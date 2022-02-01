VIDEO-FLASH! - SERGIONE È GIÀ TORMENTONE: IL VIDEO DELLE “BIMBE DI MATTARELLA” SU INSTAGRAM CHE MESCOLA LA CANZONE “CIAO, CIAO”, PRESENTATA A SANREMO DA “LA RAPPRESENTANTE DI LISTA”, CON LE IMMAGINI DEL CAPO DELLO STATO-
“VA BENE LO SPORT MA SAPPIATE CHE QUESTE OLIMPIADI FANNO POLITICAMENTE UN PO’ SCHIFO” – LA STAMPA TEDESCA ATTACCA L’ORGANIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO - “IL CIO SI È SEMPRE SCHIERATO CON GLI AUTOCRATI MA I GIOCHI INVERNALI DI PECHINO MOSTRANO DRASTICAMENTE CHE...” - IL PORTABANDIERA DELLE SAMOA AMERICANE SFILA A TORSO NUDO A MENO 4 – LE FOTO DELLA CERIMONIA INAUGURALE
CAFONALINO - PAPPANO IN GLORIA DI GIOACCHINO ROSSINI ALL’AUDITORIUM DI ROMA - PERFOMANCE STRAORDINARIA CON BRANI RITENUTI MINORI DEL COMPOSITORE DI PESARO - HANNO APPLAUDITO L'ECCELLENTE PIANISTA BEATRICE RANA, CORRADO AUGIAS AMMOGLIATO, JAS GAWRONSKI, NICOLA E BEATRICE BULGARI, STEFANO E DANIELA TRALDI, DAGO SCORTATO DA DUE "CARABINIERI": LA MOGLIE ANNA E LA CRITICA D'ARTE PAOLA UGOLINI… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
TUM-ORE CONTATE – LA RICERCA NELLA LOTTA AL CANCRO STA FACENDO PASSI DA GIGANTE, AL PUNTO CHE IL TASSO DI MORTALITÀ SI SONO ANDATI VIA VIA RIDUCENDO IN EUROPA NELL'ARCO DEGLI ULTIMI 30 ANNI ED ENTRO LA FINE DEL 2022 IL NUMERO DI DECESSI PER TUMORE SI RIDURRÀ DI UN ULTERIORE 6% TRA GLI UOMINI E DEL 4% TRA LE DONNE, RISPETTO AL 2017 – “MERITO DI UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA PREVENZIONE, DELLA MAGGIORE EFFICACIA DELLE TERAPIE E ALLE MIGLIORATE TECNICHE DI CONSERVAZIONE DEL CIBO"