Gaffe di Andrea Giambruno in Meloni che "scivola" in diretta: "Lo sparimento...". #diariodelgiorno pic.twitter.com/r85k160Yvt— Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 28, 2023
VIDEO-FLASH! - IL SIGNOR MELONI, ANDREA GIAMBRUNO, VIENE PIZZICATO A BULLIZZARE LA LINGUA ITALIANA, DURANTE LA TRASMISSIONE DI RETE4 "DIARIO DEL GIORNO" - AI TELESPETTATORI HA RIFILATO UNO SFONDONE PARLANDO DELLA PICCOLA KATA: "LO SPARIMENTO..." - IL TWEET DI CANDELA - VIDEO-
Gaffe di Andrea Giambruno in Meloni che "scivola" in diretta: "Lo sparimento...". #diariodelgiorno pic.twitter.com/r85k160Yvt— Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 28, 2023
È PASSATO UN MESE DALL’INCIDENTE DELLA “BARCA DELLE SPIE” SUL LAGO MAGGIORE, MA I MISTERI DA CHIARIRE SONO ANCORA TUTTI A GALLA: COME MAI IL METEO “AVVERSO” HA COLPITO SOLO LA “GOOD…URIA”, CHE AVEVA A BORDO 20 AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI (AISE) E ISRAELIANI (MOSSAD)? QUALCUNO HA FORSE MANOMESSO L’IMBARCAZIONE MENTRE GLI 007 ERANO ATTOVAGLIATI NEL RISTORANTE STELLATO “IL VERBANO”? – TIZIANA BARNOBI, UNA DEI DUE AGENTI DELL’AISE MORTI, SI OCCUPAVA DI “CONTRO-PROLIFERAZIONE”: C’È DI MEZZO QUALCHE STATO CANAGLIA ATTIVO SUL CONTRABBANDO DI MATERIALI SENSIBILI? FORSE L’IRAN, COME DICE IL MOSSAD? O I RUSSI?
DAGOREPORT – PERCHÉ LA SORA GIORGIA AVEVA TANTA FRETTA DI UFFICIALIZZARE IL NOME DI FABIO PANETTA COME GOVERNATORE DI BANKITALIA? POTEVA ASPETTARE SETTEMBRE: IL MANDATO DI VISCO SCADE A OTTOBRE - INVECE HA ACCELERATO: UNA STRATEGIA CHE SI LEGA AL MES, CHE LA PREMIER VUOLE USARE COME ARMA CONTRO L'EUROPA - LA DUCETTA "MINACCERÀ" DI NON RATIFICARLO SE NON OTTERRÀ UNA VERSIONE SOFT DEL PATTO DI STABILITA' E UN ALTRO ITALIANO NEL BOARD DELLA BCE - CE LA FARÀ?
GLI AFFARI SONO AFFARI – LA SPARATA DEL RINCOGLIONITO BIDEN (“XI JINPING È UN DITTATORE”), NON HA SCALFITO LA CINA, CHE NON HA CANCELLATO IL VIAGGIO A PECHINO DEL SEGRETARIO AL TESORO USA, JANET YELLEN, PREVISTO A INIZIO LUGLIO – XI JINPING SA DI NON POTER REGGERE A UNA SVOLTA AUTARCHICA E NON PUÒ FARE A MENO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON L’OCCIDENTE – MORALE DELLA FAVA? LA DIPLOMAZIA SI MUOVE VERSO IL DISGELO, E I COLLOQUI TRA XI E LA YELLEN SI TERRANNO SENZA INTOPPI...
COME MAI UN AEREO RUSSO È ATTERRATO A WASHINGTON? - IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO MINIMIZZA: “RIPORTIAMO IN RUSSIA 3 NOSTRI DIPLOMATICI” - INTANTO, CON QUEL PRETESTO, C'È STATO L'ENNESIMO CONFRONTO SULLA GUERRA TRA GLI EMISSARI DI PUTIN E QUELLI DELLA CASA BIANCA - GLI AMERICANI SENTONO IL PESO DEL SOSTEGNO A KIEV, E STANNO SPINGENDO FORTE SULLE TRATTATIVE DI PACE. NON A CASO, EMERGONO I DETTAGLI SULL'IPOTETICO PIANO A STELLE E STRISCE PER IL CESSATE IL FUOCO...
FLASH! COME MAI SI È ARRIVATI ALLA NOMINA DEL GENERALE FIGLIUOLO A COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL’EMILIA-ROMAGNA NONOSTANTE GIORGIA MELONI VOLESSE A TUTTI I COSTI GUIDO BERTOLASO? L’EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE È STATO INCHIAVARDATO ALLA POLTRONA DI ASSESSORE DELLA REGIONE LOMBARDIA DA ATTILIO FONTANA SU MANDATO DI MATTEO SALVINI. "IL CAPITONE" NON VOLEVA CHE, CON L’USCITA DI BERTOLASO, FRATELLI D’ITALIA METTESSE LE MANI SULL’ASSESSORATO PIÙ RICCO D’ITALIA, CIOE’ LA SANITÀ LOMBARDA...