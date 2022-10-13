VIDEO-FLASH: L’ESONDAZIONE DEL MILO! – A RAIDUE MILO INFANTE SEMPRE PIÙ INSOFFERENTE NEI CONFRONTI DI PIERLUIGI DIACO CHE "S'ALLUNGA" CON LA SUA TRAMISSIONE (FLOP) "BELLA MA" OCCUPANDO LO SPAZIO DEL COLLEGA E DEL SUO "ORE 14" - MILO E' ESPLOSO: “OGGI COMINCIAMO ALLE 14.14. POTREBBE ESSERE IL NUOVO TITOLO DELLA TRASMISSIONE…”

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CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…

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