VIDEO-FLASH! – QUANDO MAI SI È VISTO UN PREMIER “DUETTARE” AL KARAOKE CON UNA PORNOSTAR? CI HANNO PENSATO QUEI MATTACCHIONI DI “RADIO ROCK”, CHE HANNO DECISO DI METTERE A CONFRONTO L’ORMAI STORICA INTERPRETAZIONE DI “MEMOLE” BY GIORGIA MELONI CON QUELLA DELLA DIVA JESSICA RIZZO. TAPPATEVI I TIMPANI! 

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media e tv

“LA SCENEGGIATURA DEL ‘GLADIATORE’ ERA ASSOLUTA SPAZZATURA” – RUSSELL CROWE SPUTA SUL PIATTO DOVE HA MANGIATO (E CONTINUA A MANGIARE) E RACCONTA DI QUANDO STAVA PER LASCIARE IL SET DEL FILM CHE L’HA RESO FAMOSO: “NON ERO SICURO FOSSE IL FILM GIUSTO. AVEVA TUTTE QUESTE STRANE SEQUENZE. HO PENSATO UN PAIO DI VOLTE: 'FORSE LA COSA SAREBBE SALIRE SU UN AEREO E ANDARMENE DA QUI'. POI...” – LA PRIMA BOZZA DELLA SCENEGGIATURA CON IL PROTAGONISTA CHE SI CHIAMAVA NARCISO… - VIDEO

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