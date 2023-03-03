VIDEO-FLASH! – RUBY VA OSPITE DI SALVO SOTTILE AI “FATTI VOSTRI” E RIPETE LA SOLITA LEZIONCINA MANDATA A MEMORIA: “NON HO MAI FATTO SESSO A PAGAMENTO CON BERLUSCONI. AVEVO 17 ANNI E NON SAPEVO NEANCHE CHI FOSSE. MI HA TRATTATO COME UNA PERSONA, MI HA RISPETTATO. DORMIVO PER STRADA, NELLE 6 VOLTE CHE SONO STATA DA LUI MI HA DATO DEGLI AIUTI ECONOMICI MA MI LIMITAVO A FARE DANZA DEL VENTRE…”

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KARIMA EL MAHROUG (RUBY) SI RACCONTA AI FATTI VOSTRI

 

 

 

 

 

 

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"ELLY SCHLEIN È UNA MIA FAN? MAGARI LA INVITERÒ A FARE UN FEATURING" - LA PARABOLA DI SETHU, DA "PUNKETTARO" AL PALCO DELL'ARISTON A IDOLO DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD (SARÀ UN CASO CHE IL SUO SINGOLO SI CHIAMA "CAUSE PERSE"?) - "ANCORA NON MI CAPACITO DI ESSERE STATO A SANREMO. DELUSO PER L’ULTIMO POSTO? MACCHÉ, È UN VANTO. ALLA FINE HO CHIESTO IO AI MIEI FAN DI NON VOTARMI" - "IL GESTO DI BLANCO? COMPRENDO IL SUO DISAGIO, ALL’ARISTON LA DIRETTIVA ERA DI CONTINUARE A CANTARE COMUNQUE…" - VIDEO

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CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO

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