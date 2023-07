SE A ROMA GIORGIA È NERVOSISSIMA, IN PARAGUAY MATTARELLA HA UN DIAVOLO PER CAPELLO. ALLA DUCETTA È SBOCCIATA L’IDEA DI FAR QUADRATO SU DELMASTRO E MOLLARE AL SUO DESTINO LA SANTADECHÉ. LA PITONESSA, PER ORA, NON CI STA A RASSEGNARE LE DIMISSIONI - IL CAPO DELLO STATO È INVECE IRRITATISSIMO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DAL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA. LA MUMMIA SICULA NON POTEVA CREDERE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO DIMENTICASSE PALAZZO MADAMA PER INDOSSARE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE E GIUDICE, SENTENZA COMPRESA: "DOPO AVERLO A LUNGO INTERROGATO, HO LA CERTEZZA CHE MIO FIGLIO LEONARDO NON ABBIA COMPIUTO ALCUN ATTO PENALMENTE RILEVANTE”. UN PRESIDENTE DEL SENATO POTEVA PERMETTERSI NIENT’ALTRO CHE: “SONO RISPETTOSO DEL CORSO DELLE INDAGINI CONDOTTE DALLA MAGISTRATURA”. PUNTO