VIDEO-FLASH! - "SIGNORA, COSA NE PENSA DELL'AMORE?"; "CHE NE SO, SONO DIVORZIATA!" - IL BOTTA E RISPOSTA COMICO TRA L'INVIATA DEL PROGRAMMA "MORNING NEWS" E UNA DONNA "SPIAGGIATA" SULL'ARENILE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - MEJO DEL TURISTA CHE, NEL GIORNO DEL MIRACOLO DI SAN GENNARO A NAPOLI, INTERPELLATO DA UN GIORNALISTA RISPOSE: "MA IO SONO GIAPPONESE..."

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DAGOREPORT - CARROCCIO, CHE CATORCIO! LE CINQUE GATTE DA PELARE DI MATTEO SALVINI: IN AUTUNNO C’È IL CONGRESSO IN LOMBARDIA, DOVE MASSIMILIANO ROMEO SFIDA IL SUO FEDELISSIMO ANDREA CRIPPA. CHE SUCCEDE SE VINCONO I “DISSIDENTI”? - LE TURBE DI VANNACCI: DALL'ALTO DEI SUOI 500 MILA VOTI INTASCATI ALLE EUROPEE, I FANS DELLA DECIMA LO SPINGONO A FARE IL GENERALE E CON IL SUO “COMITATO” AFFRANCARSI DALLA LEGA? - RAI DELLE MIE BRAME: SALVINI VUOLE DIMOSTRARE DI CONTARE QUALCOSA MA LA MELONA LO RINTUZZA – FINANZIARIA: IL CONSENSO POLITICO, SI SA, COSTA E IL “CAPITONE” SPENDACCIONE FA VENIRE IL MAL DI PANCIA AL “RIGOROSO” GIORGETTI – SU AUTONOMIA REGIONALE E ARMI ALL'UCRAINA, LO SCAZZO CON LA ''FIAMMA TRAGICA'' DI PALAZZO CHIGI È A TUTTO CAMPO... 

FLASH! - PICCOLI SILVIO BERLUSCONI CRESCONO E CANTANO RAP! IL VENTENNE SILVIO, SECONDOGENITO DI MARINA BERLUSCONI E MAURIZIO VANADIA, A DIFFERENZA DEL NONNO SILVIO CHE GORGHEGGIAVA CANZONI FRANCESI E NAPOLETANE CON APICELLA ALLA CHITARRA, SI DILETTA A FARE IL RAPPER DE' NOANTRI INTRATTENENDO AMICI E FIDANZATA OSPITI ALLE BERMUDA NELLA VILLA DI FAMIGLIA BLUE HORIZON (RIMASTA FAMOSA PER LA FOTO DI SILVIONE CON LETTA, CONFALONIERI, DELL'UTRI E GALLIANI. TUTTI IN TENUTA DA CORSA, IN CALZONCINI BIANCHI, A CORRERE DIETRO AL CAVALIERE) - FOTO-STORY!

DAGOREPORT - TEMPI DURI PER GIAMPAOLO ROSSI - LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI (GIORGIA, ARIANNA, SCURTI E FAZZOLARI) NUTRE MOLTI DUBBI SUL “PREDESTINATO” AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI - DAVANTI ALLO SHARE DECLINANTE DELLE TRE RETI, ALZANO GLI OCCHI AL CIELO SULLE SUE CAPACITÀ DI GESTIRE IL FOLLE BARACCONE DI VIALE MAZZINI - MA SOPRATTUTTO I RAS MELONIANI SI RIBELLANO ALLA VOLONTÀ DI ROSSI DI RICONFERMARE ALCUNI DIRIGENTI DE SINISTRA (CALANDRELLI, COLETTA, AMMIRATI, ETC.), GIÀ AL COMANDO NEGLI ORGANIGRAMMI DELL’ERA SALINI E FUORTES - DOV’È IL CAMBIAMENTO, SI CHIEDONO I FAZZOLARI? DOVE SONO I “NOSTRI” CHE DEVONO BONIFICARE LA RAI DALL’EGEMONIA CULTURALE DELLA SINISTRA?

DAGOREPORT - E’ INCREDIBILE COME FAZZOLARI, “GENIO” GUIDA DI GIORGIA MELONI, INSISTA SULLA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE, CUI AGGIUNGE ANCHE LE ASSICURAZIONI. MALGRADO L’ALZATA DI SCUDI DI FORZA ITALIA, A DIFESA DEL FORZIERE DELLA BERLUSCONA BANCA MEDIOLANUM, ‘’FEZ-ZOLARI’’ ERA PRONTO A SQUADERNARE LA SUA IDEA DI “IMPOSTA” VERSO GLI “USURAI” DEL CREDITO AL PROSSIMO VERTICE DI GOVERNO, IN AGENDA DOMANI. MA SALVINI HA PUNTATO I PIEDINI SULLE NOMINE DELLA RAI E CON L’AUSILIO DI TAJANI STA COSTRINGENDO LA MELONA A DERUBRICARE IL SUO BLITZ A UN SALUTO DI BUONE VACANZE. SE NE RIPARLERÀ A SETTEMBRE - E PENSARE CHE IN EUROPA NON È SUCCESSO NIENTE DI TRAGICO QUANDO I VARI GOVERNI HANNO LEGIFERATO UNA TASSA AGLI ISTITUTI DI CREDITO. MA ANZICHÉ IMPORRE L’IMPOSTA NOTTETEMPO, A INSAPUTA DELLE BANCHE CENTRALI E DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, COME INTENDONO FARE I DUCIONI DEL “QUI COMANDO IO!”, È STATO SUFFICIENTE APPLICARE QUELLA CULTURA DEL POTERE CHE VUOLE IL DIALOGO, PREVEDE UNA TRATTATIVA PER SFORNARE INFINE UN COMPROMESSO. ECCO COME È STATA APPLICATA NEI MAGGIORI STATI EUROPEI…