VIDEO-FLASH – PAOLO KESSISOGLU SPERNACCHIA GIAMBRUNO IN “GIAMBIONDO – L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLE DONNE” – IL TRAILER DELLA FINTA NUOVA FICTION DI “RAI FINZIONI”, DURANTE LA TRASMISSIONE “SPLENDIDA CORNICE”: “PER CASO HAI DA FARE? FACCIAMO UNA COSA A TRE? A QUATTRO? MA COSA AVRÀ CONTRO IL BURRACO” – “I FUORIONDA? COSA SONO I FUORIONDA?”-
DAGOREPORT – DIETRO ALLA FANTOMATICA VALUTAZIONE DA 31 MILIARDI DELLA RETE DI TIM, PROPUGNATA DA VIVENDI, CI SAREBBE IL FONDO MACQUARIE (CHE HA IL 40% DI OPEN FIBER) – ALL’ORIGINE CI SAREBBE UNA LETTERA SCRITTA DA ROBERTO SAMBUCO, ALL’EPOCA DEI FATTI SENIOR MANAGER DI MACQUARIE CAPITAL, E INVIATA A DE PUYFONTAINE, CEO DEL GRUPPO FRANCESE, PRIMO AZIONISTA DI TIM – PECCATO PERÒ CHE PER TUTTI GLI ALTRI ANALISTI IL VALORE DELL’ASSET SI AGGIRI DAI 16 AI 20 MILIARDI DI EURO. CHE NE PENSA IL FONDO AUSTRALIANO DELL’INTRAPRENDENZA DEL SUO SUPER CONSULENTE? - LA SMENTITA DI SAMBUCO
DAGOREPORT - ORA LA GUERRA SARÀ FINO ALL’ULTIMO SANGUE DENTRO LA MAGGIORANZA DI GOVERNO - L’ULTIMO CASUS BELLI È IL BLITZ DI SALVINI (CON LO ZAMPONE DELLA DUCETTA MELONI) CHE MIRA A RIDURRE IL CANONE RAI DA 90 EURO A 70. BEN 450 MILIONI IN MENO PROPRIO QUANDO, PER LA PRIMA VOLTA, TOCCA ALLA DESTRA-CENTRO GOVERNARE VIALE MAZZINI - TAGLIO DA RIMPIAZZARE CON UN EMENDAMENTO CHE DOVREBBE PORTARE AD UN AUMENTO DEL TETTO PUBBLICITARIO DEL BARACCONE CATODICO DI STATO - A PAGARNE LE SPESE, PER LA SETE DI VENDETTA DELL’EX COMPAGNA DI GIAMBRUNO E PER LA FOGA DI RACCATTARE I CONSENSI PERDUTI DI SALVINI, SAREBBE IN PRIMIS MEDIASET DI CASA BERLUSCONI E A SEGUIRE LA7 - URBANO CAIRO HA POSIZIONATO IL "CORRIERE", PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO, IN CHIAVE FILO-MELONIANA: CHE FARÀ QUANDO VEDRÀ DIMINUIRE GLI INCASSI PUBBLICITARI DE LA7?
DAGOREPORT - DOPO DUE BIENNALI SULL’AFRICA CI ASPETTA UNA BIENNALE SU GAZA? – FRATELLI D’ITALIA FESTEGGIA PER LA NOMINA DEL MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO A PRESIDENTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA – IL PRIMO A GIOIRE È STATO RAFFAELE SPERANZON DA MESTRE, VICE CAPOGRUPPO DI FDI AL SENATO E SPOSATO CON LA MUSULMANA “KATHY”. SI DICE CHE LA DONNA ESERCITI UNA VASTA INFLUENZA SULLE IDEE DEL MARITO, PER NIENTE TENERO CON ISRAELE – QUANDO LA DUCETTA BLOCCÒ LA CANDIDATURA A CAPO DELLA REGIONE SICILIA, SU PROPOSTA DI SALVINI, DELL’”INFEDELE” GIAFAR AL SIQILI: “CHE MESSAGGIO DAREMMO AL MONDO? È COME SE A ISTANBUL VENISSE ELETTO UN CRISTIANO...”
DAGOREPORT - SE OGGI CI TROVIAMO DAVANTI ALLA TRAGEDIA DI GAZA, GRAN PARTE DELLA RESPONSABILITÀ POLITICA APPARTIENE ALLE SCELTE DEL DUO KUSHNER-NETANYAHU - IL GENERO EBREO DI TRUMP, MARITO DI IVANKA, SI INVENTÒ ALL’EPOCA UNA NUOVA PROFESSIONE, QUELLA DEL “DIPLOMATICO”, ED INSIEME AL PREMIER ISRAELIANO FURONO GLI “ARCHITETTI” DEGLI “ACCORDI DI ABRAMO’’. INTESE BILATERALI CONCLUSE TRA ISRAELE ED EMIRATI ARABI UNITI, BAHREIN, MAROCCO E SUDAN. MA AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE MANCAVA PROPRIO IL CONTRALTARE PIÙ IMPORTANTE DI TEL AVIV: LO STATO PALESTINESE - UNA DIMENTICANZA NON CASUALE…
FLASH – “REPORT” NEL MIRINO DI FORZA ITALIA E DI IGNAZIO LA RUSSA DOPO I SERVIZI SU BERLUSCONI E QUELLI SUL PRESIDENTE DEL SENATO E LA SANTANCHÈ: GLI AZZURRI STANNO SPINGENDO PER FAR TOGLIERE LA COPERTURA LEGALE ALLA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI. È IN CORSO UN FORTE PRESSING SUL GOVERNO E SUI VERTICI RAI. MA C’È UN PROBLEMA: SE LA TOLGONO A “REPORT” POI SONO COSTRETTI A TOGLIERLA A TUTTI I PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO…