Zalone sapeva tutto…
#Sangiuliano #boccia #BocciaGate #tg1 #pompei pic.twitter.com/VUSB62Jy2w— mmax ? (@mmax_g) September 4, 2024
VIDEO-FLASH! – SUI SOCIAL IL BRANO "VIVA LE SINEDDOCHE" DI CHECCO ZALONE DIVENTA LA COLONNA SONORA DEL CASO BOCCIA-SANGIULIANO - “EHI SONO FRAGOLA86 E SONO DI POMPEI. TU, TU CHI SEI?”; "WE, SONO BANANA33 MA 33 L'ETÀ NON È, CAPISCI A ME. DA DOVE DI-GI-TI?”; “TE L'HO DETTO, TI SEI GIÀ SCORDATO”; “IO PENSAVO CHE POMPEI ERA UN VERBO AL PASSATO…” – VIDEO-
Zalone sapeva tutto…
#Sangiuliano #boccia #BocciaGate #tg1 #pompei pic.twitter.com/VUSB62Jy2w— mmax ? (@mmax_g) September 4, 2024
FLASH! - BOCCIA ALL'ATTACCO: DELENDA L'INFINGARDO SANGIULIANO! - OGGI LA SEDOTTA E ABBANDONATA DI POMPEI RILASCERA' UNA INTERVISTA (CON DOCUMENTI?) AL DIRETTORE DELLA "STAMPA" MALAGUTI, CHE SARA' IN EDICOLA DOMANI - DOPO GLI SCRITTI, NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVERANNO GLI ORALI: LA VENERE DEL COLLEGIO ROMANO TRASLOCHERA' SU LA7, OSPITE DI "IN ONDA", INTERVISTATA DA LUCA TELESE (LO SPASSO DEL GENNY-GATE CONTINUA...)
RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO
DAGOREPORT - È MISTERO “FITTO” INTORNO ALL'INDISCREZIONE DELLA “DIE WELT” SULLE DELEGHE PESANTI CHE VON DER LEYEN VORREBBE AFFIDARE AL MINISTRO MELONIANO – CIRCOLANO TRE "VERSIONI" SULLE RAGIONI DELLA SOFFIATA, ARRIVATA AL GIORNALE DA UN MEMBRO DELLA CDU TEDESCA: POTREBBE ESSERE UNA CONCESSIONE DI URSULA ALLA MELONI SAPENDO CHE LA NOMINA NON È AFFATTO SCONTATA, VISTO IL DURISSIMO ESAME CHE ASPETTA FITTO IN EURO-PARLAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE ANTI-DESTRA – MA GLI "ADDETTI AI LIVORI" NON ESCLUDONO CHE DIETRO CI POSSA ESSERE ANCHE UN MEZZO PATTO TRA MACRON E URSULA, PER USARE L'EX DEMOCRISTIANO PUGLIESE COME PARAFULMINE CON I PAESI FRUGALI CHE VOGLIONO L'AUSTERITÀ (LA FRANCIA, COME L'ITALIA, È SOTTO PROCEDURA D'INFRAZIONE E HA BISOGNO DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI BILANCIO) – TERZA IPOTESI: UN “BALLON D’ESSAI” PER VEDERE L'EFFETTO CHE FA AGLI ALTRI PAESI (COME LA GRECIA), CHE HANNO VOTATO E SUPPORTATO LA RIELEZIONE DI URSULA MA NON HANNO OTTENUTO GRANCHE', LA NOMINA DI FITTO A VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO PUR AVENDO MELONI VOTATO DUE VOLTE CONTRO VON DER LEYEN
DAGOREPORT – IL VICOLO CIECO DI ZELENSKY: VOLEVA FREGARE PUTIN, È FINITO IN TRAPPOLA – IL RIMPASTO SERVIVA A RIDARE SLANCIO ALL’AZIONE DEL GOVERNO UCRAINO, E INVECE È UN MEZZO FLOP: NON CI SONO NOMI NUOVI IN GRADO DI PRENDERE IL POSTO DI KULEBA AND COMPANY, E SARANNO “PROMOSSI” I VICE – L’INVASIONE DELLA REGIONE RUSSA DI KURSK SI È RIVELATA UNA FREGATURA: PUTIN NON HA MOSSO NEMMENO UN SOLDATO DAL DONBASS E NON CONSIDERA L’AREA OCCUPATA OGGETTO DI TRATTATIVA. “MAD VLAD” HA MANDATO AVANTI GLI UCRAINI PER VEDERE DOVE POSSONO ARRIVARE. DA NESSUNA PARTE, SENZA L’APPOGGIO DI USA E UE A COLPIRE IN PROFONDITÀ LA RUSSIA…
DAGOREPORT – COME MAI LA TURBO-ATLANTISTA MELONI SI È SCHIERATA CON VIKTOR ORBAN SULLE ARMI ALL’UCRAINA? A FRENARE LA SORA GIORGIA È SEMPRE LA SOLITA RAGIONE: HA UNA PAURA FOTTUTA DI SALVINI. IL “CAPITONE” QUESTA VOLTA CI HA MESSO DEL SUO: DI FRONTE ALL’IPOTESI DI TOGLIERE A KIEV LE RESTRIZIONI ALL’USO DELLE ARMI OCCIDENTALI IN RUSSIA, HA MINACCIATO L’USCITA DAL GOVERNO – IL “GIALLO” DELL’ARTICOLO CONTRO IL PREMIER UNGHERESE SUL SITO DEI CONSERVATORI DELLA SORA GIORGIA: TRAPPOLONE DEGLI ANTI-PUTINIANI DELL’EST?