÌ CHE NON CI FOSSE PIÙ. IO ME LA SONO PRESA MOLTO, PERCHÉ QUELLA DECISIONE È STATA PRESA CONTRO LA MIA VOLONTÀ…”

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LE FRECCIATINE DI BIANCA BERLINGUER A FRANCO DI MARE AI FATTI VOSTRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DAGOREPORT! - LE CANTONATE SU RAVE E VIRUS HANNO APERTO UN SOLCO TRA FORZA ITALIA E IL DUPLEX SALVINI-MELONI. IL TRUCE, PRIMA DEL VOTO, ERA CULO E CAMICIA CON LA RONZULLI. POI LA FAME DI POTERE HA AVUTO LA MEGLIO - ALL’ISOLAMENTO DI LICIA, TRADITA DAL DISC-JOCKEY DEL PAPEETE, SI CONTRAPPONE IL DIALOGO TRA TAJANI E GIANNI LETTA. INSIEME STANNO CERCANDO DI RICOMPORRE LE FRATTURE CHE HANNO SPACCATO FORZA ITALIA E RIPORTARLA VERSO UNA POSIZIONE DI CENTRO, COSÌ FANNO FELICE ANCHE MATTARELLA, PREOCCUPATO DELLA DERIVA DESTRORSA PRESA DAL ''GOVERNO SALVONI'' - SE IN LOMBARDIA IL PD DI LETTA RIESCE A CONVERGERE SULLA LISTA CIVICA DI BEPPE SALA, ALLEATO DI FERRO DI LETIZIA MORATTI, IL CASTELLO DELLA MELONI POTREBBE COMINCIARE A VENIRE GIÙ...

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