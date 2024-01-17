bro was down bad pic.twitter.com/ya1eekFdUn— Strangest Media Online (@StrangestMedia) January 16, 2024
VIDEO FLASH - QUANDO L'ASTINENZA MORDE LE CARNI, BISOGNA FARE DI NECESSITA' VIRTU'. COME HA FATTO UN OSSUTO SIGNORE CHE, ACCECATO DAL DESIDERIO, SI LANCIA CON CUPIDIGIA NELLA...MARMITTA DI UN'AUTO PARCHEGGIATA - QUEL CHE E' AVVENUTO SUBITO DOPO E' VIETATISSIMO AI MINORI - VIDEO!-
bro was down bad pic.twitter.com/ya1eekFdUn— Strangest Media Online (@StrangestMedia) January 16, 2024
DAGOREPORT! - LA SOLITA RENZATA! MATTEONZO SI FA INTERVISTARE DA “POLITICO” PER DIRE: “NOMINATE MARIO DRAGHI A CAPO DEL CONSIGLIO EUROPEO, ORA”. PECCATO CHE L’IDEA SIA DI MACRON, E NON LA SUA. IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD FA SEMPRE LO STESSO GIOCO: VUOLE INTESTARSI LA NOMINA, COME HA FATTO CON LA CADUTA DI CONTE E LA NOMINA DI DRAGHI PREMIER (ANCHE LÌ, NON FU MERITO SUO, MA DEL QUIRINALE E MERKEL) – LE MOSSE CONGIUNTE CON DARIO FRANCESCHINI, CHE HA BISOGNO DI UN GUASTATORE PER APPARECCHIARE ALLA MELONI UN SIMPATICO "STAI SERENA..."
DAGOREPORT! – FINCHE' C'E' TRUMP, C'È SPERANZA PER BIDEN - AL GRIDO DI “AMERICANI, LA DEMOCRAZIA È IN PERICOLO, TRUMP È IL NUOVO HITLER!”, “SLEEPY JOE” È CONVINTO DI POTER RIPETERE IL SUCCESSO DEL 2020 E STRACCIARE “THE DONALD” - MA DEVE FARE I CONTI CON UN TRUMP CHE, IN BARBA A TUTTI I SUOI GUAI GIUDIZIARI, COME SILVIO BERLUSCONI, HA TRASFORMATO SE STESSO IN UNA IDEOLOGIA: VEDI IL SOSTEGNO FIDEISTICO OTTENUTO IN IOWA – LA DELUSIONE PER NIKKI HALEY E LE (SCARSE) CHANCE DI RIMONTA: SE DOVESSE FARCELA, OBAMA È PRONTO A CHIEDERE UN PASSO INDIETRO A BIDEN - I RICCONI DELLA SILICON VALLEY DEVONO DECIDERSI AD APRIRE IL PORTAFOGLI: SONO GLI UNICI CHE POTREBBERO INTRALCIARE LA MARCIA DI TRUMP - IL REPORT DEL ''WALL STREET JOURNAL''
FLASH! - IN FORZA ITALIA SEMBRA SGONFIARSI L’IPOTESI DI ELEGGERE MESTIZIA MORATTI PRESIDENTE DEL PARTITO AL PROSSIMO CONGRESSO NAZIONALE DEL 24 E 25 FEBBRAIO. L’EX SINDACO DI MILANO E PRESIDENTE DELLA RAI, DALL'ALTO DEI SUOI FALLIMENTI POLITICI, AVREBBE PRETESO POTERI DECISIONALI TALI CHE AVREBBERO OSCURATO LO STESSO TAJANI...
DAGOREPORT! – LA VALANGA TRUMP MANDA IN TILT L'AMERICA - LA VITTORIA DELL’EX PRESIDENTE IN IOWA, NONOSTANTE IL FREDDO ARTICO E I PROCESSI PER IL TENTATO GOLPE DEL 2021, È CLAMOROSA: HA SUPERATO IL 50% DEI CONSENSI, DISTACCANDO DI 30 PUNTI DESANTIS - IL FLOP DI NIKKI HALEY: KOCH MEDITA DI CHIUDERE I FINANZIAMENTI - BIDEN, TERRORIZZATO, ASPETTA DI VEDERE CHE SUCCEDE IN NEW HAMPSHIRE E PENSA DI SVEGLIARE GLI AMERICANI CON IL RITORNELLO: "LA DEMOCRAZIA E' IL PERICOLO" (AUGURI!)
DAGOREPORT! - AL TERMINE DELLA RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO, IL PRESIDENTE PASCAL DONOHOE AVREBBE VALUTATO UN PIANO B PER AGGIRARE IL NO ITALIANO AL MES. SAREBBE PARTITO UN SONDAGGIO INFORMALE TRA I 19 PAESI CHE L’HANNO GIÀ RATIFICATO PER SAPERE QUANTI ERANO D’ACCORDO A FAR FUORI L’ITALIA DELLA DUCETTA DAL FONDO SALVA STATI. UNA QUINDICINA AVREBBERO ACCETTATO. E VISTI I REGOLAMENTI, L’OPERAZIONE PUÒ ANDARE IN PORTO - LA PROSSIMA RIUNIONE, CHE DOVREBBE ESSERE FATALE PER FAR ABBASSARE LE PENNE ALLA MELONI, È IN AGENDA IL PROSSIMO MESE…