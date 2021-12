VIDEO-FLASH! UN URLO ALLA SCALA DURANTE LA STANDING OVATION PER MATTARELLA: "VOGLIAMO IL BIS" - IL SINDACO DI MILANO SALA: "E' STATO UN GRANDISSIMO PRESIDENTE. LA PRIMA E' UN GRANDE TRIBUTO A LUI" - AL MINISTRO FRANCESCHINI CHIEDONO CHI SIA IL MACBETH DI QUESTO GOVERNO. LUI RIDE E NON RISPONDE... - VIDEO

Un applauso lunghissimo per il Presidente Mattarella ♥ #PrimaScala pic.twitter.com/r2YDpmclRB — AlbertoFacco (@AlbertoFacco) December 7, 2021

STANDING OVATION A MATTARELLA ALLA PRIMA DELLA SCALA

sergio mattarella alla prima della scala

È arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura (con cui aveva già assistito alle Prime del 2018 e del 2019). Ad accoglierlo, con una stretta di mano, il sindaco Sala, il governatore Fontana, il prefetto Renato Saccone. Poco prima del Capo dello Stato era arrivata in teatro alla Scala la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Ore 17.50 Dichiarazioni nel foyer a tema fisso: Mattarella. Riecco Sala: «È stato un grandissimo presidente da tutti i punti di vista. Per le decisioni che ha preso e per la sua umanità. Da quando sono diventato sindaco Mattarella è venuto a Milano più di venti volte, credo sia un record che dimostra l’affetto del Capo dello Stato. Non sappiamo se sarà la sua ultima volta, ma se così fosse spero in un grande tributo per il nostro presidente».

Ore 17.49 Domanda a tema per il ministro della Cultura Dario Franceschini. Chi è il Macbeth del governo? Ride e non risponde. Invece dice: «È importante che questa serata dimostri che si può fare ripartire la cultura in sicurezza».

