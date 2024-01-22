"Benvenuti al telegiornale della destra": lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultimora_pol pic.twitter.com/tviP8tRQ7A— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September 27, 2022
VIDEO-FLASH! - "HA DETTO CHE È CHIARO, MA NON È CHIARO SE SIA CHIARO" - GLI SPETTATORI DEL TG DI "LA7" SBERTUCCIANO LA GIORNALISTA BIANCA CATERINA BIZZARRI, CHE SI È IMPAPPINATA LEGGENDO I TITOLI DEL NOTIZIARIO DELLE 13:30 - PARLANDO DEL RITIRO DI RON DESANTIS SI È INCARTATA DOPO AVER DETTO: "È CHIARO CHE..." - TRA GLI UTENTI CHE COMMENTANO C'È CHI CITA LINO BANFI: "NON HO AFFERRETO!" - L'ALTRA GAFFE DELLA GIORNALISTA: "BENTORNATI AL TELEGIORNALE DELLA DESTRA..."-
"Benvenuti al telegiornale della destra": lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultimora_pol pic.twitter.com/tviP8tRQ7A— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September 27, 2022
DAGOREPORT - ECCO COS’È LA CULTURA: OCCUPAZIONE, RIEQUILIBRIO, APPARTENENZA, OVVERO UN POSTO COME PREMIO FEDELTÀ - SINISTRI E DESTRI SONO UGUALMENTE IDENTICI: IN CULTURA NON VANNO BENE GLI AMICI DEGLI ALTRI MA I PROPRI SÌ - LO SCANDALO DEL TEATRO DI ROMA STA NEL FATTO CHE LA SINISTRA PENSAVA DI PIAZZARCI IL DIRIGENTE VANNI CUTAJA SPOSTANDOLO DAL MAGGIO FIORENTINO DOVE, FINALMENTE, AVREBBE TROVATO UN PORTO SICURO CARLO FUORTES - CON QUESTO METODO PER “BANDE ARMATE”, GLI INDIVIDUI COMPETENTI E NON SCHIERATI RESTERANNO SEMPRE ESCLUSI DALLA POLITICA CULTURALE DEL PAESE (PERCHÉ I RAGAZZI DOVREBBERO STUDIARE SE NELLA VITA BISOGNA ESSERE AMICI, AMANTI O SERVILI?)
“DIAMOCI ANCHE UN BACETTO” – A FORLI’ IL PATTO DELLA PIADINA TRA MELONI E VON DER LEYEN – DAGOREPORT: GLI AMOROSI SENSI TRA URSULA E GIORGIA HANNO ORIGINE DAL TIMORE DELLA 65ENNE ESPONENTE DELLA CDU, DI AVER BISOGNO DEI VOTI EUROPEI DI FDI PER ESSERE RICONFERMATA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE. I SONDAGGI DANNO PER ORA UNA MAGGIORANZA SICURA ALL'ALLEANZA PPE-SOCIALISTI-LIBERALI. MA DA QUI A GIUGNO TUTTO PUÒ SUCCEDERE. IN GERMANIA LA SITUAZIONE È IN GRAN SUBBUGLIO E…
FLASH! ROMA DA MILLE E UNA NOTTE - QUEI PERACOTTARI DEI FRIEDKIN SONO ARRIVATI AL CAPOLINEA. SI RINCORRONO LE VOCI DI UNA TRATTATIVA CON UN FONDO ARABO PER LA CESSIONE DEL CLUB GIALLOROSSO. IL NUOVO CORSO DOVREBBE AVERE GIOVANNI MALAGO' COME PRESIDENTE E FRANCESCO TOTTI COME SUO VICE...- LA ROMA SMENTISCE: "NOTIZIA PRIVA DI FONDAMENTO"
FLASH! – ANGELUCCI DEVE ESSERE DAVVERO INCARTATO DI SOLDI: L'EDITORE PIU' CARO ALLA MELONI (“LIBERO”, “IL GIORNALE”, “TEMPO”) HA PROVATO A COMPRARSI “LA REPUBBLICA”, MA IL RIFIUTO DI ELKANN E’ STATO NETTO. POI L’EX PORTANTINO OGGI A CAPO DI UN IMPERO SANITARIO HA BUSSATO ALLA PORTA DI URBANO CAIRO. ALTRO DUE DI PICCHE: IL “CORRIERE DELLA SERA” NON SI VENDE - ANCHE PERCHE’ L’INFERNALE CAIRO STA MATURANDO UN’IDEA GENIALE: CREARE UN POLO TELEVISIVO METTENDO INSIEME LA7 CON NOVE, DEL GRUPPO WARNER DISCOVERY…
IL VERO SCANDALO SUL CALENDARIO DELL’ESERCITO NON È LA PRESUNTA RIABILITAZIONE DEL FASCISMO O DEI RAGAZZI DI SALÒ – PER CAPIRLO, BISOGNA AGUZZARE LE ORECCHIE E ASCOLTARE ATTENTAMENTE LE MUSICHE “EPICHE” CHE ACCOMPAGNANO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: NON HANNO UN CHE DI GIÀ SENTITO? MA CERTO: SEMBRANO LE STESSE USATE COME SOTTOFONDO DELLE CLIP “EMOTIONAL” CHE USA GIORGIA MELONI SU TIKTOK. E DA CHI SONO STATE COMPOSTE? FORSE DALLA BAND FASCIO-ROCK 270BIS DI MARCELLO DE ANGELIS? MACCHÉ, DALLA SOCIETÀ “STUDIOKOLOMNA”, IL CUI NUMERO DI TELEFONO INIZIA CON UN +7: IL PREFISSO DELLA RUSSIA – IL BRANO IN QUESTIONE SI CHIAMA “EPIC TRAILER” E… - VIDEO