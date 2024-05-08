dio pic.twitter.com/XcoIqaBaWm— riki ?? (@ohhrikiii) May 7, 2024
VIDEO-FLASH! - "IO C’HO UN BEL CAZZO, MA ERA MOSCIO" - IL "BRASILIANO", AL SECOLO MASSIMILIANO MINNOCCI, ALLA "ZANZARA" RISPONDE A TUTTI QUELLI CHE, DOPO AVER VISTO IL SUO PORNO GIRATO CON MICHELLE COMI, LO PRENDONO IN GIRO PER LE DIMENSIONI DELL'ARNESE: "AVEVO DATO DUE 'BOTTARELLE'. MIO PADRE DICEVA: 'SE TI PIACE IL CAZZO MOSCIO TI MANDO AL MANICOMIO, TE LO DO TUTTI I GIORNI'" - IL BOTTA E RISPOSTA CON PARENZO. "ER BRASILE": "IO GUADAGNO 100 MILA EURO AL MESE, ATTACCATE AR CAZZO"; PARENZO: "IMPOSSIBILE, TROPPO PICCOLO"-
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DAGOREPORT – COME SI SPIEGANO IL SILENZIO MEDIATICO DI ANDREA GIAMBRUNO E IL SUO RINVIGORITO TENORE DI VITA, CORROBORATO DA UNA DOVIZIOSA PORSCHE CABRIO? - A COLOGNO SOLO QUALCHE ANIMA BELLA IPOTIZZA UN SOSTANZIOSO AUMENTO DI STIPENDIO RICONOSCIUTOGLI DA MEDIASET (CASO MAI E' IL BISCIONE CHE DOVREBBE CHIEDERE UN “RISARCIMENTO” PER IL “THREESOME-GATE” DEL MELONCINO IN CALORE) - PIU' PROBABILE CHE ABBIA FIRMATO UN BUON CONTRATTO DI RISERVATEZZA...
FLASH – MENTANA PUÒ STARSENE TRANQUILLO A LA7: A DISCOVERY L'INFORMAZIONE NON INTERESSA. IL "NOVE" NON AVRÀ UN TG: AL MASSIMO, UN NOTIZIARIO IN COLLABORAZIONE CON CNN, UNA SORTA DI “ANSA ILLUSTRATA” (GLI AMERICANI AUMENTERANNO GLI INVESTIMENTI MA IN ALTRI AMBITI) - IN QUESTO CONTESTO, CHE FARA' TV8, IL CANALE SKY SUL DIGITALE? NELLE PROSSIME ORE CI SARÀ UNA RIUNIONE DI ALTO LIVELLO AI VERTICI DI COMCAST, PER CAPIRE SE L’EMITTENTE APRIRÀ UNA VERA COMPETIZIONE CON DISCOVERY. TRADOTTO: TIRARE FUORI I SOLDI O NO…
DAGOREPORT - LA DOMANDA E': DOVE SONO FINITI I SOLDI DELLA TANGENTOPOLI AL PESTO? C’ENTRANO QUALCOSA TUTTE QUELLE GITARELLE A MONTECARLO, PAESE DAL SISTEMA BANCARIO OPACO? - LEGA SALVA-TOTI: L’INCHIESTA DANNEGGIA LE CORONARIE DI SALVINI CHE VOLEVA IL FEDELISSIMO RIXI SUL TRONO DI PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA (TOTI E' AL SECONDO MANDATO) E GETTA OMBRE SUL DOPPIO PROGETTO DIGA DI GENOVA-PONTE SULLO STRETTO - LE RAGIONI DI NORDIO SULLA TEMPISTICA E LE INTERCETTAZIONI LUNGHE BEN 4 ANNI (SIC!) - MELONI VUOLE LE DIMISSIONI DI TOTI PER PAPPARSI LA LIGURIA, MA IL CARROCCIO SI OPPONE - LA MICCIA DELLE INDAGINI? LA TRASFORMAZIONE DI PORTO VENERE NELLA “CAPRI LIGURE”
CHICCO & LILLI, QUESTIONE DI EGO E QUATTRINI – MENTANA E GRUBER SI DETESTANO DA ANNI: LA CONDUTTRICE SOGNAVA LA DIREZIONE DEL TGLA7, MA CAIRO LE PREFERÒ IL "SIGNOR FAGNANI", CHE FRA L'ALTRO GUADAGNA IL DOPPIO – IL CONTRATTO DI CHICCO SCADE A DICEMBRE 2024: MENTANA, CHE FA SAPERE A DESTRA E A MANCA DI AVERE OFFERTE DA ALTRE EMITTENTI, SOGNA UN RINNOVO CON MAGGIORAZIONE DI STIPENDIO. LA BATTUTA RIVELATORIA DI "MITRAGLIA" A "STRISCIA LA NOTIZIA": "FORSE IL SALTO LO FACCIO DI DUE CANALI PIÙ IN BASSO..." - CHE FARÀ QUEL BRACCINO CORTO DI URBANO CAIRO? - LA FOTO VINTAGE DEI DUE GIORNALISTI DATATA 1987, CON PELLICCIONE E CHIOME FLUENTI
EURO-SCENARI – AVVISATE GIORGIA MELONI DETTA ''GIORGIA'': I VOTI DI FDI NON SARANNO DETERMINANTI PER URSULA - SECONDO TUTTI I SONDAGGI, SENZA SOCIALISTI NON C’È MAGGIORANZA (IL "MAI CON PSE" DELLA DUCETTA AVRA' FATTO FELICI I CONSERVATORI DI ECR MA, PER ORA, L'HA TAGLIATA FUORI DALLA STANZA DEI BOTTONI) – LO STATUS QUO ATTUALE (PPE, PSE, LIBERALI) REGGE MA PERDE PEZZI. CON I VERDI URSULA POTREBBE NAVIGARE TRANQUILLA, MA SCONTENTEREBBE L’ALA DESTRA DEL PPE – LA STRATEGIA DI URSULA: TRASFORMARE IL VOTO DEL 9 GIUGNO IN UNA "CHIAMATA ALLE ARMI" CONTRO LA RUSSIA E CREARE UNA COMMISSIONE DI "UNITÀ CONTINENTALE" CON DENTRO TUTTI I PARTITI FILO- ATLANTISTI, MELONA COMPRESA…