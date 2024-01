DAGOREPORT! - AL TERMINE DELLA RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO, IL PRESIDENTE PASCAL DONOHOE AVREBBE VALUTATO UN PIANO B PER AGGIRARE IL NO ITALIANO AL MES. SAREBBE PARTITO UN SONDAGGIO INFORMALE TRA I 19 PAESI CHE L’HANNO GIÀ RATIFICATO PER SAPERE QUANTI ERANO D’ACCORDO A FAR FUORI L’ITALIA DELLA DUCETTA DAL FONDO SALVA STATI. UNA QUINDICINA AVREBBERO ACCETTATO. E VISTI I REGOLAMENTI, L’OPERAZIONE PUÒ ANDARE IN PORTO - LA PROSSIMA RIUNIONE, CHE DOVREBBE ESSERE FATALE PER FAR ABBASSARE LE PENNE ALLA MELONI, È IN AGENDA IL PROSSIMO MESE…