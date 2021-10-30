VIDEO-FLASH! - IL SONNO DELLA DIRETTA: MAURIZIO MOLINARI SI È ADDORMENTATO DURANTE IL "TG2 POST" - MENTRE GENNARO SANGIULIANO PARLAVA DEL G20, IL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" HA INIZIATO A SBARELLARE E A CHIUDERE GLI OCCHI. E LA REGIA, IMPIETOSA, HA FATTO UNO STACCO SOLO SU DI LUI. SANGIULIANO, PER TENERLO SVEGLIO, LO HA INTERPELLATO: "POI SENTIAMO ANCHE MOLINARI..."

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BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.335 NUOVI CASI E 33 DECESSI, CON 474.778 E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE ALL’1,1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 89,4 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 44,6 MILIONI (82,65% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – L’INDICE RT SI ATTESTA ALLO 0,96, APPENA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA CRITICA DI 1 E SALE ANCHE L’INCIDENZA SETTIMANALE (46 CASI PER 100 MILA ABITANTI) – L’ISS: “QUESTO ANDAMENTO, SE CONFERMATO, POTREBBE PRELUDERE A UNA RECRUDESCENZA EPIDEMICA”