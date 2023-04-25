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VIDEO-FLASH! – QUANDO MAI SI È VISTO UN PREMIER “DUETTARE” AL KARAOKE CON UNA PORNOSTAR? CI HANNO PENSATO QUEI MATTACCHIONI DI “RADIO ROCK”, CHE HANNO DECISO DI METTERE A CONFRONTO L’ORMAI STORICA INTERPRETAZIONE DI “MEMOLE” BY GIORGIA MELONI CON QUELLA DELLA DIVA JESSICA RIZZO. TAPPATEVI I TIMPANI!-
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“LA SCENEGGIATURA DEL ‘GLADIATORE’ ERA ASSOLUTA SPAZZATURA” – RUSSELL CROWE SPUTA SUL PIATTO DOVE HA MANGIATO (E CONTINUA A MANGIARE) E RACCONTA DI QUANDO STAVA PER LASCIARE IL SET DEL FILM CHE L’HA RESO FAMOSO: “NON ERO SICURO FOSSE IL FILM GIUSTO. AVEVA TUTTE QUESTE STRANE SEQUENZE. HO PENSATO UN PAIO DI VOLTE: 'FORSE LA COSA SAREBBE SALIRE SU UN AEREO E ANDARMENE DA QUI'. POI...” – LA PRIMA BOZZA DELLA SCENEGGIATURA CON IL PROTAGONISTA CHE SI CHIAMAVA NARCISO… - VIDEO
DAGOREPORT! - DOMANI ARNAUD DE PUYFONTAINE, SCORTATO DAL SUO NOVELLO CONSIGLIERE ITALICO, DANIELE RUVINETTI, HA APPUNTAMENTO CON IL TENERO FACTOTUM DELLA DUCETTA, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI. VENERDÌ PROSSIMO TOCCHEREBBE A SALVINI - MOTIVO DI TANTO AGITARSI ISTITUZIONALE? VIVENDI CERCA IL CONSENSO DEL GOVERNO AFFINCHÉ CONVINCA IL REFRATTARIO MINISTRO DEL MEF GIANCARLO GIORGETTI, CHE ATTRAVERSO CDP È AZIONISTA TIM, AD AZZERARE PIETRO LABRIOLA ALL’ASSEMBLEA DEL 4 MAGGIO…
CAFONALINO – CLAUDIO AMENDOLA, ANNA FOGLIETTA E LA STAR DI “MARE FUORI”, MASSIMILIANO CAIAZZO, SI RITROVANO SULLA TERRAZZA, CON VISTA CUPOLONE, DELL'UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI, PER PRESENTARE IL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE DA “TALENT AGENT”. A SCORTARE I TRE ATTORI, IL LORO AGENTE, DANIELE ORAZI – AMENDOLA: “GLI ATTORI SO’ COMPLICATI… UN BRAVO AGENTE DEVE ESSERE UN PO’ BADANTE, UN PO’ AVVOCATO, UN PO’ CONSIGLIORI…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN