RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO