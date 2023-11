5 nov 2023 15:00

VIDEO-FLASH! - "MI È CAPITATO DI FARE DEI POMPINI AL ‘FELCE AZZURA’, E NON VA BENE!" - LA SEXY INFLUENCER PAOLA SAULINO CONFESSA A "LA ZANZARA" DI AMARE AFRORI E SAPORI DEGLI ARNESONI NON TROPPO PULITI: "NON POSSO FARE UN POMPINO AL PINO SILVESTRE. IL PISELLO È BUONO ANCHE RISPETTANDO L’ODORE E IL SAPORE DELLA NOSTRA CULTURA..." (CERTO, LA SOVRANITA' PISELLONICA: A QUANDO UN MINISTERO?) - "UNA VOLTA UN UOMO SI È MESSO DEL PROFUMO SUL CAZZO PRIMA DI FARE SESSO" – E CRUCIANI RILANCIA: “A ME PIACE QUELLA CHE SI CHIAMA LA..."