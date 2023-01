VIDEO-FLASH! – GIACOMINA URTIS, CHE DIVA! IL CHIRURGO PLASTICO (PER MANCANZA DI BISTURI) SI PRESENTA VESTITO DA SPOSA PER LA SFILATA DI “CELLI CENTRO” E ANCHEGGIA IN PASSERELLA COME UNA VERA TOP MODEL, TRA LE RISATE INCURIOSITE DEL PUBBLICO. IL TUTTO, MENTRE SI ODE UN’AVE MARIA DI SCHUBERT INTONATA DA UNA DRAG QUEEN. TRASH-ENDENTE!

GIACOMO URTIS SFILA VESTITO DA SPOSA

