KARIMA EL MAHROUG (RUBY) SI RACCONTA AI FATTI VOSTRI
VIDEO-FLASH! – RUBY VA OSPITE DI SALVO SOTTILE AI “FATTI VOSTRI” E RIPETE LA SOLITA LEZIONCINA MANDATA A MEMORIA: “NON HO MAI FATTO SESSO A PAGAMENTO CON BERLUSCONI. AVEVO 17 ANNI E NON SAPEVO NEANCHE CHI FOSSE. MI HA TRATTATO COME UNA PERSONA, MI HA RISPETTATO. DORMIVO PER STRADA, NELLE 6 VOLTE CHE SONO STATA DA LUI MI HA DATO DEGLI AIUTI ECONOMICI MA MI LIMITAVO A FARE DANZA DEL VENTRE…”-
"ELLY SCHLEIN È UNA MIA FAN? MAGARI LA INVITERÒ A FARE UN FEATURING" - LA PARABOLA DI SETHU, DA "PUNKETTARO" AL PALCO DELL'ARISTON A IDOLO DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD (SARÀ UN CASO CHE IL SUO SINGOLO SI CHIAMA "CAUSE PERSE"?) - "ANCORA NON MI CAPACITO DI ESSERE STATO A SANREMO. DELUSO PER L’ULTIMO POSTO? MACCHÉ, È UN VANTO. ALLA FINE HO CHIESTO IO AI MIEI FAN DI NON VOTARMI" - "IL GESTO DI BLANCO? COMPRENDO IL SUO DISAGIO, ALL’ARISTON LA DIRETTIVA ERA DI CONTINUARE A CANTARE COMUNQUE…" - VIDEO
COME T’AFFONDO IL FONDO – BLACKSTONE HA DICHIARATO DEFAULT SU UNA OBBLIGAZIONE COPERTA DA UN PORTAFOGLIO DI UFFICI E NEGOZI, DETENUTI DALLA SOCIETÀ FINLANDESE, SPONDA OY. L’INADEMPIENZA VALE 531 MILIONI DI EURO, MA RISCHIA DI INNESCARE UNA REAZIONE A CATENA CHE POTREBBE FAR SALTARE IL SETTORE IMMOBILIARE GLOBALE (RICORDATE LA CRISI DEI MUTUI SUPRIME?)
ALTA TENSIONE IN CASA FERRARI: CRESCE L’ANSIA DI LECLERC IN VISTA DEL GP D’ESORDIO IN BAHREIN PER IL CONSUMO GOMME SUPERIORE ALLE ATTESE. SE DOVESSE FALLIRE L’ASSALTO FERRARI, PER IL REGNO DI VERSTAPPEN NON SONO IN VISTA ALTRE MINACCE, DATO IL TONO MERCEDES, INDEBOLITO DA DECINE DI TECNICI FUGGITI ALTROVE – IL CAPO DEL MURETTO FERRARI VAL-VASSEUR: “IL RISULTATO DEL PRIMO GP NON CAMBIERÀ L’ESITO DEL MONDIALE, CHE SI VINCA O SI PERDA”
CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
BIG PHARMA ALL’ITALIANA – DOPO AVER SUPERATO I 4 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO NEL 2024, MENARINI SI PREPARA A LANCIARE NEGLI STATI UNITI UN FARMACO CONTRO IL TUMORE AL SENO. UN TRATTAMENTO ORALE CHE, SECONDO GLI ANALISTI, PUÒ ARRIVARE A GENERARE PIÙ DI 1 MILIARDO DI DOLLARI DI VENDITE PER L’AZIENDA FARMACEUTICA FIORENTINA, CONTROLLATA DALLA FAMIGLIA ALEOTTI (IN ITALIA IL FARMACO POTREBBE ARRIVARE PER LA FINE DEL 2024, BUROCRAZIA PERMETTENDO...)