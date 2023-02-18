VIDEO-FLASH! – FERMI TUTTI: FEDEZ È TORNATO SU INSTAGRAM. NON PER SMENTIRE LE VOCI DI UNA ROTTURA CON LA MOGLIE CHIARA FERRAGNI, MA PER INSULTARE I GIORNALISTI “DEL CAZZO”. IL RAPPER (PER MANCANZA DI RIME) HA CHIAMATO UNA CRONISTA DI “FUORI DAL CORO” PER OFFENDERLA, DOPO CHE LEI AVEVA CHIESTO A DEGLI AMICI DELLA COPPIA SE FEDEZ FOSSE GAY – "CARO MARIO GIORDANINO, SIETE LA CLOACA DEL GIORNALISMO, FATE SCHIFO AL CAZZO”

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FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO - PRIMA PARTE

 

FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO - SECONDA PARTE

 

 

 

 

 

 

 

 

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