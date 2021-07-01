VIDEO FLASH! - "DOVETE MORIRE SCHIACCIATI IN UNA POZZA DI SANGUE, FIGLI DI MIGNOTTA" - PATRIZIA DE BLANCK LANCIA LA SUA MALEDIZIONE: "HO SAPUTO CHE MOLTE PERSONE STANNO ABBANDONANDO GLI ANIMALI DOPO AVERLI SFRUTTATI DURANTE LA PANDEMIA PER FARSI FARE COMPAGNIA O AVERE UNA SCUSA PER USCIRE. IO HO UN'ANTENATA CHE E' UNA STREGA E..."

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GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE

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