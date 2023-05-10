VIDEO-FLASH! – “EHI SIRI, CHI È RED RONNIE?” LO SVALVOLATO CRITICO MUSICALE, DURANTE UNA DIRETTA SUI SOCIAL, INTERPELLA L’ASSISTENTE VIRTUALE DELL’IPHONE E QUELLA LO SNOBBA E NON RISPONDE – RED RONNIE, SPAZIENTITO DAL SILENZIO E INCREDULO, CAMBIA DOMANDA E CHIEDE: “CHI È MARIO DRAGHI?”. E OVVIAMENTE SIRI RISPONDE FORNENDO LA BIOGRAFIA DI “MARIOPIO”. A QUEL PUNTO, DOPO LA FIGURA DI MERDA, RED  SBOTTA: “VAFFANCULO SIRI!”

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RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI

 

 

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DE LUCA FOR PRESIDENT! "ABBIAMO UNA CLASSE DIRIGENTE DI SQUINTERNATI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE PRODUCE CARTONI ANIMATI" - IL VIDEO STRACULT DEL GOVERNATORE CAMPANO CHE ATTACCA GIORGIA MELONI, PER IL FILMATO DELLA DUCETTA SUI PROVVEDIMENTI SUL LAVORO: "SEMBRAVA UNA RECITA SCOLASTICA. A MELONI HANNO ASSEGNATO IL RUOLO DI HEIDI. È ENTRATA NELLA SALA DELLA RIUNIONE DEL GOVERNO ITALIANO, HA SUONATO LA CAMPANELLA, POI SI È GIRATA: 'TITÌ TOTÒ', COME SI FA CON I BAMBINI. E TUTTI I MINISTRI SEDUTI INTORNO COME PINGUINI.."

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GIORGIA MELONI RISCHIA DI FARE LA FINE DI BERLUSCONI NEL 2011 – DOPO GOLDMAN SACHS E MOODY’S, ANCHE LA BANCA AMERICANA “CITI” PIAZZA UNA BOMBA SOTTO LA POLTRONA DELLA DUCETTA: “L’ANDAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA STA ANDANDO NELLA DIREZIONE SBAGLIATA” – SECONDO GLI ANALISTI DELL’ISTITUTO, IL RAPPORTO DEBITO/PIL NON SCENDERÀ, E LO SPREAD SI ALLARGHERÀ ULTERIORMENTE – TRA DEFICIT ZAVORRATO DAL SUPERBONUS, PATTO DI STABILITÀ E IL TAGLIO DELLA BCE AGLI ACQUISTI DI TITOLI DI STATO, QUI RISCHIA DI SALTARE TUTTO. E IL GOVERNO CIANCIA DI RIFORME ISTITUZIONALI! ANNAMO BENE…

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