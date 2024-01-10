@Cinguetterai pic.twitter.com/PgMb6ZpNSf— Cinguettavideo (@cinguettavideo) January 10, 2024
TIBERIO TIMPERI CADE IN DIRETTA TIBERIO TIMPERI CADE IN DIRETTA
VIDEO-FLASH! S’È "ADDOBBATO" TIBERIO TIMPERI! – IL CONDUTTORE DEI “FATTI NOSTRI”, SU RAI2, SCIVOLA SULLA CERA CADUTA IN TERRA DOPO L'ENTRATA IN SCENA DI ANNA FALCHI - LA “PROFETICA” FRASE DI TIMPERI, CHE MENTRE SISTEMAVA, HA DETTO: “E POI DITE CHE NOI UOMINI NON SERVIAMO A NIENTE...” - VIDEO STRACULT-
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DAGOREPORT – L’IDEA DI SALVINI DI FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE AL GRIDO DI “ABOLIAMO IL CANONE” AGITA I SONNI DI PIER SILVIO BERLUSCONI, GIÀ SCOTTATO DAL RITOCCO AL TETTO PUBBLICITARIO PER VIALE MAZZINI – L’ARGOMENTO È CARO ANCHE A MOLTI GIORNALI: INCLUSO NEL CANONE, C’È IL FONDO PER IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, CHE EROGA I SUSSIDI PUBBLICI ALL’EDITORIA – CIRCOLA DI NUOVO LA VECCHIA IDEA DI VENDERE UN CANALE DEL SERVIZIO PUBBLICO: UN’IPOTESI SUGGESTIVA MA DIFFICILE DA REALIZZARE...
DAGOREPORT – GIORGIA MELONI, COMPLICE FAZZOLARI, VUOLE A TUTTI I COSTI IL PLEBISCITO IN EUROPA, MA RISCHIA LA FREGATURA: CANDIDARSI E UMILIARE LEGA E FORZA ITALIA SERVIREBBE SOLO A INDEBOLIRE LA MAGGIORANZA. E IN UE, RESTERÀ ININFLUENTE ANCHE SE OTTERRÀ PIÙ SEGGI – MACRON PREPARA LA VENDETTA CONTRO LA DUCETTA, CHE HA OSATO APRIRE LA PORTA A MARINE LE PEN: SBATTERE FUORI L’ITALIA DAL MES E NOMINARE SUBITO DRAGHI COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. COSÌ, DOPO LE EUROPEE, LA REGINA DELLA GARBATELLA DOVRÀ PUPPARSI UN COMMISSARIO DI SECONDA FASCIA…
DAGOREPORT - SGARBI PERDE IL PELO, MA NON IL VIZIO: L’INCHIESTA PER RICICLAGGIO SUL QUADRO DI CUTILIO MANETTI, IN CUI È INDAGATO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, È SOLO L’ULTIMO SPIACEVOLE EPISODIO DI UNA LUNGA SERIE – IL PRIMO, CHE CAUSÒ LA ROTTURA CON FEDERICO ZERI, AVVENNE NEL 1984: SGARBI TENTÒ DI USCIRE DAL COURTAULD INSTITUTE DI LONDRA CON UN PREZIOSO LIBRO IN MANO, E FECE SCATTARE L’ANTITACCHEGGIO – IL QUADRO DI AGOSTINO DA LODI CON MAXI-PLUSVALENZA, L’OROLOGIO RUBATO DI ROBERTO LONGHI E L’AUGURIO DI MORTE A ZERI E DANIELA PASTI…
DAGOREPORT - È UN ATTO DI AUTENTICA ONESTÀ INTELLETTUALE IL NUOVO METODO ADOTTATO DAL CRITICO CINEMATOGRAFICO DEL “CORRIERE DELLA SERA”, PAOLO MEREGHETTI, PER VALUTARE I PREMI: SE C’È LUI IN GIURIA I PREMI SONO GIUSTI; SE LUI È ASSENTE I PREMI SONO SBAGLIATI. FINALMENTE UNO CHE FA CHIAREZZA, SENZA AMICHETTISMO, PANE AL PANE E VINO AL VINO, SIN DAL TITOLO: “UN VERDETTO GIUSTO, ANCH’IO TRA I GIURATI”. SE LUI NON CI FOSSE STATO IL VERDETTO SAREBBE STATO INGIUSTO...
DAGOREPORT – BARACK OBAMA È SERIAMENTE PREOCCUPATO CHE BIDEN BECCHI UN SONORO CEFFONE DA TRUMP – IL PRESIDENTE È DISPOSTO A FARE UN PASSO INDIETRO, MA SOLO SE ANCHE IL TYCOON RITIRA LA SUA CANDIDATURA. IL TEMPO, PERÒ, STRINGE: LA MACCHINA ELETTORALE È GIÀ PARTITA – OBAMA AVREBBE PRONTA L’ARMA DA FINE DEL MONDO: LA MOGLIE MICHELLE, MA ASPETTA CHE SIANO GLI ALTRI A FARE IL NOME…