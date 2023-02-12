VIDEO-FLASH! A "DOMENICA IN" LA VENIER PROVOCA ROSA CHEMICAL: “PERCHE’ NON SEI VENUTO DA ME INVECE DI ANDARE DA FEDEZ A FARE TUTTE QUELLE ROBE LI’? IO TE BACIAVO, EH” – LA REPLICA: “POSSIAMO APPROFONDIRE LA CONFIDENZA, CI DIVERTIAMO” – E "ZIA MARA": “IO VORREI”. E SCATTA UN BACIO (PUDICO) SULLE LABBRA

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VIDEO! LA SALA STAMPA ESULTA PER IL QUARTO POSTO DI ULTIMO E LUI NON PARLA CON I GIORNALISTI A ‘DOMENICA IN’ – VENDITTI LO DIFENDE E POI SI SCATENA: "C’È STATO IL MOMENTO BELLISSIMO SULLA COSTITUZIONE DI BENIGNI CON MATTARELLA MA POI IL CAPO DELLO STATO SE NE È ANDATO. ALLA SCALA SE NE SAREBBE ANDATO DOPO 5 MINUTI?” – GINO PAOLI SU AMADEUS: “E LUI CHI E’?” (VIDEO STRACULT CON MORANDI), KEKKO DEI MODA’ PAZZO DI ORNELLA MUTI, ELODIE E LA CLASSIFICA, LECLERC TRA IL TWERKING DI ROSA CHEMICAL E PAOLA E CHIARA - FRANCINI E IL VERSO PIU’ BELLO DEL FESTIVAL: “COME STRONZI GALLEGGIARE” – VIDEO

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LE REGIONALI IN LOMBARDIA E LAZIO? SEGNANO IL FALLIMENTO DELLA CAMPAGNA D'INVERNO DI SALVINI E BERLUSCONI” - FLAVIA PERINA: “IL MOMENTO PIGLIATUTTO DELLA MELONI SARÀ DIFFICILMENTE MODERATO DA RAGIONI DI FAIR PLAY VERSO GLI ALLEATI. PER DUE MOTIVI. IL PRIMO È POLITICO: LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE PER LA DESTRA SARANNO LE EUROPEE DELL'ANNO PROSSIMO, DOVE SI VOTA COL PROPORZIONALE SECCO E IL MOTTO MORS TUA VITA MEA È LA REGOLA - IL SECONDO ATTIENE AL SENSO DI RIVINCITA VERSO COMPAGNI DI STRADA CHE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI HANNO CONCESSO QUASI NIENTE ALLA REGINA DELLA DESTRA”

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