VIDEO-FLASH! LA TERRAZZA DI MORGAN

Ivan Rota per Dagospia

Sous le ciel de Milan. Sono ripartiti in presenza a Milano i cenacoli in presenza di Arturo Artom molte edizioni virtuali. Dopo l’appuntamento fiorentino con Davide Livermore e Francesco Mixheli al Teatro Nazionale appena comprato da Marco Casamonti, il primo incontro milanese é stato sulla splendida terrazza di Antonio Tomassini, avvocato di DLA Piper e della splendisa moglie imprenditrice Ilaria Capponi. Ospite d’onore Morgan in gran forma.

Ha evitato le polemiche sui fatti di attualità, ma ha deliziato tutti con il suo ruolo da papà della sua terza figlia femmina facendo vedere un tenerissimo filmato con la bambina in braccio chiedendo di aver bisogno assolutamente di una baby sitter. Il clou della serata é stato il ricordo di Franco Battiato che Morgan ha omaggiato con grande stile.

"È sempre stato geniale, più originale di tutti. E' proprio per questo che risuona nel tempo. Battiato mi spezza il cuore, è sempre stato signore, al di sopra degli altri ed è per questo che più in alto ti porta il canto ma ti spezza il cuore": è una parte della poesia dedicata da Morgan, pubblicata in coda all'introduzione, sempre a sua firma, del volume del critico musicale Fabio Zuffanti 'Segnali di vita - La biografia de la voce del padrone', appena uscito nelle librerie.

Durante la cena poi nasce un intermezzo a sorpresa. Inizia a salire lentamente una splendida luna piena ed improvvisamente Morgan si alza ed inizia un'irresistibile esecuzione di quel capolavoro che é Guarda che Luna.

E poi ancira come omaggio alla luna un'interpretazione molto romantica di Claire de Lune di Debussy, con ovazione dei presenti. Infine si concede all'obiettivo di Paolo Bettinardi di Cracking Art per una serie di foto mozzafiato. In sintesi una ventata di serenità in un ennesimo momento complicato della vita dell'artista.

Morgan in questi giorni é stato oggetto di una vera e propria querelle. Morgan ha ritrovato Bugo, ma in tribunale. A più di un anno di distanza dalla fuga in diretta sul palco di Sanremo 2020, il cantautore di "Sincero" ha infatti chiesto i danni a Mario Castoldi (Morgan) per aver cambiato il testo del brano, portando alla squalifica dal festival. Bugo chiede inoltre di essere risarcito per la condivisone della canzone (l'originale e la versione modificata) sui social.

Il conto presentato dagli avvocati è di 240mila euro. Via social è arrivata la reazione di Morgan, che in un post se l'è presa con chi in questo momento gli ha espresso tardiva solidarietà. "Inutile farmi auguri voi che non avete voluto fare nulla di concreto per darmi un vero aiuto, voi che non avete levato la voce d’indignazione", ha tuonato.

"Avete contribuito al mio silenziamento soffocante operato da una cantante che se la spassa tra concerti e pubblicazioni e fa finta di niente quando dovrebbe vergognarsi per la vigliaccata schifosa in cui mi ha trascinato. Grazie dei vostri cuoricini, grazie di cuore".

