VIDEO-FLASH! – “CASINI DEVE VIVERE 700 ANNI PER AVERE UNA PICCOLA PARTE DELLA FIGA CHE HO VISTO IO” – OSPITE DI QUELLO SVALVOLATO DI RED RONNIE, VITTORIONE SGARBI RIVENDICA DI AVER AVUTO UNA VITA MOLTO PIÙ FELICE DI PIER FERDINANDO CASINI, CHE LO HA BATTUTO AL COLLEGIO UNINOMINALE DI BOLOGNA: “QUANDO IO PENSO ALLA FELICITÀ PENSO ALLA FIGA… IO HO FATTO IMPACCHI DI FIGA. CASINI NON SA NEMMENO SE È MESSA IN ORIZZONTALE O IN VERTICALE…” (SI ATTENDE SMENTITA DA PIERFURBY)

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VITTORIO SGARBI DA RED RONNIE

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