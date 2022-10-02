VITTORIO SGARBI DA RED RONNIE
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VIDEO-FLASH! – “CASINI DEVE VIVERE 700 ANNI PER AVERE UNA PICCOLA PARTE DELLA FIGA CHE HO VISTO IO” – OSPITE DI QUELLO SVALVOLATO DI RED RONNIE, VITTORIONE SGARBI RIVENDICA DI AVER AVUTO UNA VITA MOLTO PIÙ FELICE DI PIER FERDINANDO CASINI, CHE LO HA BATTUTO AL COLLEGIO UNINOMINALE DI BOLOGNA: “QUANDO IO PENSO ALLA FELICITÀ PENSO ALLA FIGA… IO HO FATTO IMPACCHI DI FIGA. CASINI NON SA NEMMENO SE È MESSA IN ORIZZONTALE O IN VERTICALE…” (SI ATTENDE SMENTITA DA PIERFURBY)-
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LAVORARE MENO PER LAVORARE MEGLIO – 70 AZIENDE NEL REGNO UNITO HANNO SPERIMENTATO LA SETTIMANA LAVORATIVA “CORTA” DI 4 GIORNI. RISULTATO? L'86% DELLE IMPRESE HA VALUTATO POSITIVAMENTE L’ESPERIMENTO - IN MOLTE MANTERRANNO IL REGIME DI 4 GIORNI VISTO CHE IN ALCUNI CASI LA PRODUTTIVITÀ È AUMENTATA – MA NON SOLO: NEI TRE MESI DELL’ESPERIMENTO I CIRCA 3MILA LAVORATORI HANNO RISPARMIATO E ORA IN PARLAMENTO È STATO PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE PER...
LA FURBATA DI TONALI: BATTE LA RIMESSA LATERALE NOVE METRI PIÙ AVANTI E IL MILAN SEGNA AD EMPOLI - POLEMICHE FURIBONDE, L’EX ARBITRO MARELLI SU DAZN DÀ RAGIONE ALL’EMPOLI: “IN QUESTI CASI IL VAR NON PUÒ INTERVENIRE PER CONTROLLARE IL POSIZIONAMENTO DEL PALLONE NELLE RIPRESE DEL GIOCO” - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ANCORA TU, MA NON DOVEVAMO RIVEDERCI PIÙ? DOPO IL COVID, IL VAIOLO DELLE SCIMMIE E IL MORBILLO, NEGLI STATI UNITI TORNA PURE LA SIFILIDE: LE INFEZIONI SONO CRESCIUTE DEL 26% IN UN ANNO E I DATI HANNO PORTATO LE AGENZIE FEDERALI SANITARIE AD AVVIARE UNA CAMPAGNA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE – I CASI SONO SCHIZZATI A 52MILA L’ANNO SCORSO: LA PERCENTUALE DI INFEZIONI, CHE SI CONTRAE DURANTE I RAPPORTI SESSUALI, È MAGGIORE TRA…