IL 'FREESTYLE' DI VICTORIA DE ANGELIS: 'SCOPO TUTTE QUANTE COR CAZZO SEMPRE MOSCIO!'
VIDEO-FLASH! - "SCOPO TUTTE QUANTE COR CAZZO SEMPRE MOSCIO!" - VICTORIA DE ANGELIS DEI MANESKIN, TETTINE AL VENTO E CAPPELLO BIANCO IN TESTA, GORGHEGGIA DELICATISSIME STROFE DURANTE UNA SERATA IN DISCOTECA: "SE PUZZI CO' 'A FREGNA TE LA SCIACQUO TUTTA, RACCONTERAI DI NOI LA SCOPATA PIÙ BRUTTA..." - INSIEME A LEI IL CHITARRISTA THOMAS CHE, MENTRE "SMISTA" I COCKTAIL, SMANETTA SUL MIXER PER DARLE IL TEMPO...-
DAGOREPORT - COSA FARÀ SALVINI SE LA LEGA ALLE EUROPEE TRACOLLASSE NEI CONSENSI, SUPERATA PERFINO DA FORZA ITALIA?DAI DATI DEGLI ULTIMI SONDAGGI, CE N’È ABBASTANZA PER FAR SALTARE I NERVI A UN TERZIARIO FRANCESCANO, FIGURIAMOCI A UN TIPINO COME SALVINI CHE FECE FUORI IL GOVERNO DRAGHI NON APPENA S’ACCORSE CHE FDI AVEVA SUPERATO LA LEGA NEI SONDAGGI E, TRE ANNI PRIMA, MANDÒ GAMBE ALL’ARIA IL CONTE I, INVOCANDO PIENI POTERI, CON IL MOJITO IN MANO, ALLA CONSOLLE DEL PAPEETE - IL “CAPITONE” HA CAPITO CHE LA RIFORMA DELL’AUTONOMIA RESTERÀ CARTA MORTA E HA DECISO DI FAR SALTARE I NERVI ALLA DUCETTA SU TUTTO. GLI ULTIMI CALCIONI? IL NO ALLA NORMA ANTI-RIBALTONE SUL PREMIERATO, LA CLAMOROSA DIFESA DI ORBAN SUL CASO ILARIA SALIS, LA PROVOCAZIONE DAFFINA ALLA CDP, IL NO ALLA RICANDIDATURA DI URSULA - AGGIUNGERE CHE LA MELONA VUOLE LA REGIONE LOMBARDIA MENTRE NEGA IL TERZO MANDATO A ZAIA: UN GOVERNO A RISCHIO DI IMPLOSIONE...
DAGOREPORT! – IL PIANO MATTEI È SOLO FUFFA DI GIORGIA. I PRIMI A CAPIRLO I PAESI AFRICANI CHE HANNO INVIATO IN VACANZA A ROMA MINISTRI DI SECONDO PIANO O HANNO DATO BUCA (A PARTIRE DALLA NIGERIA, IL PAESE PIU' GRANDE E RICCO DELL'AFRICA) - FRANCIA E GERMANIA NON LASCERANNO MAI A UN NANO-GOVERNO AMICO DI LE PEN, AFD, VOX E ORBAN, UN SUCCESSO INTERNAZIONALE (E SI PREPARANO ALLA VENDETTA) - MACRON DOMANI REGOLA I CONTI CON URSULA, ARRIVATA IN POMPA MAGNA A ROMA A FARE LA CHEERLEADER DELLA DUCETTA DEL BONGO-BONGO...
FLASH! - "SEI L'ITALIA CHE CI PIACE", COSÌ GIORGIA MELONI, IN PREDA A UN MOTO DI RETORICA PATRIOTTARDA, HA ACCOLTO JANNIK SINNER A PALAZZO CHIGI. PREGO? IL CITTADINO ITALIANO CHE PIACE ALLA COATTA PREMIER HA LA RESIDENZA A MONTECARLO E NON PAGA LE TASSE IN ITALIA? CHISSÀ DOVE SARA’ FINITO IL PATRIOTTISMO DELLA MELONA CHE RECENTEMENTE SU RETE4 HA COSÌ INFILZATO LA DINASTIA DEI PIÙ GRANDI EVASORI D’ITALIA, GLI AGNELLI, ACCUSANDOLI, TRA LE ALTRE COSE, DI AVER “TRASFERITO ALL’ESTERO SEDE FISCALE E LEGALE DELLA FIAT”…
FLASH – IN CHE MANI SIAMO! QUEL MERLUZZONE DI ANTONIO TAJANI IERI HA AVUTO IL CORAGGIO DI DIRE CHE ORBAN “NON C’ENTRA NIENTE” SUL CASO ILARIA SALIS: “NON È CHE IL GOVERNO DECIDE IL PROCESSO, MA LA MAGISTRATURA”. QUALCUNO AVVERTA IL CAPO DELLA FARNESINA CHE L’UNGHERIA È SOTTO PROCEDURA DI INFRAZIONE DELL’UE PER AVER MESSO IL BAVAGLIO AI GIORNALI E PER AVER RISTRETTO L’AUTONOMIA DEI GIUDICI. EVIDENTEMENTE IL MINISTRO DEGLI ESTERI NON ERA INFORMATO (COME NON ERA STATO INFORMATO DAGLI AMBASCIATORI DELLE CATENE A ILARIA SALIS)
DAGO-ARCHEO – PAMELA PRATI: “CONOBBI ADRIANO CELENTANO A VENT'ANNI. CI AMAMMO PER DUE MERAVIGLIOSE NOTTI. E ORA ATTENDEVO UN FIGLIO DA LUI. QUANDO RIUSCII A DIRGLIELO SI COMPORTÒ COME UN ESTRANEO IMBARAZZATO: "HO GIÀ I MIEI FIGLI," DISSE "POTEVI STARE PIÙ ATTENTA". QUEL BAMBINO LO AVREI VOLUTO. MA NON POTEVO METTERLO AL MONDO DA SOLA E SENZA DENARO. QUANDO SEPPE CHE AVEVO ABORTITO, ADRIANO MI SGRIDÒ: "HAI COMMESSO UN ORRIBILE PECCATO"…