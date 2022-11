3 nov 2022 19:04

VIDEO-FLASH! – CHISSÀ COME FISCHIANO LE ORECCHIE A FRANCO DI MARE: BIANCA BERLINGUER, OSPITE DI SALVO SOTTILE AI “FATTI VOSTRI”, TORNA A PARLARE DEL CASO MAURO CORONA LANCIANDO PIÙ DI UNA FRECCIATINA AL DIRETTORE DI RAI3 – “IO SPONTANEAMENTE NON L’AVEVO CACCIATO, QUALCUNO HA FATTO SÌ CHE NON CI FOSSE PIÙ. IO ME LA SONO PRESA MOLTO, PERCHÉ QUELLA DECISIONE È STATA PRESA CONTRO LA MIA VOLONTÀ…”