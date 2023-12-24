December 24, 2023
Our first #CrazyItalianXmas without Silvio ?? pic.twitter.com/IW2LdbvslI— Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) December 23, 2023
VIDEO-FLASH! IL PRIMO NATALE SENZA SILVIO – IL MESSAGGIO STRACULT DI BERLUSCONI AI RAGAZZI DEL 2000 TRA SORRISI SCINTILLANTI E SOLE IN TASCA - "AUGURO A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE DI TRASCORRERE UN NATALE FESTOSO E SERENO E DI RIUSCIRE A REALIZZARE I SOGNI E I PROGETTI CHE PORTATE NELLA MENTE E NEL CUORE. TANTI AUGURI DA QUESTO RAGAZZO UN PO' STAGIONATO, MA CON IL CUORE SEMPRE GIOVANE" – VIDEO-
December 24, 2023
Our first #CrazyItalianXmas without Silvio ?? pic.twitter.com/IW2LdbvslI— Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) December 23, 2023
FLASH! - AH, COME PASSA IL TEMPO! IL NATALE SCORSO, FRESCO PREMIER, UNA RADIANTE GIORGIA MELONI, NON ANCORA DUCETTA, APPARECCHIAVA LA FAMIGLIOLA FELICE AUGURANDO "GIOIA E FELICITA'" - OGGI INDOSSA LA SOLITA INGUARDABILE GIACCA DA BABBO NATALE MA E' PIU' SOLA DI UN EREMITA. E MENTRE AUGURA UN GROTTESCO "NATALE DI ORGOGLIO" (ORGOGLIO DECHE?), IL VOLTO PUR LEVIGATO DAI FILLER CON ACIDO IALURONICO TRADISCE ANSIA E TENSIONE. TE CREDO: IL 28 SI APRONO LE FORCHE CAUDINE DELLA CONFERENZA STAMPA MA IL PEGGIO E' ATTESO CON IL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTARELLA CHE SI PREANNUNCIA PARTICOLARMENTE DURO...
FLASH! - QUI VIENE GIÙ TUTTO! ALLA PROSSIMA RIUNIONE DELL'ECOFIN, IL 15 GENNAIO IN LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DEL MES PIERRE GRAMEGNA PROPORRÀ DI LIQUIDARE LA QUOTA ITALIANA DI 125 MILIONI (COME AUSPICATO DA SALVINI: “IL MES NON CI SERVE, RIVOGLIAMO INDIETRO I SOLDI”) E ISTITUIRE UN NUOVO MES CON LA PARTECIPAZIONE DEI 19 PAESI CHE HANNO RATIFICATO LA MODIFICA DEL FONDO SALVA-STATI. E PER L’ITALIA DELLA MELONI SARÀ L’INIZIO DELLA FINE… - VIDEO
DAGOREPORT – SERGIO CASTELLITTO COME CALIGOLA: ALLA SUA PRIMA NOMINA DA NEO PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L'ATTORE HA CHIAMATO IL SUO PRODUTTORE TEATRALE, ANGELO TUMMINELLI, COME RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI – È QUALCOSA DI PIÙ DI UN CLAMOROSO “SOFFRITTO” DI INTERESSI, VISTO CHE QUEL RUOLO E' STATO CREATO AD HOC (PRIMA NON ESISTEVA)
DAGOREPORT! - “INCONCEPIBILE!”. “AVETE FATTO UN ERRORE COLOSSALE!”. AI CAPOCCIONI DI BRUXELLES, IL NO AL MES DELLA DUCETTA MELONI LI HA DAVVERO FATTI INCAZZARE. IL 15 GENNAIO SI RIUNIRÀ L’ECOFIN SU COME FARGLIELA PAGARE. DI SICURO, LA DUCETTA NON LA PASSERÀ LISCIA... - COME SI E’ ARRIVATI ALL'EURO FIGURA DI MERDA: DOPO TRE TELEFONATE, IL TRUCE SALVINI LE HA RIBADITO IL NO DELLA LEGA A VOTARE L’EMENDAMENTO SALVA-MES. A QUEL PUNTO “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO!” E’ SCOMPARSA ED E’ RIAPPARSA QUELLO CHE È GIORGIA MELONI, UNA POLITICANTE CAPACE SOLO DI FARE OPPOSIZIONE, PRIVA DELLA CULTURA DEL POTERE, CHE HA AVUTO PAURA CHE IL CAPITONE LEGHISTA, UNICA SUA OPPOSIZIONE POLITICA, LA INFILZASSE URBI ET ORBI SOTTOLINEANDO LE SUE DICHIARAZIONI ANTI-EUROPEISTE DI IERI E SBERTUCCIANDO IL SUO CAMALEONTISMO DI OGGI. IL 2024 SARA’ UN TERRIBILE ANNO DI GUERRA...
FOTO-FLASH – OGGI LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN, DOPO IL VOTO SUL MES ALLA CAMERA, È CORSA A PRANZO CON UNO DEI SUOI MENO ILLUSTRI PREDECESSORI AL NAZARENO, MAURIZIO MARTINA – I DUE, A QUANTO SEMBRA, HANNO DEGUSTATO UN PIATTO DI FRUTTA TROPICALE: MANGO, PAPAYA, ANANAS E FRUTTO DELLA PASSIONE. NON PROPRIO PRODOTTI A KM ZERO. MA SI SA, LA SINISTRATA ELLY È GRANDE FAUTRICE DEL GLOBALISMO - LA CONVERSAZIONE, COMUNQUE, NON DEVE ESSERE STATA MOLTO INTERESSANTE: LA SCHLEIN, PIÙ CHE DALLO SGUARDO DA MERLUZZONE DI MARTINA, ERA RAPITA DAL SUO CELLULARE...