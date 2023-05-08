VIDEO-FLASH! – SANTORO SFANCULA MYRTA MERLINO - “MICHELE CHI?” CHIAMA “L’ARIA CHE TIRA” PER LAMENTARSI DI UN SERVIZIO IN CUI SI ASSOCIAVA LA “SUA” MANIFESTAZIONE PACIFISTA ALLA GIORNATA DELLA VITTORIA IN RUSSIA: “LA CONSIDERO UNA SCORRETTEZZA GIORNALISTICA MOLTO GRAVE. LA RICORRENZA DEL GIORNO DELLA VITTORIA DELLA RUSSIA NON HA NESSUNA RELAZIONE CON LA STAFFETTA DELL’UMANITÀ. UNA VOLTA CHE AVRÒ VISTO IL SERVIZIO, MI RISERVO DI VALUTARE LA GRAVITÀ DI QUESTO EPISODIO” – LA MERLINO PROVA A REPLICARE E LUI RIATTACCA… - VIDEO

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L'ARIA CHE TIRA, MICHELE SANTORO SFANCULA MYRTA MERLINO

 

 

 

 

 

 

 

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CINGOLANI COME MAURO MORETTI – RAGGIUNTO IL COMPROMESSO PER IL NUOVO AD DI LEONARDO: L’EX MINISTRO DRAGHIANO AVRÀ LA DOPPIA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, COME ERA STATO GIÀ NEL TRIENNIO DEL “FERROVIERE” MORETTI (MA NON CON PROFUMO). COSÌ, SE VENISSE LICENZIATO PRIMA DELLA SCADENZA, RICEVEREBBE COMUNQUE UNA MAXIBUONUSCITA – LORENZO MARIANI, CHE CROSETTO VOLEVA COME AD, SARÀ CONDIRETTORE GENERALE - IL MISTERO DEL CURRICULUM SOLO IN INGLESE DI CINGOLANI

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CHIAMATE UN DOTTORE, SE RIUSCITE A TROVARLO – OGNI GIORNO DIECI MEDICI SI LICENZIANO DAGLI OSPEDALI ITALIANI. COLPA DELLO STRESS, DELLE RIPETUTE AGGRESSIONI SUBITE E DELLE PAGHE BASSE – C’È CHI VA ALL'ESTERO E CHI PREFERISCE IL SETTORE PRIVATO. E COSÌ SI REGISTRA UN BOOM DI “GETTONISTI”, CAMICI BIANCHI A CHIAMATA, CHE COPRONO I BUCHI NELLA SANITÀ PUBBLICA E GUADAGNANO FINO A 110 EURO ALL'ORA – LA SINDROME DA BURNOUT, CHE COLPISCE LA METÀ DEL PERSONALE SANITARIO, CAUSA OGNI ANNO 100MILA ERRORI MEDICI…