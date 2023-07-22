IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - SESTA PUNTATA
VIDEO-FLASH! LA SESTA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “INTERVISTA ALLA FIGLIA DEL BOSS MATTEO MESSINA DENARO: ALL’UNIVERSITÀ HA SCELTO LA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE” – "CHI C’È DIETRO LA LIBERAZIONE DI PATRICK ZAKI? CHI ‘ZAKI’ LO SA…” – “QUANTO INCIDONO I TURISTI SULL’ECONOMIA ITALIANA? DI CERTO, AL COLOSSEO LO FANNO PARECCHIO”-
COME HA PRESO MARINA BERLUSCONI LA RISPOSTACCIA DELLA SORA GIORGIA ALLA SUA LETTERA AL “GIORNALE”? MALE, ANZI, MALISSIMO! LA TOSTA FRASE DELLA MELONI (“MARINA NON È UN SOGGETTO POLITICO”) HA SCATENATO L’INDIGNAZIONE DELLA “CAIMANA” E DI PIER SILVIO. COME SE NON BASTASSE, SI È AGGIUNTA ANCHE LA REAZIONE, MOLLE COME UN BUDINO, DI ANTONIO TAJANI - NELLA TESTA DEI FIGLI DEL CAV, CHE VANTANO UN CREDITO DI 95 MILIONI CON IL PARTITO, RONZA UNA DOMANDA: CI SERVE ANCORA MANTENERE IN VITA FORZA ITALIA? LA RISPOSTA NELLE PROSSIME PUNTATE…
DAGOREPORT! – LA SORA GIORGIA È NERVOSA: A PALAZZO CHIGI C’È SUBBUGLIO: LA PREMIER TRATTA I PIU' ALTI FUNZIONARI COME CAMERIERI, NON SOPPORTA PIU' I GIORNALISTI, COME SI È VISTO A POMPEI, E IERI A PALERMO – LA DUCETTA, SEMPRE PIÙ INCOLLATA AI DUE “CONSIGLIERI” DELLA FU SINISTRA, MINNITI (ESTERI) E VIOLANTE (INTERNI), È PROIETTATA A OTTOBRE, QUANDO L’AMICA DEI NEO-FASCI DI VOX E DEL PUTINIANO ORBAN, LA DUCETTA CHE NON SI DECIDE A RATIFICARE IL MES, PRESENTERÀ IL SUO FANTOMATICO “PIANO MATTEI” A BRUXELLES DOVE GIA' SONO PRONTI A SPERNACCHIARE I SUOI SOGNI DI DIVENTARE LA NUOVA MERKEL (E GENTILONI GODE...)
DAGOREPORT! – PER LA SANTA RIEN NE VA PLUS... PERFINO L’AMICO BRIATORE È SPARITO DAI RADAR - CON SALVINI PRONTO A SFRUTTARE I CASI LA RUSSA-SANTANCHE' PER INDEBOLIRLA, MELONI È FURIOSA: LUNEDÌ IN CDM NON L’AVREBBE NEMMENO SALUTATA – LA PITONESSA SFANGHERA' LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL 26 LUGLIO, MA IN CASO DI RINVIO A GIUDIZIO LA SORA GIORGIA CHIEDERÀ ALL'EX REGINA DEL TWIGA UN PASSO INDIETRO. SE LEI PUNTA I TACCHI A SPILLO, LA DUCETTA POTREBBE SALIRE AL QUIRINALE PER UNA CRISI-FLASH, CHIEDERE A MATTARELLA IL REINCARICO E APPROFITTARNE PER UN PIÙ AMPIO RIMPASTO DI GOVERNO SOSTITUENDO I MINISTRI CHE NON L’HANNO SODDISFATTA. E SONO MOLTI A TEMERE IL SILURAMENTO...
DAGOREPORT – RICORDATE PERCHE’ IGNAZIO LA RUSSA E’ DIVENTATO PRESIDENTE DEL SENATO? LA SUA ELEZIONE SPACCO’ LA MAGGIORANZA E DIVISE FORZA ITALIA: LICIA RONZULLI, CHE SPINSE I SENATORI AZZURRI A NON VOTARE PER ‘GNAZIO, VOLEVA LA PRESIDENZA DEL SENATO PER LA LEGA E QUELLA DELLA CAMERA PER FORZA ITALIA – LA RUSSA CONVINSE L’INGENUA GIORGIA MELONI AD AFFIDARE A LUI LA SECONDA CARICA DELLO STATO PERCHE’ A PALAZZO MADAMA IL VANTAGGIO DEL CENTRODESTRA E’ RISICATO… - VIDEO
DAGOREPORT! – L’INGENUA GIORGIA NON HA CAPITO CHE LA LUNA DI MIELE CON LA CASA BIANCA È A TEMPO: QUANDO BIDEN DECIDERA' DI FINIRE LA GUERRA IN UCRAINA, SE NE SBATTERA' DELLA TURBO-ATLANTISTA MELONI – LA STRATEGIA DI “SLEEPY JOE”: VINCERE LE PRESIDENZIALI DEL 2024 GIOCANDO AL MOMENTO GIUSTO LA CARTA DELLA FINE DELLA GUERRA - E FINCHE' C'E' UN PUTIN AZZOPPATO AL CREMLINO, IMPEGNATO A SILURARE I GENERALI GUERRAFONDAI VICINO A PRIGOZHIN, LA CASA BIANCA NON DARA' ARMI E INTELLIGENCE A ZELENSKY CHE, FURIOSO, E' STATO COSTRETTO A RIMANGIARSI LA FAMOSA CONTROFFENSIVA (E' LA GEOPOLITICA, BELLEZZA!)