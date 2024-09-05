Tutto Sangiuliano - Boccia nella sigla di Beautiful. Buona visione ? pic.twitter.com/K2CEc6kYad— Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 5, 2024
VIDEO-FLASH – INTERROMPETE LE TRASMISSIONI: ARRIVA “GENNIFUL” – L’IMPERDIBILE SIGLA DI BEAUTIFUL RIADATTATA AL CASO SANGIULIANO-BOCCIA, REALIZZATA DAL “GRANDE FLAGELLO” – UNA CARRELLATA DELLE MIGLIORI IMMAGINI DI “GENNY DELON” CON LA DONNA CON CUI AVEVA “UN RAPPORTO PERSONALE AFFETTIVO”, INTERVALLATE DAGLI ALTRI PROTAGONISTI INDIRETTI DELLA VICENDA (“LO STALLONE DI SUBIACO”, LOLLOBRIGIDA, LA MELONI INFERVORATA, IL CIUFFO DI GIAMBRUNO…)-
Tutto Sangiuliano - Boccia nella sigla di Beautiful. Buona visione ? pic.twitter.com/K2CEc6kYad— Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 5, 2024
FLASH! - BOCCIA ALL'ATTACCO: DELENDA L'INFINGARDO SANGIULIANO! - OGGI LA SEDOTTA E ABBANDONATA DI POMPEI RILASCERA' UNA INTERVISTA (CON DOCUMENTI?) AL DIRETTORE DELLA "STAMPA" MALAGUTI, CHE SARA' IN EDICOLA DOMANI - DOPO GLI SCRITTI, NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVERANNO GLI ORALI: LA VENERE DEL COLLEGIO ROMANO TRASLOCHERA' SU LA7, OSPITE DI "IN ONDA", INTERVISTATA DA LUCA TELESE (LO SPASSO DEL GENNY-GATE CONTINUA...)
RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO
DAGOREPORT - È MISTERO “FITTO” INTORNO ALL'INDISCREZIONE DELLA “DIE WELT” SULLE DELEGHE PESANTI CHE VON DER LEYEN VORREBBE AFFIDARE AL MINISTRO MELONIANO – CIRCOLANO TRE "VERSIONI" SULLE RAGIONI DELLA SOFFIATA, ARRIVATA AL GIORNALE DA UN MEMBRO DELLA CDU TEDESCA: POTREBBE ESSERE UNA CONCESSIONE DI URSULA ALLA MELONI SAPENDO CHE LA NOMINA NON È AFFATTO SCONTATA, VISTO IL DURISSIMO ESAME CHE ASPETTA FITTO IN EURO-PARLAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE ANTI-DESTRA – MA GLI "ADDETTI AI LIVORI" NON ESCLUDONO CHE DIETRO CI POSSA ESSERE ANCHE UN MEZZO PATTO TRA MACRON E URSULA, PER USARE L'EX DEMOCRISTIANO PUGLIESE COME PARAFULMINE CON I PAESI FRUGALI CHE VOGLIONO L'AUSTERITÀ (LA FRANCIA, COME L'ITALIA, È SOTTO PROCEDURA D'INFRAZIONE E HA BISOGNO DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI BILANCIO) – TERZA IPOTESI: UN “BALLON D’ESSAI” PER VEDERE L'EFFETTO CHE FA AGLI ALTRI PAESI (COME LA GRECIA), CHE HANNO VOTATO E SUPPORTATO LA RIELEZIONE DI URSULA MA NON HANNO OTTENUTO GRANCHE', LA NOMINA DI FITTO A VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO PUR AVENDO MELONI VOTATO DUE VOLTE CONTRO VON DER LEYEN
DAGOREPORT – IL VICOLO CIECO DI ZELENSKY: VOLEVA FREGARE PUTIN, È FINITO IN TRAPPOLA – IL RIMPASTO SERVIVA A RIDARE SLANCIO ALL’AZIONE DEL GOVERNO UCRAINO, E INVECE È UN MEZZO FLOP: NON CI SONO NOMI NUOVI IN GRADO DI PRENDERE IL POSTO DI KULEBA AND COMPANY, E SARANNO “PROMOSSI” I VICE – L’INVASIONE DELLA REGIONE RUSSA DI KURSK SI È RIVELATA UNA FREGATURA: PUTIN NON HA MOSSO NEMMENO UN SOLDATO DAL DONBASS E NON CONSIDERA L’AREA OCCUPATA OGGETTO DI TRATTATIVA. “MAD VLAD” HA MANDATO AVANTI GLI UCRAINI PER VEDERE DOVE POSSONO ARRIVARE. DA NESSUNA PARTE, SENZA L’APPOGGIO DI USA E UE A COLPIRE IN PROFONDITÀ LA RUSSIA…
DAGOREPORT – COME MAI LA TURBO-ATLANTISTA MELONI SI È SCHIERATA CON VIKTOR ORBAN SULLE ARMI ALL’UCRAINA? A FRENARE LA SORA GIORGIA È SEMPRE LA SOLITA RAGIONE: HA UNA PAURA FOTTUTA DI SALVINI. IL “CAPITONE” QUESTA VOLTA CI HA MESSO DEL SUO: DI FRONTE ALL’IPOTESI DI TOGLIERE A KIEV LE RESTRIZIONI ALL’USO DELLE ARMI OCCIDENTALI IN RUSSIA, HA MINACCIATO L’USCITA DAL GOVERNO – IL “GIALLO” DELL’ARTICOLO CONTRO IL PREMIER UNGHERESE SUL SITO DEI CONSERVATORI DELLA SORA GIORGIA: TRAPPOLONE DEGLI ANTI-PUTINIANI DELL’EST?