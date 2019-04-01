VIDEO - LA IENA FILIPPO ROMA CHE IRROMPE ALLA CONFERENZA STAMPA DEL FILM CON BARBARESCHI E CLAUDIA GERINI, CHE S'INCAZZA: ''SCUSATE, IRROMPETE QUI E ROVINATE IL LAVORO DI CHI E' QUI PER PARLARE DEL FILM'' - LA IENA DA' DEL ''CAZZARO'' AL REGISTA/ATTORE, CHE REPLICA: ''ANDIAMO A PARLARE FUORI'' E POI...-
PECUNIA? OLET DI PETROLIO! – ALTRO CHE NEW GIG O SHARING ECONOMY! È SAUDI ARAMCO L’AZIENDA CHE FA PIÙ PROFITTI AL MONDO: 111 MILIARDI DI DOLLARI, COME APPLE, GOOGLE E EXXON MESSI INSIEME – IL BILANCIO È STATO SVELATO PER LA PRIMA VOLTA IN VISTA DELL’EMISSIONE DI UN BOND INTERNAZIONALE PER FINANZIARE L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ DI RAFFINAZIONE SABIC E PER LA FUTURA (ANCORA IN FORSE) QUOTAZIONE – OGNI GIORNO LA COMPAGNIA SI METTE IN TASCA 300 MILIONI…
MILAN KUNDERA FA 90 (CON INSOSTENIBILE LEGGEREZZA) – LO SCRITTORE CECO, CHE VIVE DAL '75 A PARIGI, CONTINUA A PUBBLICARE LIBRI, MA SOLO IN FRANCESE - DELBECCHI: “SEMBRA PASSATO UN SECOLO DA QUANDO, GRAZIE A DAGO E ARBORE 'L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL'ESSERE' GODÉ DI UN LANCIO MEDIATICO SENZA PRECEDENTI. QUEL ROMANZO È ANCORA PIÙ ATTUALE IN QUESTI TEMPI TRISTI COME UNA GALÀ DEI DAVID DI DONATELLO CIRCONDATI COME SIAMO DALLA SOSTENIBILE PESANTEZZA DELL'APPARIRE”
UN CAFONALINO DA DIOR – CHIARA FERRAGNI IRROMPE AL COSTANZI PER L’ANTEPRIMA DELL’OMAGGIO AL GRANDE PHILIP GLASS E LA FANNO PURE SALIRE SUL PALCO – ASSOLDATA DA DIOR, SI FA L’IMMANCABILE SELFIE CON IL CORPO DI BALLO DIRETTO DA ELEONORA ABBAGNATO. MA IL PUBBLICO E' PAZZO PER IL BALLERINO VOGEL – GRAN SFILATA DI BONONE, VIP E PRESUNTI TALI – VIDEO: LE INSTAGRAM STORY DELLA SIGNORA FEDEZ SULLE SUE VACANZE ROMANE, CONCLUSE A NOTTE INOLTRATA CON…
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
MINZIONE D’ONORE – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER SCOPRIRE SE RISCHIATE DI AVERE UN CANCRO ALLA PROSTATA – I SINTOMI DA NON IGNORARE: DIFFICOLTÀ A FARE PIPÌ E URGENZA DI SVUOTARE LA VESCICA – NON FATEVI SPAVENTARE DALL’ESPLORAZIONE RETTALE: QUEL DITO PUÒ SALVARVI LA VITA…