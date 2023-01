10 gen 2023 18:53

VIDEO-FLASH – “MI PIACEREBBE CHE TI SPOGLIASSI, CHE TI VEDESSI COMPLETAMENTE NUDA” – NUOVA ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO DE “LE IENE” IN ONDA STASERA, IN CUI UN GIORNALISTA CHIEDE A UN'IMPRENDITRICE UNO SPOGLIARELLO IN CAMBIO DI UN ARTICOLO SUL SUO QUOTIDIANO – NEL VIDEO SI SENTE L'UOMO VANTARSI DI ESSERE “UNO SERIO, MI INVITANO SPESSO IN TELEVISIONE”. POI, SENZA GIRI DI PAROLE, PASSA ALLE RICHIESTE: “VOGLIO VEDERTI IN TUTTA LA TUA BELLEZZA, COME FARESTI UNO SPOGLIARELLO SU ONLYFANS, CON SERENITÀ” – CHI SARÀ IL GIORNALISTA PORCELLONE?