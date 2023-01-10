LE IENE: IL GIORNALISTA CHE VUOLE UNO SPOGLIARELLO IN CAMBIO DI UN ARTICOLO
LE IENE: IL GIORNALISTA CHE VUOLE UNO SPOGLIARELLO IN CAMBIO DI UN ARTICOLO
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VIDEO-FLASH – “MI PIACEREBBE CHE TI SPOGLIASSI, CHE TI VEDESSI COMPLETAMENTE NUDA” – NUOVA ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO DE “LE IENE” IN ONDA STASERA, IN CUI UN GIORNALISTA CHIEDE A UN'IMPRENDITRICE UNO SPOGLIARELLO IN CAMBIO DI UN ARTICOLO SUL SUO QUOTIDIANO – NEL VIDEO SI SENTE L'UOMO VANTARSI DI ESSERE “UNO SERIO, MI INVITANO SPESSO IN TELEVISIONE”. POI, SENZA GIRI DI PAROLE, PASSA ALLE RICHIESTE: “VOGLIO VEDERTI IN TUTTA LA TUA BELLEZZA, COME FARESTI UNO SPOGLIARELLO SU ONLYFANS, CON SERENITÀ” – CHI SARÀ IL GIORNALISTA PORCELLONE?-
“UNA MANOVRA INGUARDABILE, SEMBRA SCRITTA DA REMO GASPARI" - CALENDA CRITICA LA LEGGE DI BILANCIO DEL GOVERNO MELONI TIRANDO IN BALLO L’EX MINISTRO DC. IL FIGLIO DI GASPARI REPLICA AL VELENO AL CHURCHILL DEI PARIOLI: “MIO PADRE REMO È STATO UN SERVITORE DELLO STATO, COLUI CHE HA REALIZZATO IL MIRACOLO ECONOMICO DELL'ABRUZZO. VADA A RILEGGERSI, IL SIGNOR CALENDA, COSA HA SCRITTO NAPOLITANO…”
“NON CHIAMATECI PIÙ FARFALLE” – DOPO LO SCOPPIO DELLO SCANDALO DEGLI ABUSI E DEI MALTRATTAMENTI DENUNCIATI DA DECINE DI GIOVANI ATLETE , LA CAPITANA DELLA NAZIONALE ITALIANA DI GINNASTICA RITMICA INTERVIENE SU INSTAGRAM: “L'ERA DELLE FARFALLE È MORTA. LA ROTTURA È DOLOROSA E IRREVERSIBILE, DATO IL PESO INSOSTENIBILE DI UN COLLEGAMENTO DIRETTO A VIOLENZE E ABUSI CHE NON RISPECCHIA IL NOSTRO IDEALE DI LIBERTÀ” – TRADOTTO: ALL'ACCADEMIA DELLA NAZIONALE NON È MAI SUCCESSO NIENTE DI GRAVE, SULLE VIOLENZE NELLE PALESTRE DEL RESTO D'ITALIA NON POSSIAMO PRONUNCIARCI…
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“KRAKEN È IL VIRUS PIÙ CONTAGIOSO CHE SIA MAI APPARSO SUL PIANETA” – PER L'IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE, LA VARIANTE DEL COVID IN ARRIVO DAGLI USA PUO’ FAR SCHIZZARE I CONTAGI ANCHE IN EUROPA, MA NON C'È DA PREOCCUPARSI: “NEGLI STATI UNITI IL TASSO DI RICOVERI È MOLTO BASSO PERCHÉ C'È UNA BUONA PERCENTUALE DI VACCINATI. È QUESTO CHE FA LA DIFFERENZA CON LA CINA” – “CREDO CHE LA QUARTA DOSE SE LA DEBBANO FARE TUTTI PERCHÉ COMPORTA UN'IMMUNITÀ MIGLIORE RISPETTO ALLE SOTTOVARIANTI”