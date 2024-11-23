VIDEO FLASH! – “IL SALUTO DAL BALCONE CON MILEI MI HA SBLOCCATO UN RICORDO” – MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI GIORGIA MELONI, CHE RACCONTA IL SUO VIAGGIO A BUENOS AIRES: “ME SO’ SENTITA ‘EVITA MELON’. HA VISTO, MILEI S’È FATTO LA SEGA ELETTRICA. CHE INTESA COL CAPOCCIONE? AFUERA, AFUERA!…”-
VENETO DI PASSIONE PER SALVINI – IL “CAPITONE” PROVA AD ALZARE LA CRESTA E USCIRE DALL’ANGOLO: “CHIEDEREMO IL VENETO E IL TERZO MANDATO PER ZAIA”. MA SA BENE CHE IL DESTINO DELLA REGIONE, VERO FORTINO E CASSAFORTE DEL CARROCCIO, È SEGNATO: GIORGIA MELONI VUOLE METTERE LE MANI SUL NORD-EST. E COME DARLE TORTO? FORZA ITALIA CON L'8% GOVERNA PIEMONTE, SICILIA, BASILICATA E CALABRIA. LA LEGA, CON UNA PERCENTUALE SIMILE, HA IN MANO VENETO, LOMBARDIA E FRIULI. PERCHE' LEI, CHE GUIDA IL PARTITO DI MAGGIORANZA RELATIVA, DOVREBBE ACCONTENTARSI DI LAZIO, ABRUZZO E MARCHE? - LO PSICODRAMMA NEL CARROCCIO È INIZIATO DOPO CHE IL MITE LUCA ZAIA È USCITO ALLO SCOPERTO (“SE PERDIAMO QUI VA TUTTO A ROTOLI”). A VENEZIA SI PREPARA LA SCISSIONE, CON UNA “LISTA ZAIA”...
DAGOREPORT! MONTANELLI E FALLACI SCANSATEVE! AI GIORNALISTI DEL “CORRIERE DELLA SERA” SI INSEGNA A SCRIVERE IN MODO “INCLUSIVO” CON UN CORSO ON-LINE - L’ULTIMA FOLLIA DEL POLITICAMENTE CORRETTO APPLICATA ALL’EDITORIA SERVIRA’ PER APPRENDERE UN “USO NON SESSISTA DELLA LINGUA ITALIANA” E PER “EVITARE L’USO DEL MASCHILE SOVRAESTESO”: IN PRATICA, IL MATTINALE DEI CARABINIERI RISULTERÀ IN FUTURO MOLTO PIÙ ACCATTIVANTE DEI TITOLI INCLUSIVI - SUL LAVORO BISOGNA EVITARE LE MICRO-AGGRESSIONI, TIPO L’UOMO CHE SIEDE A GAMBE SPALANCATE (LA DONNA MAI?) - PER NON FARSI MANCARE NULLA ARRIVANO LE INDICAZIONI SU COME CHIAMARE I NERI E I TRANS -INSOMMA, CONTINUANDO CON QUESTA FINTA E IPOCRITA “ECOLOGIA DEL LINGUAGGIO” POI NON LAMENTATEVI SE TRIONFA TRUMP!
FLASH - "SPEGNERE LA FIAMMA" PER LA DUCETTA SAREBBE UN VERO RITORNO ALLE ORIGINI DI FRATELLI D’ITALIA: QUANDO GIORGIA MELONI, GUIDO CROSETTO E IGNAZIO LA RUSSA LANCIARONO IL PARTITO, L’EX SIMBOLO DEL MSI NON C’ERA. AL SUO POSTO, UN NODO. LA FIAMMA (CHE RICHIAMA QUELLA CHE ARDE SULLA TOMBA DI MUSSOLINI A PREDAPPIO) COMPARVE SOLO PIÙ TARDI, INSIEME AL NOME MELONI…
FLASH - MA CHE FOLLA ALLA TERRAZZA BORROMINI A ROMA! - IERI A PRANZO, COME DUE PICCIONCINI, S’ERANO ATTOVAGLIATI IL VICEPREMIER MATTEO SALVINI E LA SUA ADORATA FRANCESCA VERDINI - AD UN ALTRO TAVOLO S’ERA ACCOMODATO L’EX DEPUTATO ALBERTO MICHELINI, TENDENZA OPUS DEI - IN UN’ALTRA SALETTA INFORCHETTAVA PACIOSO IL CARDINALE ANGELO BECCIU…
FLASH! - COME MAI IL MOVIMENTO 5 STELLE, NELLA PERSONA DEL CONSIGLIERE DEL CDA RAI ALESSANDRO DI MAJO, HA VOTATO A FAVORE DELLA CONFERMA ALLA DIREZIONE DEL TG1, IL MELONISSIMO GIANMARCO CHIOCCI? PERCHE' TRA CONTE E CHIOCCI CORRE UN OTTIMO RAPPORTO, TANT'E' CHE LO SCORSO APRILE LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO, SCORTATO DA BELLA OLIVIA, SI SCAPICOLLO' A UN FESTONE IN UNA VILLA DELL'APPIA ANTICA PER BRINDARE AI PRIMA 60 ANNI DEL BOSS DEL TG1....