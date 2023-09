6 set 2023 09:57

VIDEO-FLASH! – MAURIZIO CROZZA INDOSSA LA DIVISA E SI CALA NEI PANNI DEL GENERALE VANNACCI: “SAREI FELICE DI AVERE PAOLA EGONU COME FIGLIA PER RICORDARLE OGNI GIORNO CHE NON È NORMALE. HA LA PELLE NERA E RUVIDA E NON BIANCA E LISCIA COME LA NOSTRA CHE È NORMALE…”