VIDEO-FLASH! PRESTO, QUALCUNO PORTI UN BICCHIERE D’ACQUA ALLA GIORNALISTA DEL TG REGIONALE DEL LAZIO! - DURANTE I TITOLI DI TESTA ALLA POVERA MARIA TERESA LAUDANDO VA QUALCOSA DI TRAVERSO - I PRIMI MINUTI DEL TG SONO UN SUSSEGUIRSI DI COLPI DI TOSSE E NOTIZIE ANNUNCIATE CON LA VOCE STROZZATA, POI LA GIORNALISTA... - VIDEO

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GIORNALISTA FATICA A PARLARE DURANTE I TITOLI DI TESTA DEL TG REGIONALE LAZIO

 

 

 

 

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FLASH! – ANGELUCCI DEVE ESSERE DAVVERO INCARTATO DI SOLDI: L'EDITORE PIU' CARO ALLA MELONI (“LIBERO”, “IL GIORNALE”, “TEMPO”) HA PROVATO A COMPRARSI “LA REPUBBLICA”, MA IL RIFIUTO DI ELKANN E’ STATO NETTO. POI L’EX PORTANTINO OGGI A CAPO DI UN IMPERO SANITARIO HA BUSSATO ALLA PORTA DI URBANO CAIRO. ALTRO DUE DI PICCHE: IL “CORRIERE DELLA SERA” NON SI VENDE - ANCHE PERCHE’ L’INFERNALE CAIRO STA MATURANDO UN’IDEA GENIALE: CREARE UN POLO TELEVISIVO METTENDO INSIEME LA7 CON NOVE, DEL GRUPPO WARNER DISCOVERY…

IL VERO SCANDALO SUL CALENDARIO DELL’ESERCITO NON È LA PRESUNTA RIABILITAZIONE DEL FASCISMO O DEI RAGAZZI DI SALÒ – PER CAPIRLO, BISOGNA AGUZZARE LE ORECCHIE E ASCOLTARE ATTENTAMENTE LE MUSICHE “EPICHE” CHE ACCOMPAGNANO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: NON HANNO UN CHE DI GIÀ SENTITO? MA CERTO: SEMBRANO LE STESSE USATE COME SOTTOFONDO DELLE CLIP “EMOTIONAL” CHE USA GIORGIA MELONI SU TIKTOK. E DA CHI SONO STATE COMPOSTE? FORSE DALLA BAND FASCIO-ROCK 270BIS DI MARCELLO DE ANGELIS? MACCHÉ, DALLA SOCIETÀ “STUDIOKOLOMNA”, IL CUI NUMERO DI TELEFONO INIZIA CON UN +7: IL PREFISSO DELLA RUSSIA – IL BRANO IN QUESTIONE SI CHIAMA “EPIC TRAILER” E… - VIDEO

DAGOREPORT! - FAZZOLARI, ABBIAMO UN PROBLEMA: OCCORRE RIEQUILIBRARE LO STRAPOTERE DEI FONDI BLACKSTONE E MACQUARIE CHE HANNO IN TASCA IL 49% DI ASPI (AUTOSTRADE PER L’ITALIA) CON SOCI INDUSTRIALI ITALIANI. CDP, CHE HA L’ALTRO 51%, IN REALTÀ NON COMANDA NIENTE - LA SCANDALOSA DISTRIBUZIONE DELL’INTERO UTILE COME DIVIDENDO VIENE RIDOTTA DAL 100% AL 75. TAGLIO CHE INNERVOSISCE NON SOLO I DUE FONDI. L’INCONTRO BURRASCOSO TRA FAZZOLARI E L’AD DI ASPI ROBERTO TOMASI CHE COMMETTE L’ERRORE DI FARSI SCORTARE DAL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, RICCARDO PUGNALIN…