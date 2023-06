DAGOREPORT! - DIBATTITO: CHE NE FACCIAMO DEI SERVIZI? – PUR PARTECIPANDO COME MODERATORE UNA GIORNALISTA DEL PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO (SARZANINI), NON SI È LETTO NIENTE. EPPURE TRATTASI DI UNA RIFORMA IMPORTANTE CHE HA VISTO IN CAMPO DUE ORDINI DI PENSIERO: CHI SOSTIENE, COME GABRIELLI, CHE BISOGNA FARE UNA NUOVA LEGGE PER ACCORPARE I DUE SERVIZI (AISI E AISE), E CHI, COME MANTOVANO, PER RENDERE I SERVIZI PIÙ EFFICIENTI LA VIA DA SEGUIRE È IL CAMBIAMENTO DELLE REGOLE ORGANIZZATIVE SENZA AZZERARE I DUE SERVIZI IN UN UNICO CORPO - C’È POI IL DESIDERIO DI ELISABETTA BELLONI…