VIDEO-FLASH! – L’IMPERDIBILE IMITAZIONE DI MARA VENIER BY MAURIZIO CROZZA: “È SUCCESSO UN BORDERÒ, MI È APPENA ARRIVATO UN NUOVO COMUNICATO DEL NOSTRO AD, ROBERTO SERGIO: ‘I NOSTRI PROGRAMMI RACCONTANO LA REALTÀ CON LA LIBERTÀ DI PENSIERO CHE…CONVIENE ALLA MELONI. SIAMO TUTTI D’ACCORDO?’. SÌ, SIAMO TUTTI D’ACCORDO, TUTTI QUELLI CHE HANNO UN CONTRATTO IN RAI SONO D’ACCORDO…”

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DAGOREPORT - IN RAI SI E’ APERTA LA BATTAGLIA DEFINITIVA: GIAMPAOLO ROSSI VERSUS ROBERTO SERGIO - UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DI APRILE QUANDO L’AD SERGIO CHIEDERÀ L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO. UNA VOLTA FIRMATO E CONTROFIRMATO, LA PALLA PASSA AL MINISTRO GIORGETTI, IN QUANTO LA RAI È UNA SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA AL 99,56% DAL MEF E ALLO 0,44% DALLA SIAE - QUEL CAVALIER TENTENNA DI GIORGETTI DARÀ SUBITO IL VIA PER L’ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIO IL QUALE NOMINERÀ AD E PRESIDENTE, COME VUOLE GIORGIA MELONI? OPPURE DARÀ RETTA AL SUO CAPITANO SALVINI RINVIANDO LA PRESA DI POTERE DI FRATELLI D'ITALIA E POSTICIPANDO IL NUOVO CDA A DOPO LE EUROPEE?

FLASH! – IL RISIKO BANCARIO NON DORME MAI. A MILANO SI RINCORRONO VOCI DI POUR-PARLER TRA IL BOSS DI UNICREDIT, ANDREA ORCEL, E IL CAPATAZ DI BPM, GIUSEPPE CASTAGNA - GIA’ FATTA FALLIRE NEL 2022 DAGLI ‘’AMICI DEGLI AMICI’’ L’OPA DI UNICREDIT SU BPM, SUL FINIRE DEL 2023 ORCEL NON AVREBBE ACQUISITO IL 9,18% DI CREDIT AGRICOLE IN BPM, GIUDICANDO ESOSO IL COSTO DELL'OPERAZIONE - ORA TRA ORCEL E CASTAGNA LE VECCHIE DIVERGENZE SEMBRANO TRAMONTATE, DICONO. SARA' PER LE INDISCREZIONI CHE DANNO SERGIO ERMOTTI DIMISSIONARIO DA UBS IL PROSSIMO ANNO? AH, SAPERLO...