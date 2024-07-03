Calcutta al tg1 ??? pic.twitter.com/5gQ9rh7XE0— Cussiddu? (@cussiddu) July 1, 2024
VIDEO-FLASH! - "SÌ, MA LA DOMANDA QUAL È?" - IL CANTANTE CALCUTTA, AL SECOLO EDOARDO D'ERME, GELA LA GIORNALISTA DEL TG1 FLAVIA LORENZONI CHE LO INTERVISTA PRIMA DEL CONCERTO DI ROMA - LA CRONISTA PORGE IL MICROFONO DOPO AVER DETTO "DOPO CINQUE ANNI TORNI A CONTATTO CON IL TUO PUBBLICO", ASPETTANDO CHE IL CANTANTE DICA QUALCOSA - CERTO, LA DOMANDA NON È CHIARISSIMA, MA NEANCHE I TESTI DI CALCUTTA SONO TRA I PIÙ FACILI ("IL DUOMO DI MILANO È PARACETAMOLO SEMPRE PRONTO PER LE TUE TONSILLE")-
Calcutta al tg1 ??? pic.twitter.com/5gQ9rh7XE0— Cussiddu? (@cussiddu) July 1, 2024
DAGOREPORT – L’INCHIESTA DI FANPAGE HA MANDATO NEL PANICO I FRATELLINI D’ITALIA E GIORGIA MELONI. LA DUCETTA PRIMA HA TRACCHEGGIATO, POI SI È LANCIATA IN UN ATTACCO SCOMPOSTO (“METODI DA REGIME”) INVOCANDO ANCHE L’INTERVENTO DI MATTARELLA. INFINE, PRESSATA DALL’INSOFFERENZA DEL POKER D’ASSI CROSETTO-SANGIULIANO-MANTOVANO-GIULI, HA FATTO VERGARE A FAZZOLARI LA LETTERINA AI DIRIGENTI. RISULTATO? NESSUNA AUTOCRITICA SUI PISCHELLI CON BRACCIO TESO NÉ UNA DICHIARAZIONE DI ANTIFASCISMO - IL "DEPISTAGGIO" SUL PNRR - VIDEO
FLASH! - BYE BYE PAPA FRANCESCO? COME MAI BERGOGLIO SI E' GIA' FATTO PREPARARE NELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE, UNA TOMBA ALL'INTERNO DELLA PICCOLA SACRESTIA CONTIGUA ALLA CAPPELLA DELLA SALUS POPULI ROMANI? - E PERCHE' SONO STATI FATTI DEI LAVORI, APPENA TERMINATI, PER RISTRUTTURARE, CON TANTO DI ARREDO OSPEDALIERO, UN APPARTAMENTO NEL PALAZZO DELLA BASILICA? DIO MIO, CHE SUCCEDE!? AH, SAPERLO...
DAGOREPORT – LA "PORA" GIORGIA E' COSI' MALCONCIA CHE JE TOCCA TIFARE PER MACRON - SE MARINE LE PEN OTTENESSE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA AL BALLOTTAGGIO (COSA POCO PROBABILE), LA DUCIONA TRANSALPINA POTREBBE DIVENTARE, UNENDO IL SUO GRUPPO I&D AI "PATRIOTI" DI ORBAN, IL CATALIZZATORE DI TUTTE LE FORZE SOVRANISTE, COMPRESI QUELLI DI ECR, LASCIANDO LA “PSICONANA” (COPY GRILLO) ANCOR PIU' ISOLATA – DOPO LA DEBACLE AL CONSIGLIO EUROPEO, UNA VOLTA SENZA I POLACCHI DEL PIS, LA DUCETTA SI RITROVEREBBE CON IL QUARTO O QUINTO GRUPPO EUROPEO, CON POCHISSIMO MARGINE PER ESSERE INCISIVA O DETERMINANTE NELLA COMMISSIONE EUROPEA…
EIA, EIA, ALALÀ, NON ESAGERIAMO CON LA SHOAH! - ECCO UN INTERVENTO DEL 2020 IN CUI ENRICO MICHETTI, EX CANDIDATO SINDACO A ROMA IN QUOTA ARIANNA MELONI, SI SCAGLIAVA CONTRO GLI EBREI: ‘’OGNI ANNO SI GIRANO E SI FINANZIANO 40 FILM SULLA SHOAH, NEL RICORDO DI QUELL’ORRENDA PERSECUZIONE… PERCHÉ LA STESSA PIETÀ NON VIENE RIVOLTA AI MORTI AMMAZZATI NELLE FOIBE... FORSE PERCHÉ NON POSSEDEVANO BANCHE E NON APPARTENEVANO A LOBBY CAPACI DI DECIDERE I DESTINI DEL PIANETA’’ – NEL 2021, MICHETTI RIVALUTÒ IL BRACCIO TESO PER SALUTARE IN TEMPO DI COVID: "IL SALUTO ROMANO È PIÙ IGIENICO"
FLASH! – HEY JOE, YOUR DAYS ARE NUMBERED… TIM WALZ, GOVERNATORE DEL MINNESOTA, HA AVUTO UNA CONFERENCE CALL CON ALTRI CINQUE GOVERNATORI DEMOCRATICI. MOTIVO DELLA CALL È STATA LA PREOCCUPAZIONE CRESCENTE PER LA DISASTROSA PERFORMANCE DI BIDEN. I GOVERNATORI HANNO CHIESTO UNA RIUNIONE URGENTE ALLA CASA BIANCA…