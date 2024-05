VIDEO! GUALTIERI MEJO DI BLINKEN! DOPO VASCO E BAGLIONI, IL SINDACO DI ROMA SI REGALA UNA STRIMPELLATA PURE CON ULTIMO NEL PARCO DI SAN BASILIO (A QUANDO UN DUETTO A SANREMO?) - SEDUTI SU UNA DELLE NOVE PANCHINE DONATE DALL'ARTISTA AL SUO QUARTIERE, HANNO ESEGUITO IL BRANO “ALTROVE” COL SINDACO CONCENTRATISSIMO: AVEVA PAURA DI SBAGLIARE UN ACCORDO? - QUANDO GOFFREDO BETTINI LODO’ ULTIMO E DISSE: "PERCHÉ IL PD NON SI È MAI FILATO UNO COME LUI?” – VIDEO

gualtieri e ultimo credo che oggi ho visto di tutto pic.twitter.com/IrZY8VoYK2 — greta ?ma tu come stai Xdr (@itsonIythetruth) May 17, 2024

Seduti su una delle nove panchine donate dall'artista al suo quartiere, hanno eseguito Altrove, che parla proprio di questo luogo, tanto caro al cantautore romano. "Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parchetto, con gli amici di una vita e anche da solo", ha scritto Ultimo sui social.

"Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia 'poetica' (concedetemi il termine), sono nate qui. Qui di fronte ho frequentato la scuola materna, la scuola elementare e anche la scuola media. 'In classe non ero presente…'.

Ogni verso delle mie prime canzoni è passato da qui. Mai avrei pensato di vedere il mio nome accostato a questo posto dal comune di Roma". L'inaugurazione del "Parchetto Ultimo" arriva nel giorno dell'uscita di Altrove, il nuovo album di inediti.

