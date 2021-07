GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE