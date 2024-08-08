- Signora, cosa ne pensa dell'amore?
- Ma che ne so, sono divorziata#morningnewspic.twitter.com/eOHBB7xv3F— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 8, 2024
VIDEO-FLASH! - "SIGNORA, COSA NE PENSA DELL'AMORE?"; "CHE NE SO, SONO DIVORZIATA!" - IL BOTTA E RISPOSTA COMICO TRA L'INVIATA DEL PROGRAMMA "MORNING NEWS" E UNA DONNA "SPIAGGIATA" SULL'ARENILE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - MEJO DEL TURISTA CHE, NEL GIORNO DEL MIRACOLO DI SAN GENNARO A NAPOLI, INTERPELLATO DA UN GIORNALISTA RISPOSE: "MA IO SONO GIAPPONESE..."-
- Signora, cosa ne pensa dell'amore?
- Ma che ne so, sono divorziata#morningnewspic.twitter.com/eOHBB7xv3F— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 8, 2024
RAGIONIERA, FACCIAMO I CONTI: E' INDIPENDENTE O NO? - NESSUNO METTE IN DISCUSSIONE LE CAPACITÀ PROFESSIONALI DI DARIA PERROTTA, NUOVO RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO. IL PROBLEMA È LA SUA FUTURA AUTONOMIA RISPETTO ALLA POLITICA -POICHÉ LA SUA NOMINA È STATA FORTEMENTE VOLUTA DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIORGETTI, DARIA PERROTTA SARÀ IN GRADO DI DIRE NO AL SUO DANTE CAUSA QUALORA LE RICHIESTE DEL GOVERNO FOSSERO IRRICEVIBILI PER LE CASSE DELLO STATO?
DAGOREPORT - CARROCCIO, CHE CATORCIO! LE CINQUE GATTE DA PELARE DI MATTEO SALVINI: IN AUTUNNO C’È IL CONGRESSO IN LOMBARDIA, DOVE MASSIMILIANO ROMEO SFIDA IL SUO FEDELISSIMO ANDREA CRIPPA. CHE SUCCEDE SE VINCONO I “DISSIDENTI”? - LE TURBE DI VANNACCI: DALL'ALTO DEI SUOI 500 MILA VOTI INTASCATI ALLE EUROPEE, I FANS DELLA DECIMA LO SPINGONO A FARE IL GENERALE E CON IL SUO “COMITATO” AFFRANCARSI DALLA LEGA? - RAI DELLE MIE BRAME: SALVINI VUOLE DIMOSTRARE DI CONTARE QUALCOSA MA LA MELONA LO RINTUZZA – FINANZIARIA: IL CONSENSO POLITICO, SI SA, COSTA E IL “CAPITONE” SPENDACCIONE FA VENIRE IL MAL DI PANCIA AL “RIGOROSO” GIORGETTI – SU AUTONOMIA REGIONALE E ARMI ALL'UCRAINA, LO SCAZZO CON LA ''FIAMMA TRAGICA'' DI PALAZZO CHIGI È A TUTTO CAMPO...
FLASH! - PICCOLI SILVIO BERLUSCONI CRESCONO E CANTANO RAP! IL VENTENNE SILVIO, SECONDOGENITO DI MARINA BERLUSCONI E MAURIZIO VANADIA, A DIFFERENZA DEL NONNO SILVIO CHE GORGHEGGIAVA CANZONI FRANCESI E NAPOLETANE CON APICELLA ALLA CHITARRA, SI DILETTA A FARE IL RAPPER DE' NOANTRI INTRATTENENDO AMICI E FIDANZATA OSPITI ALLE BERMUDA NELLA VILLA DI FAMIGLIA BLUE HORIZON (RIMASTA FAMOSA PER LA FOTO DI SILVIONE CON LETTA, CONFALONIERI, DELL'UTRI E GALLIANI. TUTTI IN TENUTA DA CORSA, IN CALZONCINI BIANCHI, A CORRERE DIETRO AL CAVALIERE) - FOTO-STORY!
DAGOREPORT - TEMPI DURI PER GIAMPAOLO ROSSI - LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI (GIORGIA, ARIANNA, SCURTI E FAZZOLARI) NUTRE MOLTI DUBBI SUL “PREDESTINATO” AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI - DAVANTI ALLO SHARE DECLINANTE DELLE TRE RETI, ALZANO GLI OCCHI AL CIELO SULLE SUE CAPACITÀ DI GESTIRE IL FOLLE BARACCONE DI VIALE MAZZINI - MA SOPRATTUTTO I RAS MELONIANI SI RIBELLANO ALLA VOLONTÀ DI ROSSI DI RICONFERMARE ALCUNI DIRIGENTI DE SINISTRA (CALANDRELLI, COLETTA, AMMIRATI, ETC.), GIÀ AL COMANDO NEGLI ORGANIGRAMMI DELL’ERA SALINI E FUORTES - DOV’È IL CAMBIAMENTO, SI CHIEDONO I FAZZOLARI? DOVE SONO I “NOSTRI” CHE DEVONO BONIFICARE LA RAI DALL’EGEMONIA CULTURALE DELLA SINISTRA?
DAGOREPORT - E’ INCREDIBILE COME FAZZOLARI, “GENIO” GUIDA DI GIORGIA MELONI, INSISTA SULLA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE, CUI AGGIUNGE ANCHE LE ASSICURAZIONI. MALGRADO L’ALZATA DI SCUDI DI FORZA ITALIA, A DIFESA DEL FORZIERE DELLA BERLUSCONA BANCA MEDIOLANUM, ‘’FEZ-ZOLARI’’ ERA PRONTO A SQUADERNARE LA SUA IDEA DI “IMPOSTA” VERSO GLI “USURAI” DEL CREDITO AL PROSSIMO VERTICE DI GOVERNO, IN AGENDA DOMANI. MA SALVINI HA PUNTATO I PIEDINI SULLE NOMINE DELLA RAI E CON L’AUSILIO DI TAJANI STA COSTRINGENDO LA MELONA A DERUBRICARE IL SUO BLITZ A UN SALUTO DI BUONE VACANZE. SE NE RIPARLERÀ A SETTEMBRE - E PENSARE CHE IN EUROPA NON È SUCCESSO NIENTE DI TRAGICO QUANDO I VARI GOVERNI HANNO LEGIFERATO UNA TASSA AGLI ISTITUTI DI CREDITO. MA ANZICHÉ IMPORRE L’IMPOSTA NOTTETEMPO, A INSAPUTA DELLE BANCHE CENTRALI E DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, COME INTENDONO FARE I DUCIONI DEL “QUI COMANDO IO!”, È STATO SUFFICIENTE APPLICARE QUELLA CULTURA DEL POTERE CHE VUOLE IL DIALOGO, PREVEDE UNA TRATTATIVA PER SFORNARE INFINE UN COMPROMESSO. ECCO COME È STATA APPLICATA NEI MAGGIORI STATI EUROPEI…