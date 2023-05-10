Tutto questo è meraviglioso e gratis pic.twitter.com/9RjxVtDyE6— Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 10, 2023
RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI RED RONNIE ALLE PRESE CON SIRI
VIDEO-FLASH! – “EHI SIRI, CHI È RED RONNIE?” LO SVALVOLATO CRITICO MUSICALE, DURANTE UNA DIRETTA SUI SOCIAL, INTERPELLA L’ASSISTENTE VIRTUALE DELL’IPHONE E QUELLA LO SNOBBA E NON RISPONDE – RED RONNIE, SPAZIENTITO DAL SILENZIO E INCREDULO, CAMBIA DOMANDA E CHIEDE: “CHI È MARIO DRAGHI?”. E OVVIAMENTE SIRI RISPONDE FORNENDO LA BIOGRAFIA DI “MARIOPIO”. A QUEL PUNTO, DOPO LA FIGURA DI MERDA, RED SBOTTA: “VAFFANCULO SIRI!”-
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PIU’ CHE IENA, UNA TALPA! LA GAFFE DI MATTEO VIVIANI A “LE IENE” CHE INTERVISTA I PASSANTI SUL CARO-AFFITTI E NON RICONOSCE CATERINA CASELLI: “BUONGIORNO, ABITA A MILANO? SA CHE C’È LA PROTESTA DI UNA RAGAZZA CHE DORME IN TENDA?” – LA RISPOSTA DELL’EX CASCO D’ORO: “LA MIA CASA È PICCOLA, 150 METRI QUADRI, LA OSPITEREI, MI DIA IL NUMERO DELL’ASSOCIAZIONE” – OLTRE UN’ORA DOPO LA MESSA IN ONDA ARRIVA LA TOPPA CHE E' SEMPRE PEGGIORE DEL BUCO! - VIDEO
DE LUCA FOR PRESIDENT! "ABBIAMO UNA CLASSE DIRIGENTE DI SQUINTERNATI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE PRODUCE CARTONI ANIMATI" - IL VIDEO STRACULT DEL GOVERNATORE CAMPANO CHE ATTACCA GIORGIA MELONI, PER IL FILMATO DELLA DUCETTA SUI PROVVEDIMENTI SUL LAVORO: "SEMBRAVA UNA RECITA SCOLASTICA. A MELONI HANNO ASSEGNATO IL RUOLO DI HEIDI. È ENTRATA NELLA SALA DELLA RIUNIONE DEL GOVERNO ITALIANO, HA SUONATO LA CAMPANELLA, POI SI È GIRATA: 'TITÌ TOTÒ', COME SI FA CON I BAMBINI. E TUTTI I MINISTRI SEDUTI INTORNO COME PINGUINI.."
GIORGIA MELONI RISCHIA DI FARE LA FINE DI BERLUSCONI NEL 2011 – DOPO GOLDMAN SACHS E MOODY’S, ANCHE LA BANCA AMERICANA “CITI” PIAZZA UNA BOMBA SOTTO LA POLTRONA DELLA DUCETTA: “L’ANDAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA STA ANDANDO NELLA DIREZIONE SBAGLIATA” – SECONDO GLI ANALISTI DELL’ISTITUTO, IL RAPPORTO DEBITO/PIL NON SCENDERÀ, E LO SPREAD SI ALLARGHERÀ ULTERIORMENTE – TRA DEFICIT ZAVORRATO DAL SUPERBONUS, PATTO DI STABILITÀ E IL TAGLIO DELLA BCE AGLI ACQUISTI DI TITOLI DI STATO, QUI RISCHIA DI SALTARE TUTTO. E IL GOVERNO CIANCIA DI RIFORME ISTITUZIONALI! ANNAMO BENE…
NOEMI BOCCHI, LA NUOVA SIGNORA TOTTI – “CHI” PIZZICA A ROMA LA FIDANZATA DEL PUPONE IN VERSIONE “MAMMA” CON LE FIGLIE DI FRANCESCO E ILARY (CHISSÀ LA VERA MADRE COME L’HA PRESA...) - NELLE FOTO SI VEDE NOEMI CHE PORTA A SPASSO IL BULLDOG FRANCESE CHE LE HA REGALATO TOTTI. ACCANTO A LEI LE PICCOLE SOFIA E ISABEL, DI RISPETTIVAMENTE 11 E 7 ANNI – LA CILIEGINA SULLA TORTA È LA FELPA CON IL CODICE FISCALE DI TOTTI INDOSSATA DALLA SUA COMPAGNA…
UN REGISTA NEL PALLONE - PAOLO SORRENTINO RACCONTA LE SUE EMOZIONI PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI E PER LA FESTA, CHE HA FILMATO DA VICINO: “C'È CHI VORREBBE SMETTERLA CON I FESTEGGIAMENTI, MA È ANCORA PRESTISSIMO” – “FARE L'ALLENATORE È UN LAVORO SIMILE A QUELLO DEL REGISTA, MA NON SOPPORTEREI LE INTERVISTE PENOSE CON LE STESSE DOMANDE DOPO OGNI PARTITA” – “LA SCARAMANZIA NEL CALCIO CONTA IL 100%. IL CALCIATORE DA OSCAR È STATO…” – VIDEO
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA! - PER LA PRIMA VOLTA SI PUÒ CURARE IL TUMORE ALLA PROSTATA CON UN FARMACO CHE PROMETTE MENO EFFETTI COLLATERALI SULLA SFERA SESSUALE MA, SOPRATTUTTO, ELIMINA LA CASTRAZIONE FARMACOLOGICA - GRAZIE ALL'ENZALUTAMIDE SI RIDUCONO DEL 58% LE POSSIBILITÀ CHE LA MALATTIA POSSA INTERESSARE ALTRE ZONE DELL'ORGANISMO, SI ELIMINA DEL 64% LA NECESSITÀ DI DOVER RICORRERE ALLA CHEMIOTERAPIA E…