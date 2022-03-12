VIDEO-FLASH! ODESSA ‘E SORETA! I RESISTENTI INTONANO "O SOLE MIO”: IL LEGAME DELLA LEGGENDARIA CANZONE NAPOLETANA CON LA CITTÀ CHE SI PREPARA ALL'ASSEDIO DEI RUSSI - IL BRANO NASCE A ODESSA. IL COMPOSITORE EDUARDO DI CAPUA AVEVA UN TESTO SCRITTO DALL’AMICO POETA GIOVANNI CAPURRO. E DOPO AVER OSSERVATO UN’ALBA MOZZAFIATO SUL MAR NERO ARRIVO' IL CAPOLAVORO… - VIDEO

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