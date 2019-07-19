VIDEO-FLASH! RENZO ARBORE E MARISA LAURITO RICORDANO LUCIANO DE CRESCENZO ALLA CAMERA ARDENTE ALLESTITA NELLA SALA DELLA PROTOMOTECA IN CAMPIDOGLIO (SI POTRÀ VISITARE FINO A STASERA)- -
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BOSCHI IN FIAMME - "SÌ, CARO SALVINI, HO ANCORA IL CORAGGIO DI PARLARE", ‘MARIA ETRURIA’ IN TACKLE SUL LEADER LEGHISTA CHE AVEVA POLEMIZZATO CON LEI PER AVER PRESENTATO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI SUO CONFRONTI – “NOI ABBIAMO PORTATO RISULTATI, NON RUBLI”, SCRIVE LA “MADONNONA DEL VALDARNO”, CHE TERMINA IL SUO ATTACCO CON LA PAROLA TANTO CARA A SALVINI…
TEMPI DURI PER L'ENI - L'AVVOCATO ANDREA GEMMA, CHE ENTRÒ IN QUOTA ALFANO, COSTRETTO A LASCIARE IL CDA PER UNA SANZIONE DELLA CONSOB. IL TUTOR DI ANGELINO ALL'UNIVERSITÀ È STATO SOSPESO PER SEI MESI PERCHÉ ACCUSATO DI AVER PASSATO INFORMAZONI RISERVATE AL COSTRUTTORE PIERLUIGI TOTI - INTANTO FABRIZIO PAGANI, SEMPRE NOMINATO DAL TESORO, HA ASSUNTO UN ALTRO INCARICO: L'OPERATIVITÀ DEL CONSIGLIO ORA NE SOFFRE. IN PRIMAVERA LE NOMINE
CAFONALINO “O SOLE MIO” SULLA VIA DELLA SETA – AL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA IL CONCERTO DELLA “CHINA MUSICAL INSTRUMENTS ASSOCIATION” NELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 500ESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI – ECCO CHI C’ERA’ - LA VERSIONE DI ‘O SOLE MIO’ CON STRUMENTI ANTICHI CINESI - VIDEO
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
VOLETE PRENDERE PESO? ALLORA SPEGNETE LA LUCE – SE SIETE TRA QUELLI CHE DORMONO CON LA TV ACCESA O CON UNA LUCE IN CAMERA SAPPIATE CHE VI STATE ASSUMENDO IL RISCHIO DI INGRASSARE: LA RICERCA RIGUARDA SOPRATTUTTO LE DONZELLE CHE SE VOGLIONO MANTENERE LA LINEA DEVONO OSCURARE AL MASSIMO LA STANZA - L' ESPOSIZIONE ALLA LUCE ARTIFICIALE DI NOTTE PUÒ ALTERARE GLI ORMONI E…