Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, si è addormentato durante la diretta del Tg2 Post. ??? pic.twitter.com/ekPbFnRml5— Gisella Ruccia (@gisellaruccia) October 29, 2021
VIDEO-FLASH! - IL SONNO DELLA DIRETTA: MAURIZIO MOLINARI SI È ADDORMENTATO DURANTE IL "TG2 POST" - MENTRE GENNARO SANGIULIANO PARLAVA DEL G20, IL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" HA INIZIATO A SBARELLARE E A CHIUDERE GLI OCCHI. E LA REGIA, IMPIETOSA, HA FATTO UNO STACCO SOLO SU DI LUI. SANGIULIANO, PER TENERLO SVEGLIO, LO HA INTERPELLATO: "POI SENTIAMO ANCHE MOLINARI..."-
Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, si è addormentato durante la diretta del Tg2 Post. ??? pic.twitter.com/ekPbFnRml5— Gisella Ruccia (@gisellaruccia) October 29, 2021
UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA PER I CONTI ITALIANI – IL PIL CRESCERÀ PIÙ DEL 6% NEL 2021. MA L’INFLAZIONE CORRE E DI CONSEGUENZA LO SPREAD RIALZA LA TESTA – IN MOLTI SONO PREOCCUPATI DALLE PROSSIME POLITICHE DELLA BCE. LA PRESIDENTE LAGARDE CONTINUA A SOSTENERE LA NATURA TEMPORANEA DELL’IMPENNATA DEI PREZZI. E SE NON FOSSE COSÌ?
"ITALIA-SVIZZERA? FAREMO UNA GRANDE PARTITA E VINCEREMO. IL CAMPO DELL’OLIMPICO? SPERIAMO CHE MIGLIORI NELLE PROSSIME SETTIMANE" - ALL'ANTICO TIRO A VOLO MANCINI RITIRA IL PREMIO COLALUCCI ED ESALTA MILAN E NAPOLI (“GIOCANO IL CALCIO MIGLIORE") - IL DS DELLA ROMA TIAGO PINTO MARCA VISITA “PER RISPETTO AI TIFOSI DOPO L’1-6 IN NORVEGIA” – DA LORELLA CUCCARINI A EDOARDO LEO, ECCO CHI C’ERA - FOTO BY LUCIANO DI BACCO+VIDEO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.335 NUOVI CASI E 33 DECESSI, CON 474.778 E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE ALL’1,1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 89,4 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 44,6 MILIONI (82,65% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – L’INDICE RT SI ATTESTA ALLO 0,96, APPENA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA CRITICA DI 1 E SALE ANCHE L’INCIDENZA SETTIMANALE (46 CASI PER 100 MILA ABITANTI) – L’ISS: “QUESTO ANDAMENTO, SE CONFERMATO, POTREBBE PRELUDERE A UNA RECRUDESCENZA EPIDEMICA”