IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - SECONDA PUNTATA SECONDA STAGIONE
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VIDEO-FLASH! – LA SECONDA PUNTATA DELLA SECONDA STAGIONE DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “PER LA MELONI IL MES È COME PIZZO DI STATO CON CARTELLE ESATTORIALI DA PAGARE IN COMODE RACKET” – “STORIA DI ROMA SUI BIGLIETTI DEL BUS: DA ‘VENI VIDI VICI’ A ‘VENNI VIDI MATO’” – “DOPO I ROLEX DI ILARY, A TOTTI HANNO VENDUTO UN OROLOGIO DI FERRÉ PLACCATO DIOR SENZA LANCETTI. IL LADRO SI DEFILÒ A UN DEFILÉ CON UN MAGLIONE A DOLCE VITA E A MALAVITA ORGANIZZATA PER UNA RAPINA ARMANI ARMATA…”-
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FLASH! – ANGELUCCI DEVE ESSERE DAVVERO INCARTATO DI SOLDI: L'EDITORE PIU' CARO ALLA MELONI (“LIBERO”, “IL GIORNALE”, “TEMPO”) HA PROVATO A COMPRARSI “LA REPUBBLICA”, MA IL RIFIUTO DI ELKANN E’ STATO NETTO. POI L’EX PORTANTINO OGGI A CAPO DI UN IMPERO SANITARIO HA BUSSATO ALLA PORTA DI URBANO CAIRO. ALTRO DUE DI PICCHE: IL “CORRIERE DELLA SERA” NON SI VENDE - ANCHE PERCHE’ L’INFERNALE CAIRO STA MATURANDO UN’IDEA GENIALE: CREARE UN POLO TELEVISIVO METTENDO INSIEME LA7 CON NOVE, DEL GRUPPO WARNER DISCOVERY…
IL VERO SCANDALO SUL CALENDARIO DELL’ESERCITO NON È LA PRESUNTA RIABILITAZIONE DEL FASCISMO O DEI RAGAZZI DI SALÒ – PER CAPIRLO, BISOGNA AGUZZARE LE ORECCHIE E ASCOLTARE ATTENTAMENTE LE MUSICHE “EPICHE” CHE ACCOMPAGNANO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: NON HANNO UN CHE DI GIÀ SENTITO? MA CERTO: SEMBRANO LE STESSE USATE COME SOTTOFONDO DELLE CLIP “EMOTIONAL” CHE USA GIORGIA MELONI SU TIKTOK. E DA CHI SONO STATE COMPOSTE? FORSE DALLA BAND FASCIO-ROCK 270BIS DI MARCELLO DE ANGELIS? MACCHÉ, DALLA SOCIETÀ “STUDIOKOLOMNA”, IL CUI NUMERO DI TELEFONO INIZIA CON UN +7: IL PREFISSO DELLA RUSSIA – IL BRANO IN QUESTIONE SI CHIAMA “EPIC TRAILER” E… - VIDEO
FLASH! - SI AVVICINA LA SCADENZA DEI VERTICI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO. SE L’AD LUIGI FERRARIS RESTERÀ AL TIMONE È ANCORA PRESTO PER DIRLO (SALVINI PUNTA I PIEDI), SICURAMENTE NON VERRÀ RICONFERMATA NICOLETTA GIADROSSI ALLA PRESIDENZA CHE DOVRÀ GESTIRE 24 MILIARDI DEL PNRR. E COME GARANZIA ANTI-CORRUZIONE GIORGIA MELONI HA IN MENTE DI NOMINARE ELISABETTA BELLONI, ORA ALLA DIREZIONE DEL DIS…
DAGOREPORT! - FAZZOLARI, ABBIAMO UN PROBLEMA: OCCORRE RIEQUILIBRARE LO STRAPOTERE DEI FONDI BLACKSTONE E MACQUARIE CHE HANNO IN TASCA IL 49% DI ASPI (AUTOSTRADE PER L’ITALIA) CON SOCI INDUSTRIALI ITALIANI. CDP, CHE HA L’ALTRO 51%, IN REALTÀ NON COMANDA NIENTE - LA SCANDALOSA DISTRIBUZIONE DELL’INTERO UTILE COME DIVIDENDO VIENE RIDOTTA DAL 100% AL 75. TAGLIO CHE INNERVOSISCE NON SOLO I DUE FONDI. L’INCONTRO BURRASCOSO TRA FAZZOLARI E L’AD DI ASPI ROBERTO TOMASI CHE COMMETTE L’ERRORE DI FARSI SCORTARE DAL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, RICCARDO PUGNALIN…
FLASH! – AVVISATE CROSETTO CHE IL “SÌ” DEL GENERALE ROBERTO VANNACCI ALLA CANDIDATURA ALLE EUROPEE E’ ARRIVATO DA UN PEZZO. MA SALVINI LO TIENE RISERVATO FINO ALLA CHIUSURA DELLE ISPIDE TRATTATIVE PER LE REGIONALI CON MELONI E TAJANI – BENCHE’ IL GENERALE POTREBBE PORTARE IN DOTE UN BOTTINO DI VOTI DEL 3%, STRISCIANO RECRIMINAZIONI E MUGUGNI NELL’ANIMA PURA E DURA DEL CARROCCIO CHE VEDE VANNACCI COME UN CORPO ESTRANEO PER LE SUE POSIZIONI OLTRANZISTE…