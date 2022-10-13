Milo Infante arriva dopo il promo di #BellaMa di Diaco e si lamenta per l’orario a cui riceve la linea, sempre più tardi.#Ore14 https://t.co/ugsklDhlZv— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) October 13, 2022
VIDEO-FLASH: L’ESONDAZIONE DEL MILO! – A RAIDUE MILO INFANTE SEMPRE PIÙ INSOFFERENTE NEI CONFRONTI DI PIERLUIGI DIACO CHE "S'ALLUNGA" CON LA SUA TRAMISSIONE (FLOP) "BELLA MA" OCCUPANDO LO SPAZIO DEL COLLEGA E DEL SUO "ORE 14" - MILO E' ESPLOSO: “OGGI COMINCIAMO ALLE 14.14. POTREBBE ESSERE IL NUOVO TITOLO DELLA TRASMISSIONE…”-
Milo Infante arriva dopo il promo di #BellaMa di Diaco e si lamenta per l’orario a cui riceve la linea, sempre più tardi.#Ore14 https://t.co/ugsklDhlZv— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) October 13, 2022
EUROPA A TUTTO GAS! – IN OLANDA CI SONO 450 MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS ESTRAIBILE: SI TRATTA DEL MEGA GIACIMENTO DI GRONINGEN, CHE IL GOVERNO DI MARK RUTTE VUOLE CHIUDERE NEL 2023. UNA MOSSA SUICIDA, NEL MOMENTO IN CUI PUTIN MINACCIA DI CHIUDERE TOTALMENTE I RUBINETTI – L’ULTIMA MINACCIA DI “MAD VLAD”: “IL PRICE CAP È UN TRUCCO SCORRETTO. NON FORNIREMO ENERGIA A QUEGLI STATI CHE IMPONGONO UN TETTO AI PREZZI…”
CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SU CON LA VITA: ARRIVA UNA NUOVO FARMACO PER IL TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE - SI CHIAMA "ESKETAMINA", UNA MOLECOLA DERIVATA DALLA KETAMINA, CHE MIGLIORA I SINTOMI DELLA DEPRESSIONE GRAVE GIÀ DALLE PRIME ASSUNZIONI ED È PIÙ EFFICACE DEI FARMACI ATTUALMENTE IN COMMERCIO - OLTRE IL 64% DEI PAZIENTI HA OTTENUTO UN MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO E, DI QUESTI, IL 40% HA…