VIDEO-FLASH STRACULT! SARA’ STATO IL MENTORE DI GIOVANNI SOLDINI? ALBERTO SORDI NEI PANNI DEL NOBILE GIOVAN MARIA CATALAN BELMONTE E IL SENSO PROFONDO DEL NAVIGATORE SOLITARIO – “GIORNO E NOTTE, FRA CIELO E MARE, MARE E CIELO. IN QUESTA NATURA, PADRONE DEL MONDO. SOLO, NELL'IMMENSITÀ DEL MARE, IN ASSOLUTA MEDITAZIONE, A CONTATTO DELLA NATURA PIÙ PURA, È ALLORA CHE CAPISCI QUANTO SEI…” – VIDEO DAL FILM “I NUOVI MOSTRI”

Dal film I Nuovi Mostri – Alberto Sordi nei panni di Giovan Maria Catalan Belmonte

ALBERTO SORDI NAVIGATORE SOLITARIO I NUOVI MOSTRI

"Ah è l'immobilità mio caro, succede. È anche l'umidità. Accadde anche a me molto tempo fà, quando feci il navigatore solitario. Mammà mi diceva sempre: "non me rompere i coglioni, sei uno smidollato, come uomo non esisti, sei un imbriagone". E allora mi sono incazzato e un giorno ho detto: "basta.. guarda.. mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo ecco". E così compii quest'impresa. Feci il navigatore solitario. Giorno e notte, fra cielo e mare, mare e cielo. In questa natura, padrone del mondo. Lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario. Solo, nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, è allora che capisci... quanto sei stronzo, a compiere queste imprese, che non servono a un cazzo."

