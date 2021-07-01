VIDEO FLASH! - "DOVETE MORIRE SCHIACCIATI IN UNA POZZA DI SANGUE, FIGLI DI MIGNOTTA" - PATRIZIA DE BLANCK LANCIA LA SUA MALEDIZIONE: "HO SAPUTO CHE MOLTE PERSONE STANNO ABBANDONANDO GLI ANIMALI DOPO AVERLI SFRUTTATI DURANTE LA PANDEMIA PER FARSI FARE COMPAGNIA O AVERE UNA SCUSA PER USCIRE. IO HO UN'ANTENATA CHE E' UNA STREGA E..."-
BIANCHINA MIA, FATTI STRAPAZZARE! - LE FOTO DELL'INCONTRO TRA MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER A VICENZA: I DUE SI SONO ABBRACCIATI CON AFFETTO, DOPO I MESI DI LONTANANZA A CAUSA DELL'ALLONTANAMENTO DELLO SCRITTORE DA "CARTABIANCA" - DEL DEBBIO HA PROVATO A INCASTRARLO A "DIRITTO E ROVESCIO": "A SETTEMBRE TI VOGLIO RITROVARE QUI". MA IL MONTANARO HA NICCHIATO: "DOMANI INCONTRO BIANCHINA, VEDIAMO CHE DICE..."
GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
AVANTI NONNINO, FATTI VACCINARE! – SONO PIU' DI 6 MILIONI GLI OVER 60 CHE ANCORA MANCANO ALL’APPELLO - SENZA L’IMMUNIZZAZIONE DI QUESTA FASCIA PIÙ A RISCHIO, NON SAREMO AL SICURO – "L'OSTACOLO" PRINCIPALE NEL RINTRACCIARE CHI NON SI È VOLUTO VACCINARE SONO LE NORME DELLA PRIVACY CHE IMPEDISCONO DI INDIVIDUARLI E CONTATTARLI – E ORA SI AGGIUNGONO ANCHE I "PENTITI DELLA VACCINAZIONE", OVVERO…