VIDEO - LA IENA FILIPPO ROMA CHE IRROMPE ALLA CONFERENZA STAMPA DEL FILM CON BARBARESCHI E CLAUDIA GERINI, CHE S'INCAZZA: ''SCUSATE, IRROMPETE QUI E ROVINATE IL LAVORO DI CHI E' QUI PER PARLARE DEL FILM'' - LA IENA DA' DEL ''CAZZARO'' AL REGISTA/ATTORE, CHE REPLICA: ''ANDIAMO A PARLARE FUORI'' E POI...

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