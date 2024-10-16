VIDEO-FLASH – “LE TEGOLE: 70% DI TASSE IN PIÙ, 70% DI GRASSI IN MENO” – FRANCESCA REGGIANI HA TROVATO LA SOLUZIONE A COLESTEROLO, APATIA E SONNOLENZA: “LE TEGOLE. IL BUON BISCOTTO DEL MATTINO? NO, IL NUOVO ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. LE TEGOLE: TI CHIUDONO LO STOMACO, RIDUCONO LA FAME E NON CHIUDI PIÙ OCCHIO PER TUTTO IL TRIMESTRE…”-
DAGOREPORT - A METÀ NOVEMBRE SI CONOSCERÀ IL DESTINO DELL’ARMATA BRANCAMELONI: RIMPASTO SÌ, RIMPASTO NO? - LA MELONI VORREBBE LIBERARSI DI MINISTRI INCAPACI O IMPALPABILI E TAJANI SAREBBE BEN FELICE DI SOSTITUIRE LO ZOPPICANTE ZANGRILLO (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), L’INESISTENTE BERNINI (UNIVERSITÀ), L’INCONCLUDENTE PICHETTO FRATIN (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA), EREDITATI DALLA GESTIONE BERLUSCONI-FASCINA-RONZULLI - IL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI NON VEDE L’ORA DI GIRARE I TACCHI VISTO COME È RIDOTTO IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO - TRABALLA DANIELA SANTANCHE’ (IN POLE C’E’ FOTI), PER IL DOPO-FITTO SCALPITA CIRIELLI, MELONI VORREBBE SILURARE URSO E "RICOMPENSARE" RAMPELLI - SALVINI E LE SMANIE DI VANNACCI: SOGNA DI FARE IL MINISTRO…
DAGOREPORT - NICOLA LAGIOIA È IL PRIMO SCRITTORE DE SINISTRA CHE SI STA GIÀ RIPOSIZIONANDO NELL’INFOSFERA DELINEATA DAL MINISTRO BASETTONI ALESSANDRO GIULI - IERI SU “REPUBBLICA” CI TIENE SUBITO A FAR SAPERE AL MINISTRO (SI SA MAI) CHE NON È “TRA QUELLI CHE LO HANNO DERISO PER IL DISCORSO ALLE COMMISSIONI CULTURA DI CAMERA E SENATO”. ANZI: È L’UNICO AD AVER CAPITO COSA HA DETTO IN PARLAMENTO. SOLO CHE LAGIOIA LO SPIEGA IN MODO ANCORA PIÙ COMPLICATO: “L’IA GENERATIVA (COME IN BLADE RUNNER) DEPOSITA UN UNICORNO DI CARTA DAVANTI AI NOSTRI USCI MA NOI ANNEGHIAMO IN UN SOGNO DENTRO UN SOGNO DI SETTANT’ANNI”. CAPITO? BEH, ALMENO IL FINE DEL DISCORSO DI GIULI, SPIEGA LAGIOIA, È CHIARO: “LA NECESSITÀ DI GUARDARE AL FUTURO” (CASPITA, CI VOLEVANO GIULI E LAGIOIA INSIEME)...
CAMPIDOGLIO E PEPERONCINO – LE DIMISSIONI DI GOTOR SONO STATE “SPINTANEE”: IL PD ROMANO DA MESI RITENEVA CHE FOSSE STATO TROPPO EVANESCENTE, (A ROMA SE LA COMANDA IL PREZZEMOLINO MELONIANO FEDERICO MOLLICONE) – DIETRO IL NOME DI SMERIGLIO C’È LA “LARGA” MANUS DI BETTINI – IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ PER GUALTIERI, CON I CANTIERI DEL GIUBILEO IN RITARDO, SERVE UN UOMO DI POLSO (E DI PUGNO) COME ALBINO RUBERTI
DAGOREPORT - VE LO RICORDATE IL GRUPPO WHATSAPP "25 APRILE"? CREATO DALL'EX DIRETTORE DELLA "STAMPA" MASSIMO GIANNINI, DOVEVA SERVIRE A RINFOCOLARE LO SPIRITO ANTIFA', IN APERTA OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI, MA E' DIVENTATO UN SUK DIGITALE IN CUI SI DISCUTE SOLO DI ISRAELE, PALESTINA, LIBANO E "REGIME SIONISTA" - GLI SCAZZI TRA RULA JEBREAL E DAVID PARENZO, L'ADDIO POLEMICO (CON RITORNO) DI EMANUELE FIANO, GLI INTERVENTI DEI SOLITI TROMBONI SFIATATI - CON QUESTI INTELLO', GIORGIA MELONI PUO' DORMIRE SONNI TRANQUILLI PER DECENNI...
FLASH - LO SPUTTANAMENTO DI QUANTO RESTAVA DELLA DIGNITÀ DELLA GNAM, LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA DI ROMA, ORA È TOTALE: LA SERA DEL 23 OTTOBRE IL MUSEO OSPITERÀ LA FESTA DEL QUOTIDIANO "IL TEMPO" DELLA FAMIGLIA ANGELUCCI, CON TANTO DI PRESENZA DI GIORGIA MELONI. SI PREVEDONO DIMISSIONI IN MASSA ALLA GNAM…