FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO - PRIMA PARTE
FEDEZ CONTRO FUORI DAL CORO - SECONDA PARTE
VIDEO-FLASH! – FERMI TUTTI: FEDEZ È TORNATO SU INSTAGRAM. NON PER SMENTIRE LE VOCI DI UNA ROTTURA CON LA MOGLIE CHIARA FERRAGNI, MA PER INSULTARE I GIORNALISTI “DEL CAZZO”. IL RAPPER (PER MANCANZA DI RIME) HA CHIAMATO UNA CRONISTA DI “FUORI DAL CORO” PER OFFENDERLA, DOPO CHE LEI AVEVA CHIESTO A DEGLI AMICI DELLA COPPIA SE FEDEZ FOSSE GAY – "CARO MARIO GIORDANINO, SIETE LA CLOACA DEL GIORNALISMO, FATE SCHIFO AL CAZZO”-
FLASH! – LA RICONOSCETE DALLA SEDUTA “SPIRITICA”? È UN’ARTISTA CHE FA PARLARE DI SÉ, NEL BENE E NEL MALE. NEI MESI SCORSI È FINITA AGLI ONORI DELLE CRONACHE NON PER LE SUE PERFORMANCE, MA PER LE SUE SCELTE PERSONALI. DI CHI STIAMO PARLANDO?
C’È UN BEL CLIMA NELLA MAGGIORANZA – FONTI “AUTOREVOLI” DI FRATELLI D’ITALIA VANNO ALL’ATTACCO DEL RONZULLIANO MULÉ, CHE AVEVA INVITATO AUGUSTA MONTARULI A DIMETTERSI: “HA PRESO UNO SCHIAFFO MORALE LA CUI IMPRONTA GLI MANTERRÀ LA FACCIA BEN PIÙ ROSSA DI QUANTO RUBICONDA GIÀ SUA” – “NEL SUO PARTITO DI PREGIUDICATI ECCELLENTI NE VANTA PIÙ DI UNO. ANCHE BERLUSCONI È CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA…”
MUSK, ABBIAMO UN PROBLEMA! – MENTRE LO SVALVOLONE MILIARDARIO CONTINUA A SPARARE CAZZATE SU TWITTER, LA SUA CASA AUTOMOBILISTICA È NEI GUAI! TESLA STA RICHIAMANDO OLTRE 360MILA AUTO PER DIFETTI NEL SOFTWARE DI GUIDA AUTONOMA, CHE POTREBBERO CAUSARE INCIDENTI – IL SISTEMA NON FUNZIONA, EPPURE LA SOCIETÀ CHIEDE AI CLIENTI UN COSTO AGGIUNTIVO DI 15MILA DOLLARI PER IL SOFTWARE…
“SE MI FACCIO DIRE CHE DICO CAZZATE E STO ZITTO, COSA VENGO PAGATO A FARE?” – LELE ADANI REPLICA FURIOSO A MASSIMILIANO ALLEGRI: “HA DETTO DELLE BUGIE, IL MIGLIOR ATTACCO O IL SECONDO L’HA AVUTO QUATTRO VOLTE SU UNDICI ANNI, NON SEMPRE” – IN SETTE PARTITE QUEST’ANNO IN EUROPA LA JUVE NE HA VINTA UNA. NON DICI QUELLO, CHE IL VINCERE DI MISURA È STATO INVENTATO…”
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VOLETE VIVERE PER SEMPRE? UN TEAM DI RICERCATORI DELLA COLUMBIA UNIVERSITY DI NEW YORK SOSTIENE DI AVER TROVATO L’ELISIR DI LUNGA VITA – PER ANNI SI È PERSEGUITO IL MITO DEL RINGIOVANIMENTO DEL SANGUE ATTRAVERSO LE TRASFUSIONI DAI GIOVANI AGLI ANZIANI. MA ADESSO ALCUNI MEDICI HANNO SCOPERTO CHE IL SEGRETO SAREBBE IN UN FARMACO ANTINFIAMMATORIO CHE…