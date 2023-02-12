Mara che vuole divertirsi con Rosa chemical?? #DomenicaIn pic.twitter.com/imLZAK2vZ5— Mai na gioia? (@davidoskychoc) February 12, 2023
VIDEO-FLASH! A "DOMENICA IN" LA VENIER PROVOCA ROSA CHEMICAL: “PERCHE’ NON SEI VENUTO DA ME INVECE DI ANDARE DA FEDEZ A FARE TUTTE QUELLE ROBE LI’? IO TE BACIAVO, EH” – LA REPLICA: “POSSIAMO APPROFONDIRE LA CONFIDENZA, CI DIVERTIAMO” – E "ZIA MARA": “IO VORREI”. E SCATTA UN BACIO (PUDICO) SULLE LABBRA-
Mara che vuole divertirsi con Rosa chemical?? #DomenicaIn pic.twitter.com/imLZAK2vZ5— Mai na gioia? (@davidoskychoc) February 12, 2023
VIDEO! LA SALA STAMPA ESULTA PER IL QUARTO POSTO DI ULTIMO E LUI NON PARLA CON I GIORNALISTI A ‘DOMENICA IN’ – VENDITTI LO DIFENDE E POI SI SCATENA: "C’È STATO IL MOMENTO BELLISSIMO SULLA COSTITUZIONE DI BENIGNI CON MATTARELLA MA POI IL CAPO DELLO STATO SE NE È ANDATO. ALLA SCALA SE NE SAREBBE ANDATO DOPO 5 MINUTI?” – GINO PAOLI SU AMADEUS: “E LUI CHI E’?” (VIDEO STRACULT CON MORANDI), KEKKO DEI MODA’ PAZZO DI ORNELLA MUTI, ELODIE E LA CLASSIFICA, LECLERC TRA IL TWERKING DI ROSA CHEMICAL E PAOLA E CHIARA - FRANCINI E IL VERSO PIU’ BELLO DEL FESTIVAL: “COME STRONZI GALLEGGIARE” – VIDEO
“LE REGIONALI IN LOMBARDIA E LAZIO? SEGNANO IL FALLIMENTO DELLA CAMPAGNA D'INVERNO DI SALVINI E BERLUSCONI” - FLAVIA PERINA: “IL MOMENTO PIGLIATUTTO DELLA MELONI SARÀ DIFFICILMENTE MODERATO DA RAGIONI DI FAIR PLAY VERSO GLI ALLEATI. PER DUE MOTIVI. IL PRIMO È POLITICO: LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE PER LA DESTRA SARANNO LE EUROPEE DELL'ANNO PROSSIMO, DOVE SI VOTA COL PROPORZIONALE SECCO E IL MOTTO MORS TUA VITA MEA È LA REGOLA - IL SECONDO ATTIENE AL SENSO DI RIVINCITA VERSO COMPAGNI DI STRADA CHE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI HANNO CONCESSO QUASI NIENTE ALLA REGINA DELLA DESTRA”
SALVATE IL MONDO UNA SGOMMATA ALLA VOLTA - UN’AZIENDA AMERICANA PRODUCE CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI DI CARTA REALIZZATI AL 100% CON IL BAMBÙ PER COMBATTERE LA DEFORESTAZIONE – A DIFFERENZA DEGLI ALBERI, IL BAMBÙ CRESCE RAPIDAMENTE (CIRCA UN METRO AL GIORNO) E LA RACCOLTA NON UCCIDE LA PIANTA – SECONDO L’AZIENDA, SE OGNI AMERICANO PASSASSE ALLA CARTA IGIENICA IN BAMBÙ, SALVEREBBE CIRCA...
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VOLETE BUTTARE GIU' LA PANZA MA NON SAPETE PIÙ QUALE DIETA SEGUIRE? SECONDO UNO STUDIO ISRAELIANO, IL MIGLIOR MODO PER PERDERE UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI GRASSO CORPOREO È AFFIDARSI ALLA DIETA MEDITERRANEA “VERDE”. SI TRATTA DI UNO STEP AGGIUNTIVO ALLA NORMALE DIETA MEDITERRANEA E PREVEDE L’INCREMENTO DELLE DOSI DI VERDURE ASSUNTE E LA DIMINUZIONE DI CARNE E POLLO – TUTTI I CONSIGLI PER SMALTIRE LA CICCIA...