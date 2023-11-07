TELEMELONI, QUI SI ESAGERA. AL #TG2 IL CONDUTTORE MAURIZIO MARTINELLI SCIVOLA: "BENTORNATI A PALAZZO (CHIGI)" ? pic.twitter.com/5GoZyUs1BK— Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 6, 2023
VIDEO-FLASH – IL MERAVIGLIOSO LAPSUS FREUDIANO DI MAURIZIO MARTINELLI, IERI SERA AL TG2: “BENVENUTI A PALAZZO CHIGI”. PIÙ CHE DI UNA GAFFE, SI È TRATTATO DI UN RIFLESSO INCONDIZIONATO - GIUSEPPE CANDELA: “TELEMELONI, QUI SI ESAGERA…”-
TELEMELONI, QUI SI ESAGERA. AL #TG2 IL CONDUTTORE MAURIZIO MARTINELLI SCIVOLA: "BENTORNATI A PALAZZO (CHIGI)" ? pic.twitter.com/5GoZyUs1BK— Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 6, 2023
CON QUELL’ESPRESSIONE PIÙ TRISTE DI UN PIATTO DI VERDURE LESSE, ALFREDO MANTOVANO RAPPRESENTAVA PER GLI APPARATI DELLO STATO QUEL BUON SENSO ISTITUZIONALE CAPACE DI ARGINARE LE ESTREMIZZAZIONI DI GIORGIA E I SUOI FAZZOLARI (MEGLIO PERDERE CHE PERDERSI) - NEI PRIMI MESI HA MANTENUTO LE ATTESE, POI L’ONDA D’URTO DELLA FIAMMETTA NERA (GIORGIA, ARIANNA, FAZZO, SCURTI) AL GRIDO “O SI FA COSÌ O NIENTE!” HA AVUTO LA MEGLIO ED OGGI CI RITROVIAMO UN BEL MANTOVANO MELONIZZATO - MELONIZZAZIONE CHE HA TOCCATO IL CLIMAX DEL RIDICOLO IN OCCASIONE DELL’INSOSTENIBILE BURLA TELEFONICA DEI DUE RUSSI, AL PUNTO DI DICHIARARE CHE MELONI “AVEVA CAPITO SUBITO” CON CHI STAVA CONVERSANDO... - L’EVITA PERON DEL COLLE OPPIO DEVE RINGRAZIARE LA GUERRA IN ISRAELE CHE NON PERMETTE NÉ AI MERCATI ATTRAVERSO LE AGENZIE DI RATING NÉ ALL‘EUROPA DI CHIUDERE I RUBINETTI E GETTARE NELLA SPAZZATURA UN PAESE NEVRALGICO DEL MEDITERRANEO
FLASH! - LUNGO INCONTRO A MILANO TRA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI DISCOVERY (CANALE 9), ALESSANDRO ARAIMO, ED ELEONORA “TINNY” ANDREATTA, GIA' A CAPO DELLA FICTION RAI, ED ORA VICE PRESIDENTE (SCONTENTA) PER I CONTENUTI ITALIANI IN NETFLIX. STA SUCCEDENDO QUALCOSA? LO SBARCO DI FAZIO SUL NOVE HA AVUTO UN EFFETTO DIROMPENTE: NON ERA MAI ACCADUTO CHE IL CANALE DI WARNER BROS-DISCOVERY TALLONASSE STABILMENTE RETE 4 E FOSSE DAVANTI A RAI2 - IL DUOPOLIO TV È FINITO?
DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...
FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...
DUE POLLI E UN PROSCIUTTO – IL CRUDELE SCHERZO TELEFONICO DI ALBERTO SORDI A ELEONORA ROSSI DRAGO - LUI LE TELEFONO' ALL’UNA E MEZZA DI NOTTE, LA SVEGLIA… “SCUSI SIGNORA, SONO MORTIFICATISSIMO”, “MA CHI È LEI?”. “SONO IL SEGRETARIO DEL PREMIO NOCE D’ARGENTO. ABBIAMO UN’EMERGENZA. LEI SA CHE DOMANI AVREMMO MANDATO UNA MACCHINA PER LA CERIMONIA, NO? BEH, NON POSSIAMO PIÙ. LEI NON FA UNA PIEGA E DICE CHE CI PENSA LEI A VENIRE, SI ORGANIZZA...”