Giuseppe Candela per ilfattoquotidiano.it

“Fratelli d’Italia all’attacco di Report per i servizi sui La Russa e su Franco Meloni“, fa sapere il quotidiano Repubblica riportando le proteste del partito della Premier in Vigilanza Rai. A far notizia, oltre alle polemiche che accompagnano da sempre il programma di Sigfrido Ranucci, è la comica Virginia Raffale. La showgirl, padrona di casa del varietà di Rai1 “Colpo di Luna“, è finita nel mirino del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il quotidiano diretto da Molinari fa sapere che il titolare del dicastero avrebbe chiesto un intervento su Giovanni Anversa, vicedirettore del Prime Time e responsabile dello show, per l’imitazione di Beatrice Venezi realizzata da Raffaele. La direttrice d’orchestra che chiede di essere chiamata direttore è un nome molto caro alla destra, impegnata anche come consulente per la musica del ministro Sangiuliano.

“Siccome sono una donna avvenente mi hanno dato dell’avvantaggiata, siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella, siccome sono una professionista seria mi hanno dato dell’antipatica.

A tutte queste orrende calunnie io rispondo ‘antipatica no’”, le parole pronunciate dalla Venezi interpretata da Virginia Raffaele. Accolta in studio da una marcia trionfale, interessata al suo ruolo di “direttore” e non di direttrice:

“D’altronde se fossi una persona antipatica il ministro della Cultura Sangiuliano non mi avrebbe nominato consigliere per la musica per il suo ministero e per questo lo ringrazio. Il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi per ignoranza, scarsa educazione o incompetenza ne è totalmente allo oscuro. Il mio pensiero va nuovamente al ministro Sangiuliano”, aveva graffiato ancora Raffaele.

